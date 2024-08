Ennyi volt, eltűnhet a boltokból a magyar csúcsgyümölcs: csak a gazdagok asztalán lesz helye?

A szakértők már évek óta kongatják a vészharangot, hogy a globális felmelegedésnek az egész világ mezőgazdaságában lesznek majd áldozatai. Abba viszont talán kevesebbet gondolunk bele, hogy melyek azok a dolgok, amiket bár egész életünkben természetesen vettünk az asztalunkon, egyik napról akár a másikra el is tűnhetnek onnan. A Pénzcentrum videoblogja, a Cashtag most annak járt utána, hogy mik tánhetnek el, egyben mely terményeknek jöhet az újrafelfedezése.

Hogy a klímaváltozás a mezőgazdaságra, ezen keresztül a jól megszokott ételekre is jelentős veszélyt rejt magában, az mára senkinek nem újdonság. A tudósok, kutatók folyamatosan figyelmezettnek a bajra: a globális felmelegedés olyan veszélyeket hordoz, amire az emberiség történetében már nagyon sok évezrede nem volt példa. Az egyre gyakrabban fellépő vízhiány, a mezőgazdaság kényszerű átalakulása a hozzáértők szerint éhínségeket és emiatt bekövetkező népvándorlásokat hozhat - mégpedig lehet, hogy még a mi életünkben is.

De melyek azok a konkrét élelmiszerek, amelyek tényleg záros határidőn belül eltűnhetnek? Miről kell lemondanunk nekünk, európai embereknek is, amelyek létét eddig természetesnek vettünk? A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag ennek járt utána szakértőkkel: nézd meg most a legújabb adásunkat!

Nem lesz magyar málna?

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője a CashTagnek azt mondta: több olyan termék is van, amit most megszokottnak veszünk, de hamarosan akár luxusként fogunk rájuk gondolni.

Szerintem mindenki észrevette már az elmúlt egy-két évben, évtizedben, hogy egy nagyon nagy változás közepette van a világ, és az agrárium meg az élelmiszeripar sem kivétel ez alól. Ennek egy jelentős része az időjárásból fakad, tehát a klímaváltozás miatt, illetve nagyon nagy piaci átalakulások is vannak. Olyan egzotikus élelmiszereket nagyon gyorsan, frissen megkapunk néhány nap alatt, amiket korábban nem gondoltunk: divatba is jöttek egyébként, egzotikus fogások, távol-keleti dolgokra kell itt gondolni. Biztos vagyok benne, hogy az nem jelent meglepetést senkinek, hogy olyan dolgokat találunk most a boltban, amit 30-40 éve nem nagyon találtunk meg. Sajnos ez fordítva is igaz: olyan dolgok, amik általánosnak voltak mondhatóak, vagy talán még ma is: ha nem is eltűnnek, de visszaszorulnak, extrémitásokká válnak, kicsit luxussá válnak

- kezdte a szakértő. Természetesen arra is kitért, hogy pontosan mely termékekről lehet itt szó? mi az példáu, ami akár hamarosan eltűnhet?

Én a málnát említeném, ahol majdnem már le is játszódott ez a folyamat. A hetvenes-nyolcvanas évek, de még a kilencvenes évek elején is nagyon nagy területen termeltek a magyarok málnát. A gyümölcságazaton belül egyébként egy jelentősnek mondható ágazat volt, mára a töredékére esett vissza ez a termőterület. Ennek két fő oka van: az egyik a klímaváltozás, hogy ezeket a forró, száraz, nagyon hektikus csapadékeloszlású nyarakat nem bírja a málna, tehát neki kellett a tavaszi, viszonylag egyenletes csapadék, nyár eleji csapadék, és egyébként a nyári meleget is úgy szerette, hogy 28-30-31 fokig - ez ugyanis nagyon jó a málnának, ha folyamatosan van csapadékutánpótlás. Most látjuk, hogy nem ez van. Látjuk, hogy jó ideje az van, hogy a nyár már a 30 fokot nem is nevezzük kánikulának, tehát 35-36-38 fokok vannak. Van, hogy két hónapig nem esik szinte egy csepp eső sem azokon a területeken, ahol mondjuk termelhető lenne a málna, nem szereti ezt az időjárást, tehát egyre nehézkesebb, egyre kisebb megtérüléssel lehetett termelni. A másik jelentős tétel itt a munkaerőhiány: a málnának a szüretét, málnának a szedését nagyon nehezen lehet gépesíteni. Még mindig nagyon sok helyen kézi munkát jelent a szüret, és valljuk be, hogy erre már nem nagyon lehet embert találni. Tehát magyar málnát lehet ma még kapni, de már drága, viszonylag ritkaságszámba megy, szóval itt tulajdonképpen már majdnem befejezettnek mondhatjuk ezt a folyamatot

- tette hozzá Braunmüller Lajos. A málna azonban nem az egyetlen, amitől talán záros határidőn belül el kell köszönnünk: ide tartozhat még a kajszi és a kukorica is, amelyek szintén jelentős gondokkal küzdenek.

Visszajön a cirok?

A helyzet cselekvést kíván, és éppen ebből az indíttatásból jött létre egy bő évtizede a Gasztrohős Alapítvány. Ügyvezetője, Lehel Zsuzsanna a CashTagnek azt mondta: az ember étkezésének önmagában akkor ökológiai lábynoma van, amit muszáj lenne visszaszorítani annak érdekében, hogy még legyen elég élelmiszer egy ideig a bolygón.

Az étkezésünk az egyéni ökológiai lábnyomunknak akár a 40 százalékát is kiteheti, és ezért gondoltuk azt, hogy ez egy nagyon fontos terület, ráadásul egy olyan terület, ahol elég könnyen lehet apró változásokkal több nagy hatást elérni. A fenntarthatóság alatt az étkezésben mi három fő pilléren dolgozunk: az egyik az az élelmiszerhulladék csökkentése, a másik az a hazai és szezonális alapanyagoknak a népszerűsítése, illetve a hús és tejtermékfogyasztás csökkentése. Ez abszolút elérhető konkrét cél, mert ha például húsmentességben gondolkodunk, vagy a kevesebb hús fogyasztásában, akkor ott akár egy nap, egy húsmentes nappal is nagyon-nagyon sok energiát, vizet tudunk spórolni, és ez tényleg mérhető. Úgyhogy abszolút megérné legalább ebbe az irányba elmozdulni egy picit. Ez a hazai körülmények között kifejezetten nehéz, merthogy akár az áfával, akár a kommunikációval az alapvető irány a húsfogyasztásnak a támogatása, és ez sajnos nem kedvez a fenntartható törekvéseknek

- mondta Lehel Zsuzsnna. Kitért még arra is, hogy szerinte melyik lesz az a termény, ami átveheti egy olyan helyét, amitől a magyaroknak valószínleg hamarosan el kell köszönniük.

A cirokra szerintem nagy jövő vár, de egyébként múltja is van, tehát nem egy olyan termény, ami máshonnan fog hozzánk beérkezni, hanem inkább visszavezetődik az étkezésünkbe, és egy nagyon nagy lehetőségeket rejtő alapanyag. Ez egy gluténmentes gabona, és nagyon sok módon felhasználhatjuk, akár ahol eddig rizst vagy kölest használtunk, vagy bulgurt, oda a cirok is abszolút beférhet. A ciroknak az az egyik nagyon nagy előnye, hogy nagyon semleges ízű: készülhet belőle liszt, cirokgyöngy, amit akár, ahogy említettem, rizs helyett köretként lehet használni, és lehet belőle darát is készíteni, ami pedig akár egy tejbegrízhez nyugodtan felhasználható. Ha valaki növényi alapon gondolkodik, akkor akár egy növényi alapú tejjel együtt. És hogyha pedig mondjuk a ciroklisztre gondolunk, azt teljesen úgy tudjuk felhasználni, mint a sima lisztet, tehát akár pogácsát, pitát, kenyeret lehet belőle készíteni. Tényleg egy finom ízvilágot képzeljünk el, egy semleges, lágy ízvilágot, és mivel gluténmentes, ezért még szélesebb körben lehet majd népszerű

- mondta Lehel Zsuzsanna.