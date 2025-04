Csalás a Lidl ajándékkártyákkal: megszólalt a vállalat, erről minden magyar vásárlónak tudnia kell

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy debreceni parfümüzlet tulajdonosa osztotta meg TikTokon, hogyan csapták be hamis Lidl-ajándékkártyákkal – és milyen könnyen bedőlt egy jól felépített, egyszerű átverésnek. Az eset nemcsak tanulságos, de rávilágít arra is, milyen könnyű dolguk van a csalóknak, ha az áldozat gyors haszon reményében elaltatja a gyanakvását. A csalással kapcsolatban maga a cég is megszólalt, az elmúlt 1 évben 10 visszaélésről tudnak, amik ajándékkártyákkal kapcsolatosak, mindben feljelentést tettek.

Nemrég egy TikTok-videóban számolt be egy debreceni parfümüzlet tulajdonosa arról, hogyan verték át egy rafinált ajándékkártyás trükkel. Az elmondása szerint egy jól öltözött, magabiztos férfi tért be a boltba, aki a Lidl egyik beszerzőjének adta ki magát. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Azt állította, hogy nagy mennyiségű, 20 ezer forintos Lidl-ajándékkártyája van, és felajánlott belőlük 100 ezer forintnyi értékben, féláron. Mondván, neki annyi van belőle, hogy gyakorlatilag nem tud velük mit kezdeni. A boltvezető készpénzben kifizette az 50 ezer forintot, azonban később kiderült, hogy a kártyák vagy hamisak voltak, vagy egyáltalán nem lehetett őket használni. @dubaiparfumneked ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo Az eset jól mutatja, hogy olykor a legegyszerűbb csalások a leghatékonyabbak – különösen, ha az elkövető képes ráérezni az emberi természet gyenge pontjaira. Jelen esetben a trükk nem technológiai bravúr volt, hanem egy egyszerű átverés, ami a kapzsiságra és a „jó üzlet” illúziójára épített. Amikor valaki gyors nyereség reményében féláron jutna értékesnek tűnő kártyákhoz, sokszor háttérbe szorul az óvatosság – a csalók pedig éppen ezt használják ki. Megszólalt a csalásokról a Lidl Mielőtt azonban azt hinnénk, hogy egyedi esetről van szó, nem így van. A fenti eset leírásával megkerestük a Lidl-t, és megkérdeztük tőlük, mennyire gyakoriak a Lidl ajándékkártyákkal való visszaélések, valamint azt is, hogyan védekezzenek az átverések ellen a vásárlók. A Lidl ajándékkártyákkal való visszaélés alacsony, az elmúlt 1 év során 10 eset jutott tudomásunkra - mondta el a Pénzcentrumnak a Lidl. Tőzsér Judit, a Lidl vállalati kommunikációért felelős cégvezetője beszámolt arról is, hogy „az ajándékkártyákat kizárólag a Lidl áruházakban és a Lidl ügyfélszolgálatán keresztül lehet megvásárolni, amiket a www.lidl.hu/ajandekkartya oldalon, vagy szintén az ügyfélszolgálaton keresztül lehet ellenőrizni.” „Vállalatunk minden olyan ügyben, ahol az ügyfélszolgálatra bejelentés érkezett, feljelentést tett” - erősítették meg a csalásokkal kapcsolatban. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 307 398 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 094 forintos törlesztővel az Erste Bank nyújtja (THM 10,83%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 70 482 forintos törlesztőt (THM 10,61%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Hogyan védekezz az ilyen típusú csalások ellen? Soha ne vásárolj ajándékkártyát magánszemélytől, főleg ha nincs hivatalos számla vagy blokk! A kártyák érvényessége, feltöltöttsége ilyenkor nem ellenőrizhető, és sokszor már eleve érvénytelenek. Gyanakodj, ha valaki látványosan sürget vagy túl jó ajánlatot tesz. Ha valami túl jól hangzik, hogy igaz legyen, valószínűleg nem is az. Ne fizess készpénzben idegeneknek hivatalos ajándékkártyákért! A csalók pont erre hajtanak – hogy nyomon követhetetlen legyen a tranzakció. Ha valaki egy nagy cég nevében jár el, kérj hivatalos azonosítást, céges e-mailt vagy névjegykártyát. Egy valódi képviselőnek ezekkel rendelkeznie kell. Ha gyanús az eset, inkább kérj egy nap gondolkodási időt, és közben ellenőrizd a sztorit. Sokszor már egy gyors Google-keresés is elég lehet ahhoz, hogy kiderüljön: másokat is átvertek hasonló módon. Jelentsd az esetet a rendőrségen vagy a fogyasztóvédelmi hatóságnál! Akkor is, ha végül nem károsultál – másokat megóvhatsz vele.

Címlapkép: Getty Images

