Betett a drágulás a hazai boltok slágertermékének: döntöttek a vásárlók, óriási bajban a gyártó

Csökkentette 2024-re vonatkozó értékesítési előrejelzését a Kraft Heinz. Az élelmiszer-óriás arra számít, a megemelkedett árszintek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a fogyasztói keresletre az év hátralévő részében. Az elmúlt két évben tapasztalt jelentős áremelkedések miatt csökkent az étvágy a kulcsfontosságú észak-amerikai és európai piacokon.

A Kraft Heinz szerdán bejelentette, hogy csökkenti az egész évre vonatkozó organikus értékesítési előrejelzését. Ez a lépés arra utal, hogy a megemelkedett árszintek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a fogyasztói keresletre az év hátralévő részében - írja a Reuters.

Az olyan nagy élelmiszeripari vállalatok, mint a Kraft Heinz, a Conagra és a General Mills jelenleg komoly kihívásokkal néznek szembe. Az elmúlt két évben tapasztalt jelentős áremelkedések miatt csökkent az étvágy a kulcsfontosságú észak-amerikai és európai piacokon. Különösen az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók körében érzékelhető ez a visszaesés.

A negyedév során a Kraft Heinz teljes volumene 3,4 százalékponttal csökkent, miközben az árak 1,0 százalékponttal emelkedtek. Tavaly ugyanezen időszakban 7 százalékpontos volumencsökkenést regisztráltak, míg az árak akkor 11 százalékponttal nőttek.

A Heinz ketchupgyártó most arra számít, hogy a 2024-es pénzügyi évben az organikus nettó árbevétel stagnálni fog vagy akár 2%-kal is csökkenhet. Az organikus nettó árbevétel azt jelenti, hogy figyelembe veszik az inflációtól megtisztított bevételeket, így pontosabb képet kapunk arról, hogyan teljesít valójában egy vállalat. A Kraft Heinz esetében ez azt jelenti, hogy bár nominálisan nőhetnek az eladások (az infláció miatt), reálértéken nem várható növekedés.

Ez komoly figyelmeztetés lehet más élelmiszeripari cégek számára is. Az áremelések hosszú távon nem fenntarthatóak anélkül, hogy ne okoznának keresletcsökkenést. A fogyasztók egy része már most is alternatív megoldásokat keres: olcsóbb márkákat választanak vagy egyszerűen kevesebbet vásárolnak.

A vállalatok többféleképpen reagálhatnak erre a helyzetre: az áremelések helyett inkább költségcsökkentési intézkedésekkel próbálhatják megőrizni profitabilitásukat, vagy új termékek bevezetése vagy meglévők fejlesztése révén próbálhatják meg újra felkelteni a fogyasztói érdeklődést.