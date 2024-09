Működik az önkiszolgáló kasszák nagy csele: így fosztják ki a ravasz vásárlók a boltokat

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük a 35. hét legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlóra.

"Banántrükkel" fosztják ki ravasz vásárolók a boltokat: a csel az önkiszolgáló kasszáknál működik

Az önkiszolgáló pénztárgépek használata során elkövetett lopások mértékét vizsgálta egy friss kutatás. Nagy Britanniában. A felmérése szerint minden nyolcadik felnőtt (13%) vallotta be, hogy olcsóbb árucikket választott az önkiszolgáló pénztárgépen, mint amit valójában vásárolt.

Csúcstermék érkezett a Penny polcaira: potom pénzért vehetjük meg, indul a roham

Vattacukor ízű szőlő jelent meg a magyar boltok polcain, videóban letesztelték valóban van-e olyan édes, mintha valamilyen cukros finomságot fogyasztanánk.

Legális trükkel nyaral egyre több magyar ősszel: töredékéért megússzák a méregdrága utazást

Ősszel utazni nemcsak olcsóbb és kellemesebb, hanem különleges élményekkel is gazdagodhatunk, hiszen a turisták által kevésbé látogatott időszakban a népszerű úti célok nyugodtabb, autentikusabb arcukat mutatják. Legyen szó a Dalmát tengerpart hangulatos kikötőiről, Madeira borkóstoló fesztiváljáról, vagy akár Marokkó lenyűgöző tájairól, a szeptemberi-októberi utazások számtalan lehetőséget kínálnak, mindezt a főszezon árainak töredékéért. Összegyűjtöttünk néhány olyan desztinációt, amelyek 2024 őszén is tökéletes választásnak bizonyulhatnak egy felejthetetlen kikapcsolódásra.

Tömegek kaptak ilyen SMS-t egy ismeretlen számról: ezt kell tenned, ha köztük vagy

Rengetegen kaptak a napokban adathalász SMS-t a "Magyar DPD" nevében. Ebben ékezetek nélkül írva figyelmeztetik a címzettet hogy kétszer is meghiusult a csomagkiszállítás, és arra kérik, frissítse az adatait, és egy rövidített linket mellékeltek.

Rengeteg magyarnak nem álom az osztrák nyugdíj: így csinálják, nem lesz gondjuk idős korukban

Az osztrák nyugdíjrendszer alapelve, hogy az állami nyugdíjnak biztosítania kell a tisztes megélhetést minden nyugdíjas számára. Ezt a célt a 80/45/65 szabály alkalmazásával kívánják elérni: 80% legyen a bruttó helyettesítési ráta (az első nyugdíj bruttó összege érje el az utolsó aktív bruttó kereset 80%-át), ha az érintett nyugdíjas legalább 45 évi biztosítási idővel rendelkezik a 65 éves korhatára betöltésével.

Rengeteg magyar már így veszi meg a méregdrága iPhone-okat olcsón: sokat spórolnak vele

Augusztus 27-én tartott sajtótájékoztatót a Rejoy, amin bejelentették, hamarosan bővítik termékkínálatukat, és az okostelefonokon és tableteken túl laptopok is elérhetőek lesznek a vásárlók előtt. Az eseményen a Pénzcentrum is részt vett.

Bonyolódik a Madách Gimnázium ügye: megszólalt a tantestület, ebben nincs köszönet

Mint ismeretes augusztus 28-án a Belügyminisztérium azonnal hatállyal felmentette a budapesti Madách Imre Gimnázium igazgatóját. Most megszólalt a tantestület is.

Ennyi volt, tényleg betiltanák a lakáskiadást Budapesten: borul az ingatlanpiac, ha meglépik?

Barcelonában az egész városban szabadulnának a turistalakásoktól és most úgy tűnik a budapesti kerületek között Terézvárosban is betilthatják az Airbnb-lakásbérlést. 2020-ban az Airbnb-törvény elfogadása után a fővárosi kerületek falakba ütköztek és egyik városrészben sem történt komoly változás. Az Airbnb biznisz tündököl és évről évre egyre több ingatlanal bővül a kínálat, azonban az állandó lakók türelme is a végéhez közeledik. Terézvárosban egy lakossági felmérés dönthet szeptemberben az Airbnb sorsáról. A szakértők szerint egy teljes tiltás megnyithatja a kapukat a szektorban a feketézés előtt. Az önkormányzatot kérdeztük a tervekről és ingatlanszakértőkkel beszéltünk arról, hogy végleg bedönheti-e az ingatlanpiacot a korlátozás.