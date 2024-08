Legális trükkel nyaral egyre több magyar ősszel: töredékéért megússzák a méregdrága utazást

Ősszel utazni nemcsak olcsóbb és kellemesebb, hanem különleges élményekkel is gazdagodhatunk, hiszen a turisták által kevésbé látogatott időszakban a népszerű úti célok nyugodtabb, autentikusabb arcukat mutatják. Legyen szó a Dalmát tengerpart hangulatos kikötőiről, Madeira borkóstoló fesztiváljáról, vagy akár Marokkó lenyűgöző tájairól, a szeptemberi-októberi utazások számtalan lehetőséget kínálnak, mindezt a főszezon árainak töredékéért. Összegyűjtöttünk néhány olyan desztinációt, amelyek 2024 őszén is tökéletes választásnak bizonyulhatnak egy felejthetetlen kikapcsolódásra.

Arról, hogy miért jó ősszel utazni, már számos cikkben beszámoltunk, a legfontosabbak ezek közül, hogy olcsóbb, elviselhetőbb az idő és kevesebb a turista. Persze vannak hátráltató tényezők: nehezebb szabadságra menni, iskolás korú gyereket problémásabb ilyenkor mozdítani, mégis akinek maradt még szabadsága és meg tudja oldani, annak érdemes szétnéznie, milyen lehetőségek vannak 2024 szeptemberére, októberére.

A főszezon, mint tudjuk júniustól augusztusig tart, a költségek ezekben a hónapokban a legmagasabbak. Ha azonban várunk őszig, az akkor a holtszezonban utazhatunk, amikor a legtöbb légitársaság, szálloda és utazásszervező csökkenti az árait. A last minute utazásokkal már foglalkoztunk, de érdemes újra és újra átnézni, mit ajánlanak az irodák, hiszen naponta változik a kínálat. Az Itaka ajánlatában a Török Riviérán tölthetünk el 8 napot szeptember végén 217 ezer forint kedvezménnyel 179 900 forintért fejenként. Az Ibusznál Korfu szigetén található apartmant foglalhatunk 203 900 forint helyett 99 900 forintért fejenként szeptemberben. A Neckermann Görögországba, Krétára viszi el a gyorsan pakolókat szeptember elsejétől egy 4 csillagos hotelbe119 900 forintért fejenként, ami 53 százalék kedvezményt jelent.

De aki maga szervezné az utazását, annak is vannak jó híreink: a légitársaságok komoly akcióval készülnek. A Wizz Air új útvonalakat jelentett be Olaszország különböző régióiba, melyek tökéletesek lehetnek egy hétvégi kiruccanáshoz. A Ligúr-tenger kikötője a társaság téli menetrendjében október végétől hetente háromszor, kedden, csütörtökön és szombaton is elérhető. Milánóba 7390 forintért vásárolhatunk repülőjegyet, Rómába 9 490 forintért, Cataniába 10 290 forintért, Genovába szintén ennyibe kerül egy repülőjegy, ahogy Nápolyba is. A Ryanairrel Riminibe 5900 forintért eljuthatunk 2024 októberében, szeptemberben Bolognába 12 ezer forintért, Korfura 15 ezer forintért, Cataniába 19 ezer forintért.

5 csodás úti cél 2024 szeptember-októberre

A fentieken kívül összegyűjtöttünk még utazóbloggerek ajánlásai alapján 15 tökéletes őszi desztinációt, ahová értelmes áron eljuthatunk még idén.

Róma

Október a tökéletes alkalom Róma örök városának meglátogatására. A nyári elviselhetetlen hőmérséklet addigra lecsillapodik, és az emberek hömpölygő tömegei is eltűnnek az utcákról. Több mint valószínű, hogy élvezni fogjuk a városnézést a napsütésben, miközben kellemes őszi szellő kanyarok az utcákon. A levegő hőmérséklete maximum 25 fok, és éjjel sem megy 15 Celsius alá. Ráadásul a hónap első vasárnapján Róma polgári múzeumai ingyenesen látogathatók.

Dalmát tengerpart, Horvátország

Ez a népszerű dél-horvátországi partszakasz októberben még kifejezetten meleg. A gyönyörű kavicsos strandok és a hangulatos kikötővárosok, művészi negyedeket és páratlan tengeri éttermek rejtőznek itt. Ahogy leszáll az éj, a csendes utcák felkapott bárnegyeddé változnak. Napközben legfeljebb 24 fokra számíthatunk, éjszak viszont már lehűl az idő nagyjából 14 fokra.

A természet szerelmesei is jól fogják érezni magukat: kerékpározhatnak, túrázhatnak, úszhatnak és búvárkodhatnak is ezen a gyönyörű mediterrán tengerparton, amelyet sziklás kiemelkedések és buja erdő borítanak .Jó tudni, hogy októberben kerül sor a Spliti Filmfesztiválra , ahol a filmipar kreatívjai érkeznek a városba, valamint a dubrovniki Good Food Fesztiválra , amely szervezett gasztronómiai útvonalakat és borkóstolókat kínál.

Madeira, Portugália

Annak ellenére, hogy a nyári tömeg megfogyatkozik, Madeira továbbra is csábító úti cél ősszel, izgalmas kulturális események, természeti szépségek és kellemes időjárás várja a turistákat. Október a szüreti időszak végét jelenti, az ünneplés és a borkóstolás időszaka az egész szigeten. Az egyik kiemelkedő esemény ebben a hónapban a Madeira Borfesztivál, egy nyüzsgő ünnep, ahol részt vehetünk a hagyományos szőlőtaposáson, élvezhetjük a folklór előadásokat, és természetesen megkóstolhatja a sziget híres borait.

A nappali hőmérséklet 24-25 fok körül lesz, a tenger még kellően meleg marad az úszáshoz és más vízi tevékenységekhez, mint a búvárkodás vagy akár a bálnales is. Madeira tiszta vize hemzseg a tengeri élőlényektől, így kiváló hely a víz alatti kalandokhoz.

Costa del Sol, Spanyolország

A Costa del Sol mindig jó ötlet: benne van a névben. A világnak ebben az örökké népszerű szegletében szinte egész évben süt a nap. A tengerparton végig Michelin-csillagos éttermeket és pazar szállásokat találunk, a maximum hőmérséklet a kellemes 26 fok körül alakul.

Marbella városa számtalan arany színű strandjával, lüktető éjszakai életével és a Sierra Blanca-hegység gyönyörű hátterével ősszel is káprázatos.

Marokkó

Marokkóban az év nagy részében kifejezetten magas a hőmérséklet, de az októberi látogatás kellemesebb élmény lehet, mint a nyári hónapokban, amikor a meleg sokkal intenzívebb, mint amit mi, magyarok megszoktunk. Aki ősszel érkezik, az feltétlenül használja ki a hűvösebb időt, és fedezze fel a lenyűgöző Atlasz-hegységet.

A rendkívül sűrűn lakott főváros, Marrakeshben kényelmetlenül érezhetjük magunkat a nyár csúcs időszakában, október azonban az ideális időszak arra, hogy sétáljunk a város utcáin, fűszereket és egyéb hagyományos, helyi termékeket kóstoljunk.Aki megismerkedne a helyi kultúrával, az feltétlenül látogasson el az Erfoud Date Festivalra, melyen a datolya betakarításának végét ünneplik.