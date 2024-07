Bajban a Meki: egyre többen fordítanak hátat a gyorséttermeknek, komoly akciókat hozhat a visszaesés

Az infláció hatása már a McDonald's-nál is érezhető, és az amerikai fogyasztók egyre inkább máshol keresik a pénztárcabarát gyorséttermi ételeket. Az Egyesült Államokban legalább egy éve nyitva tartó üzleteiknek forgalma 0,7%-kal csökkent az elmúlt negyedévben az előző év azonos időszakához képest.

A McDonald's hétfőn jelentette be, hogy az Egyesült Államokban legalább egy éve nyitva tartó üzleteinek forgalma 0,7%-kal csökkent az elmúlt negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Ennek oka, hogy kevesebb vásárló látogatott el a gyorséttermekbe. A McDonald's nincs egyedül ezzel a problémával: a Starbucks, a Burger King, a Wendy's és más versenytársak is hasonlóan alacsonyabb eladásokról számoltak be, mivel a fogyasztók visszafogják kiadásaikat - írja a CNN.

Az elmúlt negyedévben több tényező is hátráltatta a McDonald's-t. Egy évvel ezelőtt ugyanezen időszakban 10,3%-os forgalomnövekedést értek el, főként egy népszerű shake-nek köszönhetően. Ez egy lila színű ital volt Grimace "születésnapjának" tiszteletére, amely TikTok szenzációvá vált.

Chris Kempczinski vezérigazgató szerint különösen az alacsony jövedelmű háztartások körében nőtt meg az elégedetlenség, a tavalyi év elejétől kezdve érzékelik a problémát. Ennek kezelésére decemberben bemutatták stratégiai tervük bővítését, amelynek középpontjában az értékalapú étkezési tervek állnak. Ezek közé tartozik például az 5 dolláros étkezéshez hasonló ajánlatok bevezetése.

Kempczinski hangsúlyozta, hogy folytatják az innovációt és alkalmazkodnak a változó vásárlói igényekhez. Kiemelte például új hangsúlyukat a csirkehúsra és egy új hamburgert is tesztelnek Big Arch néven.

Az inflációs válság első éveiben olyan cégek mint a McDonald's és Coca-Cola azt tapasztalták, hogy fogyasztóik jól reagálnak az áremelésekre. Tavaly azonban fordult a kocka: sok vásárló nemet mondott a magasabb árakra.

Az élelmiszerárak tovább emelkedtek ugyan, de ennek nagy része nem az élelmiszerboltokban jelentkezett, hanem éttermekben és gyorséttermekben. Ez azt jelenti, hogy sok amerikai számára luxuscikké vált étteremben enni.