Csak a magyaroknak luxus a Rio Mare tonhal: az olaszok, osztrákok potom pénzért árulják

Olaszországban és Ausztriában is sokkal olcsóbban meg lehet vásárolni az egyik legnépszerűbb tonhalkonzerv, a Rio Mare klasszikus kiszereléseit. A különbségek ráadásul a legtöbb esetben brutálisak, átlagosan itthon kétszer annyiba kerülnek a termékeket, mint az említett két országban. Bezzeg Szlovákiában már ugyanolyan áron pörög a termék, mint idehaza. Úgyhogy kijelenthető, az itt és Szlovákiában mára gyakorlatilag luxusnak számító tonhalkonzervek tőlünk nyugatabbra nem is annyira luxustermékek.

Alig néhány napja számoltunk be arról, hogy nem is annyira messze tőlünk, Szlovákiában a Kaufland üzleteiben 153 forintra van leárazva a Kozel sör. A felháborító olcsóság után most a sörök után egy itthon igazi luxusélelmiszernek számító árura, a tonhalkonzervre evezünk át. Nevezetesen az egyik legismertebb márkának, a Rio Mare-nek fogjuk megnézni a fogyasztói árait különböző európai országokban.

A luxustonhal csak itthon luxus

Idehaza a három vagy négy darabos, általában 65-85 grammos kiszerelésű kis tonhalkonzervek ára 3000-3200 forint körül mozog, ám egyes üzletekben 2000 forintért is hozzá lehet jutni. Mindez azt jelenti, hogy a kilós átlagárak akár 13, de általában inkább 19-21 ezer forintos áron mozognak, ami euróban 33-48-53 euróra jönnek ki.

Ehhez képest a Rio Mare hazájában, Olaszországban még egy drágábbnak mondható webshopban 6,6-8 euro környékén lehet vásárolni ezekből a kiszerelésű termékekből. Ami azt jelenti, hogy a kilós árak 30-31-euró között mozognak, ami átszámolva 11800-12200 forintnak megfelelő összeg. Az összehasonlításból jól látszik, hogy bár itthon is van olyan nagylánc, ami viszonylag olcsón, de legalábbis hasonló áron adja a szóban forgó terméket, mint amennyiért egyébként Olaszországban egy drágább helyen meg lehet vásárolni.

Viszont az itthon átlagárnak mondható 18-21 ezer forintos kilós árak azért jócskán verik az Olaszországban tapasztalhatókat, 7-9 ezer forintos eltérés is lehet kilónként, ami egy kisebb vagyon. Arányaiban az itthoni termékek átlagára mintegy 50-70 százalékkal is magasabb lehet itthon, mint egy drágább olaszországi üzletben. És ez persze csak a jéghegy csúcsa, az alján még durvább dolgok is történhetnek.

Alig néhány napja osztott meg a Vakmajom nevű Facebook oldal egy Rio Mare-s képet egy trieszti bevásárlásról, amin egy 9 kiszereléses, 65 grammos megapakk volt látható 8,49 eurós áron, aminek a kilós ára 14,51 euróra jött ki, ami alig 5800 forint. Ez azért az itthon tapasztalható 18-21 ezer forintos kilós árakhoz képest már jóval markánsabb eltérés: gyakorlatilag azt is mondhatnánk, hogy bizonyos esetekben az olaszoknál harmadába kerül az itthon luxusnak tartott Rio Mara tonhalkonzerv.

Igaz persze, hogy az összehasonlítás annyiba sántít, hogy az olasz egy megapakk, míg a magyar a legkisebb kiszerelés. Általában a megapakkok mindig jóval kedvezőbb áron kaphatók, főleg ha akciósak is, ám még ezzel a distinkcióval is figyelemre méltó azért az árkülönbség. Akkora, amit elég nehéz azért védeni/megmagyarázni.

Mi a helyzet más országokban?

Kutakodásunk során Ausztriában a fentebb említett kis kiszerelést nem találtunk webshopokban, de a 3x80 grammos darabok 6 euró környékén mozognak, ami 25 eurós kilós árat takar. Ez alig 10 ezer forint, míg nálunk ez általában inkább 19 ezer forint körül alakul.

Ahogy látszik, a különbség itt is majdnem a duplája az áraknak. Tehát a Rio Mare klasszikusan nem csak a szülőhazájában, Olaszországban sokkal olcsóbb, de Ausztriában is, mint itthon. De nézzük, mi a helyzet Szlovákiában.

Szlovákiában szintén a 3 darabos 80 grammos kiszerelést vizsgáltuk, itt egy ilyen a Kauflandban 7,74 euróba, azaz 3000 forintba kerül. Ez pedig gyakorlatilag pontosan olyan árcédulát jelent, mint idehaza. A kilós ára ekképpen 49,6 euró körül alakul, ami ugyanúgy 19500 forint, mint idehaza sok boltban.

A Szlovákiában működő német multinál tehát hasonlóan drága a tonhal, mint idehaza, úgyhogy kijelenthető, hogy a sörökkel ellentétében, a szlovákoknak és a magyaroknak is ugyanolyan mélyen a zsebükbe kell nyúlni az olasz „luxustonhalért”, ami igazából Olaszországban és Ausztriában nem is számít annyira luxusnak.