Indul az év végi roham a Magyar Postánál: rengeteg lesz a csomag, erre készüljenek a karácsonyra rendelők

150 új gépjárművel erősít az év végi csomagszezonra a Magyar Posta - mondta dr. Balczó Barnabás, a vállalat elnök-vezérigazgatója egy keddi sajtóeseményen. Kifejtette: a 2023-as téli csomagszezonhoz képest 20 százalékkal több küldeményre számítanak, erre kezdték meg már most a felkészülést. Hozzátette: a járműpark mellett a csomagautomata-hálózat is bővülni fog a következő hónapokban.

50 darab Volkswagen Caddy gépjárművel erősít a Magyar Posta az ünnepi csúcsszezon előtt, az autókat kedden délelőtt vették át a Porsche Hungariától a posta fóti logisztikai központjában.

Az elmúlt másfél évben nagy sikerrel alakult át a Magyar Posta, a mobilposta-hálózat 50 eszközzel bővül az új járművekkel - mondta az eseményen dr. Balczó Barnabás, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója. A világban komoly digitalizációs folyamat zajlik, amelyre reagálni kell a szervezet átalakításával, a Magyar Postának önfenntartónak kell lennie, az adófizetőknek ne kelljen a költségekhez hozzájárulnia - mondta dr. Balczó Barnabás, aki megemlítette, hogy az Egyetemes Postaegyesület egy díjjal is elismerte a hazai posta átalakulásait.

A változásnak úgy kell végigmennie, hogy az állampolgárok a szolgáltatás minőségében ne érezzenek negatív változást, ezért hozták létre a postapartner-hálózatot, amelynek az év végére mintegy 850 tagja lesz. A mobilpostai hálózat pedig azokra a párszáz fős településekre jár ki, ahol nincs önkormányzati vagy egyéb partnerük. A logisztika kapcsán kiemelte, hogy ez a Magyar Posta számára egy kiugrási eszköz, két év alatt már 10 millió csomaggal többet szállít a vállalat, év végére mintegy 35 millióval számolnak - épp ezért kezdték meg az ecseri logisztikai üzem fejlesztését.

Felidézte, 30 éves együttműködésük van a Porsche Hungariával, több ezer járművet vettek tőlük. A jelenlegi flotta több mint 4000 járműből áll, ezek több mint 70 százaléka Volkswagen. A gépjármű-beszerzésnek nincs vége, novemberben még további 100 járművet vesznek a téli csúcsszezonra.

20 százalék körüli csomagnövekedést várnak idén télre az előző szezonhoz képest, erre az időszakra fel kell készülni - mondta dr. Balczó Barnabás. A hazai piacon nagy a verseny és a konkurens csomagszállítók már most olyan nehézségekkel küzdenek, amikre a Magyar Postának is fel kell készülnie. Arról is beszélt, év végére a Magyar Posta csomagpont-hálózata is bővülni fog, segítve a karácsonyi szezonban az ügyfeleket.