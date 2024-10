Ezt kevesen tudják a visszaváltási rendszerről: ezek a boltok nem engedik, hogy így vásárold le a kupont

Bár sokaknak magától értetődő lenne, mégsem minden bolt fogadja el egész Magyarország területén az üvegvisszaváltó automatákból kapott utalványokat. Ugyanis míg a Tesco, a Penny, a Lidl és a legtöbb esetben a Spar ilyen, addig az Aldinál, CBA-nál, és az Auchannál csak és kizárólag ott lehet felhasználni az üvegvisszaváltáskor kapott utalványt, ahol azt a gép kiállította. Ez különösen fájó lehet annak, aki például egy nyaraláson nem figyel erre vagy egyszerűen nem tudja, mert az ideje és a pénze is bánhatja egyszerre. Egy olvasónk oktató jellegű példáján keresztül mutatjuk be, mit érdemes tudni az üvegvisszaváltás során keletkezett bolti utalványokról.

Az új visszaváltási rendszer legnépszerűbb pénzvisszakapási módszere az, hogyha a beváltott üvegek ellenértékét az ember bolti utalványban kéri, majd a visszaváltást követően levásárolja azt az üzletben. Ez alapjában véve egy jól működős, praktikus módja DRS-rendszernek, sőt még a boltok is örülnek, hiszen 1-1 visszaváltás jelentősebb forgalmat is generálhat nekik.

Igen ám, csakhogy az utalványok ilyen módon történő visszaváltásában is érhetik meglepetések az embert akkor, hogyha nem elég figyelmesen olvassa el, hogy mi is van a kis szelvénykékre írva. Izabella történetével pedig be is mutatjuk, mennyire könnyű elveszíteni pár ezer forintot egy elhamarkodott döntés okán.

Így bukod a visszaváltási pénzt egy pillanat alatt

Történetünk főszereplője Izabella, aki a 30-as évei közepén jár, Nyugat-Magyarországon élte le az egész életét, és eddig valahogy kimaradt a látóteréből Debrecen. Ezt azonban idén egy baráti társasággal orvosolta, és elutaztak oda „őszelni” egyet. A társaság több napot töltött a megyeszékhelyen, és mindig ugyanabban a boltban, ők éppen egy Aldiban (a boltnak később még főszerepe lesz) vásároltak be.

Bevásárlásaik során értelemszerűen vettek üdítőket, sört, bort, úgyhogy igencsak keletkezett a visszaváltható göngyöleg. A nyaralás végén úgy is döntöttek, hogy azért szép számmal összegyűltek az üvegek, úgyhogy hazafelé menet azért csak beváltják őket, mégiscsak néhány ezer forintról van szó. A visszavétel sikeres volt, annak az ellenértékét bolti utalványban kérték, úgy voltak vele, hogy majd odahaza az áruházlánc egyik boltjában, ahová gyakorta járni szoktak, majd levásárolják.

Adódik a kérdés, miért nem visszautalással kérték az összeget? Ennek két oka van, egyelőre a MOHU programját nem telepítették a telefonjukra, a másik pedig, hogy a bolti utalvánnyal ők teljesen jól elvoltak eddig is, mindig akkor vittek vissza, amikor vásároltak is. Bónuszként pedig bele sem gondoltak abba, hogy otthon majd nem fogják elfogadni az utalványukat.

Nem minden bolt vált így vissza

És itt jutottunk el a lényegik. Bármennyire is logikusnak tűnhet a vásárlók szemszögéből, hogy egy adott boltlánc által kiállított szelvényt a boltlánc összes magyarországi boltjában le lehessen vásárolni,

ez nincs így, azaz nem minden bolt esetében vagy így.

Izabella csak hazaérve szembesült vele, hogy bizony az Aldi pont egy olyan lánc, ami ilyen értelemben korlátozza a visszaváltásból származó utalvány felhasználási módját. Azaz egy adott boltban kinyomtatott kupont csak és kizárólag abban a boltban lehet felhasználni, ahol azt kinyomtatták. Ez természetesen szerepel a kinyomtatott szelvényen is, ám azt sokan, így Izabella sem olvassák el. Pedig, az ördög a részletekben lakozik.

Izabella tehát már csak otthon szembesült azzal, hogy igazából pontosan abban a debreceni Aldiban, ahol visszaváltott, ott tudja majd beváltani a kuponját, a győriben, ahová egyébként járni szokott, biztosan nem. Ráadásul mindez a kasszánál derült ki, amit végülis nevetve vett tudomásul a nő, hiszen 35 év alatt egyszer jutott el Debrecenbe, nem valószínű, hogy záros határidőn belül újra visszamegy. A pénze tehát ugrott, ráadásul az az idő is, amit a nyaralás végi üvegvisszaváltással töltött.

Boltok és a DRS-utalványok

Az természetesen világos, hogy az utalványokon minden fontos információ fel van tüntetve a visszaváltással kapcsolatban, viszont sokaknak tényleg magától értetődő lenne, hogy egy adott utalványt az országban, a lánc bármelyik boltjában vissza lehessen váltani. Sok esetben ez így is van, viszont akadnak kivételek, és nem csak az Aldi az egyetlen ilyen.

Azért, hogy kiderítsük hányadán is állnak a vásárlók az utalványos visszaváltással, megkerestük a boltláncokat, illetve el is mentünk mindegyikbe, hogy a saját szemünkkel is lássuk, miről tájékoztatnak minket az utalványok. Mutatjuk a mustránk eredményét:

Ahogy a táblázatban látjuk, a Tesco, a Lidl és a Penny üzletei tekintetében nem kell senkinek sem hasonló esettől tartania, mint amilyen Izabellával történt. Ezeknél a boltláncoknál ugyanis az ország összes boltjában vissza tudjuk váltani az utalványokat. Van azonban három olyan bolt, ahol viszont CSAK ott lehet beváltani a bolti utalványt, ahová a flakonokat visszavittük. Ezek az Aldi, a CBA és az Auchan. Ezeknél a boltoknál tehát figyelni kell arra, hogyha bolti utalványra kérjük a pénzünket, akkor azt ott helyben vásároljuk is le azonnal.

Ez a kizárólagosság persze az ember lakóhelyén kevésbé okoz galibát, viszont ha valaki elutazik, akkor tartsa szem előtt, hogyha ezekben a boltokban vásárol, és bolti utalványt kér, akkor azt odahaza nem tudja beváltani. Úgyhogy érdemes helyben venni belőle valamit vagy egyszerűen kártyára kiutaltatni az összeget.

No, van még egy lánc a boltok között, ez pedig a Spar Magyarország kft. által működtetett Sparok, Intersparok. Náluk valamennyire hibrid a modell, ugyanis a tájékoztatásuk szerint az általuk üzemeltetett üzletek bármelyikében be lehet váltani az utalványokat, tehát a legtöbb Sparban, illetve a Intersparokban biztosan.

Viszont a Spar annyiban különbözik a többiektől, hogy igen jelentős franchise hálózattal is rendelkezik, márpedig ezek az üzletek kivételt képeznek. Úgyhogy ebben az esetben sem árt tájékozódni, és ha ilyen partner Sparba viszünk vissza üveget mondjuk egy nyaralás során, akkor ugyanúgy, ahogy korábban említettük, vagy ott vegyünk valamit, vagy inkább kérjük a bankkártyánkra az utalást.

Ami viszont ugyanaz az összes üzletben, az nem más, mint az utalványok beválthatósági ideje. Ezeket mindenhol egységesen a kiállítás dátumától számított 6 hónapig, azaz fél éven keresztül fogadják el. Ebben tehát egyáltalán nincs különbség a boltok között.

Mire kell figyelni a bolti utalványokkal kapcsolatban?

Ahogy az összeállításunkból is látszik, bőven akadnak olyan boltláncok, ahol az utalványokat csak és kizárólag abban a boltban lehet visszaváltani, ahol kiállították azokat. Érdemes tehát figyelni a CBA, az Aldi és az Auchan kapcsán is, főleg hogyha olyan helyre vinnénk vissza üvegeket, ahová nem járunk gyakorta. Itt érdemes vagy egyből levásárolni az utalványt vagy inkább alapból bankszámlára kérni a pénzt.

Ugyancsak érdemes figyelni a Spar boltokra is, ezeknél ugyanis nem biztos hogy egyből el tudja dönteni az ember, hogy franchise partner-e vagy a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. által üzemeltett bolt. Viszont ha tudjuk, hogy olyan Sparba járunk, ami biztosan nem franchise, akkor nincs baj, elég sok helyen be tudjuk majd váltani az utalványunkat.

Te visszaváltod vagy nem?

Kollégánk éppen a múlt héten számolt be a Pénzcentrumon arról, hogy saját fogyasztása alapján 60-70 ezer forintot bukhat el egy évben azért, mert nem akar a visszaváltással bajlódni. Ez az azonban már igencsak szemmell látható, éppen ezért is különösen érdemes figyelmet fordítani a visszaváltáskor például az utalványok felhasználására. Ugyanis mint látjuk, sok kicsire sokra megy… és hogy pontosan mennyire? Azt is kiszámoltuk.

Ha valaki például az egy éves 64 ezer forintos visszaváltási díját félreteszi hét százalékos kamatra, amit aztán majd minden évben ugyanekkora összeggel bővít, ugyanekkora kamattal, akkor 10 éves időtávon is megkereshet vele bő 1,1 millió forintot. Úgyhogy tényleg érdemes minden forintra odafigyelni, főleg azért, mert igazából a visszaváltási díj 50 forintját már elvették tőlünk, mi igazából azt csak visszaszerezhetjük.

Egyébként a Pénzcentrum szavazásán, ahol több mint 8500-an szavaztak, az derült ki, hogy olvasóink túlnyomó többsége, 78,4 százaléka visszaviszi az üvegeket. 12 százalékuk vallott arról, hogy néha visszaviszik, néha pedig nem, míg 9,6 százaléknyian voltak azok, akiknek nincs kedvük vesződni ezzel a rendszerrel.

