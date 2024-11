Ilyen akció idén már nem lesz az Aldi, Lidl, Tesco boltjaiban: fillérekért adják a karácsony csúcstermékeit

Az idei karácsonyi sütés jelentősen drágább lehet, mivel az alapanyagok árai az elmúlt hónapokban tovább emelkedtek. 2024 telén különösen érdemes figyelni a boltok leárazásait, mert egy-egy szükséges alapanyagot jókora kedvezménnyel is meg lehet csípni.

Az idei karácsonyi sütés jelentősen drágább lehet, mivel az alapanyagok árai az elmúlt hónapokban tovább emelkedtek. A liszt, a cukor, a vaj és a tojás, amelyek a legtöbb ünnepi recept alapját képezik, mind jelentős áremelkedést mutattak, elsősorban a globális gazdasági helyzet és a mezőgazdasági költségek növekedése miatt. Az áremelkedés különösen érzékenyen érinti azokat, akik nagyobb mennyiségben szeretnék elkészíteni kedvenc süteményeiket vagy házi bejglijüket.

A múlt héten például kiszámoltuk, mennyivel drágult meg az évek során a Horváth Ilona szakácskönyv bejglije: a legendás receptet ma 50 százalékkal kerül többe elkészíteni, mint 4 évvel ezelőtt.

A magasabb költségek miatt sokan keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel spórolhatnak a vásárlás során. Az egyik legjobb stratégia, ha rendszeresen átnézzük az üzletek akciós újságjait, ahol gyakran találunk kedvezményeket a sütéshez szükséges alapanyagokra. Az ünnepek közeledtével különösen érdemes figyelni az ilyen leértékeléseket, hogy a karácsonyi sütemények ne csak finomak, de gazdaságosabbak is legyenek. Ezért most végignéztük a boltok akciós kiadványaiban, milyen sütőalapanyagokat lehet most kifejezetten jóáron megvásárolni.

Ezzel támadnak a boltok

A Lidlben nem csak alapanyagok, de süteszközök is vannak az eheti akciós kiadványban: egy szűrőkészlet 1999 forintba kerül, a profi botmixer 7999 forint, a konyhai aprító pedig 6999-be kerül például. a vegán "vaj alternatíva" 599 forintért kapható, akad darált háztartási keksz is, fél kiló 419 forintba kerül, a fagyasztott leveles tészta pedig 399 forintért kapható - különféle süti alapkészletek közül is lehet válogatni, a fahéjas csiga 1399 forint, a croissant pedig 749 forintba kerül. A magvak közül a gesztenyemassza 689 forintért kapható. 200 gramm darált dió 799 forintba kerül (egy kiló tehát 3995), addig a héjas dióért 1699 forintot kérnek/kg, csak hát utóbbit magunknak kell megtörni. 10*8 gramm vaniliás cukorért 429 forintot kérnek, 1 kiló süteményliszt pedig 399 forintért kapható - teljes kiőrlésű búzalisztből pedig applikációval 249 forintba kerül egy kiló. 8*12 gramm sütőporért 349-et kell fizetni, a darált mák porcukorral pedig 449.

Az Aldiban maga a bejgli akciós, egy rúd, ami 400 gramm csak 599 forintba kerül. 200 gramm darált dió 799, 100 gramm mazsola pedig 449 forintért kapható az akciós újság szerint. A féltartós habtejszínból 250 ml 449 forintért kapható, a nádcukor kilója 649-be kerül, a holland kakaóporból pedig 100 grammért 399 forintot kell fizetni.

Az Auchanban egy kiló teljes kiőrlésű liszt 299 forintért kapható, de van 100 gramm hámozott gesztenye 529 forintért kapható, de van földimogyoró is, kilója 1298. A különféle aszalt gyümölcsök mellett lencséből is be lehet tárazni, 400 gramm csak 428 forint, ha van klubkártyád. A ponty kilója a halpultban 1839 forintba kerül, 200 gramm mazsola 329 forint, és 20 százalékos kedvezmény van a különféle aromákra klubkártyával, a darált dióból 200 gramm 799 forintba kerül, 8 gramm vaníliás cukor pedig 199-ért kapható. A mézeskalács fűszerkeverék 219 forint, ahogyan a reszelt citromhéj is. A porcukor kilója 279 forintba kerül, a kókuszreszelék pedig 379-ért kapható, darált mákból is be lehet tárazni, abból 200 gramm csak 499 forintba kerül.

A Tesco akciós újságjában találtunk 200 grammos kiszerelésben mazsolát 455 forintért, a cukrozott darált mák pedig 389-be kerül. 599 forintért főzőtejszít is vehetünk, de jó ajánlat még a gyorsfagyasztott halászlé, aminek kilója 1999 forint. A sajátmárkás kókuszreszelék (200g) 339 forintba kerül.

A PENNY-ben a héjas dió kilója 1990 forint, a sajátmárkás kocka margarin 264-be kerül, 500 ml főzőtejszín pedig 395-be. 1 kiló savanyított káposztalevél akciós ára pedig 999 forint, ugyanennyi kilós földimogyoró pedig 1490-be kerül.

A Sparban minden 1 kilós Nagyi Titka lisztre 20 százalék kedvezményt adnak. Az aszalt sárgabarackból 200 gramm 999 forintba kerül, egy kiló héjas földimogyoró 1490. 200 ml főzőtejszín 639 forint, 600 gramm Nesquik kakaópor pedig kuponnal 1979 forintért kapható. Fél kiló porcukor 259 forint akciósan, a sajátmárkás leveles tészta pedig 499-be kerül (550 gramm). Negyed kiló mákért 699-et kérnek, 400 gramm keményítő pedig leárazva 539 forintért kapható.