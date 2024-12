Indul a piacokon a dióhorror: lépj időben, ezzel a trükkel spórolhatsz és elkerülheted az avasodást

A dió nem csupán a karácsonyi bejgli és a hókifli elengedhetetlen alapanyaga, advent időszakában sokkal több is ennél: jelkép, a gazdagság, a termékenység, a hosszú élet szimbóluma is - írja a HelloVidék.

A dió nem csupán a karácsonyi bejgli és a hókifli elengedhetetlen alapanyaga, advent időszakában sokkal több is ennél: jelkép, a gazdagság, a termékenység, a hosszú élet szimbóluma is. Nem véletlen, hogy a Mikulás csomagjában is rendre ott lapul. Van, ahol dióbabát aggatnak a fára, máshol arannyal fújják be és szalaggal tekerik körbe.

Te már időben beszerezted a karácsonyi készülődéshez a diót? Érdemes lépni, mert ünnepek előtt így is rohamra számítanak a kereskedők. De mire figyeljünk dió vásárlásakor, milyen a jó dió, ami eltart karácsonyig? Ha érdekel néhány titok, kattints a HelloVidék cikkére!