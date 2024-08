Rengeteg magyar már így veszi meg a méregdrága iPhone-okat olcsón: sokat spórolnak vele

Augusztus 27-én tartott sajtótájékoztatót a Rejoy, amin bejelentették, hamarosan bővítik termékkínálatukat, és az okostelefonokon és tableteken túl laptopok is elérhetőek lesznek a vásárlók előtt. Az eseményen a Pénzcentrum is részt vett.

A felújított telefonok eladásáról ismertté vált kereskedő sajtótájékoztatóján kezdetben arról beszéltek hogy a Rejoy-nál rengeteg "fiatal" termék megtalálható, hiszen már most elérhetőek az iPhone 14-es és 15-ös modellek, sőt hamarosan az iPhone 16 is. A cég a közeljövőben arra készül, hogy új dobozdizájnt tervezzen, és minden telefont fóliázva fognak értékesíteni, hogy még jobban erősítsék a készülékek „új” érzetét. A garanciaidő is jelentősen bővült: az eddigi 1 évről 2 évre növelték, ami összhangban van a cég filozófiájával, miszerint a használt termékek vásárlása nem jelent kockázatot - hangzott el az eseménye.

Nemrég a Pénzcentrumon arról írtunk, egyre nagyobb a kereslet Magyarországon a használt elektronikai termékekre, amelyek közül a legkeresettebb eszközök éppenséggel a használt telefonok, tabletek, amelyek a Rejoy-nak is a fő eladásra szánt termékei.

Marketplace-ként indult, most piacvezető cég

Blaumann Bence, a cég ügyvezetője beszélt a Rejoy fejlődéséről is, amely eredetileg egy marketplace-ként indult, ám a kezdeti panaszok miatt saját szervizszolgáltatást hoztak létre. Ez a szerviz ma már 2100 négyzetméteren, 250 technikus részvételével működik, és a nagy kereslet miatt hétvégén is üzemel. A vállalat tavalyhoz képest 96%-os növekedést ért el.

Ezek a legkeresettebb termékek

A demográfiai adatok szerint a Rejoy vásárlóinak fő csoportjai a 45-50 éves férfiak, majd a 25-34 éves korosztály, és végül a Z generáció. A cég ellátóláncának nagyrészét is a hétköznapi felhasználók adják, az eladott termékek 70%-a magánszemélyektől származik, amelyek jellemzően jobb állapotban vannak, mint a corporate világból érkező eszközök. Az iPhone 11-től az iPhone 15-ig terjedő modellek a legkeresettebbek, de hamarosan MacBookok és Apple Watchok is érkeznek. Az Apple termékek iránti kereslet a legnagyobb, a tabletek és okosórák pedig 40%-kal jobban fogynak Magyarországon, mint más európai országokban.

Folyamatosan növekszik a kereslet

Blaumann Bence kiemelte, hogy a növekvő kereslet miatt folyamatosan bővítik a gyártási kapacitásaikat. A cég jelenleg négy kategóriában értékesít termékeket: új, újszerű, nagyon jó és jó állapotú eszközök. Az európai piacról beszélve elmondta, hogy a felújított készülékek iránti kereslet évente 9%-kal nő, és 2027-re 400 millió ilyen eszköz eladására lehet számítani.

A magyar piac is nyitott a használt termékek iránt, a Rejoy nemrégiben készült piackutatása szerint a magyarok 60%-a hajlandó lenne használt eszközt vásárolni, még akkor is, ha korábban nem próbáltak felújított készüléket.

Hasít a mesterséges intelligencia

A cég jelentős erőforrásokat fordít arra, hogy pontosan meghatározza a készülékek esztétikai állapotát - mesélték. Ennek érdekében egy olyan robot beszerzését tervezik, amely objektív szempontok alapján képes lesz értékelni az eszközöket. Ez a robot 360 fokban vizsgálja meg a telefont, majd ennek alapján sorolja be az egyik, már említett négy kategóriába.

A sajtótájékoztató végén a cég képviselője arról beszélt, hogy turbulens időszakok következnek be a cég életében: A Black Friday és a karácsony is relatíve közel van, ezekre az időszakokra a tervek szerin új kampányokkal fognak jelentkezni.