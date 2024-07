Már a gyógyszert is külföldön veszik a magyarok? Durván olcsó ez a vény nélküli fájdalomcsillapító

G7 Link a vágólapra másolva

Már nemcsak élelmiszert divat a magyarok körében Szlovákiában vásárolni. Ugyanis, ha már valaki átmegy bevásárolni, akkor már más boltokba is betéved, más árucikkekeket is elkezdhet külföldről beszerezni. Ilyen például az autógumi, csempe, de a gyógyszer is - írja a G7. Összevetve az árakat a cseh és szlovák helyzettel, elmondható, hogy még a fájdalomcsillapítók is olcsóbbak külföldön.

A gyógyszerárak összehasonlítása nem könnyű feladat, hiszen megannyi márka, kiszerelés, adagolás és hatóanyag létezik. Azért ha össze akarjuk vetni azokat, akkor az árat le kell osztani azzal, hány tablettát tartalmaz a termék és hogy azokban mekkora a hatóanyaganyagtartalom. Csak így kapható meg egy egységár. A lap a szabadáras fejfájás- és lázcsillapítók csoportját hasonlította össze négy országban: Magyarország mellett Szlovákiában, Csehországban és Svájcban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A nem-szteroid gyulladáscsökkentők csoportját Magyarországon nagyrészt öt hatóanyag fedi le. A láz- és fájdalomcsillapítók hatóanyaga lehet acetil-szalicilsav, diklofenák, ibuprofén, metamizol-nátrium és paracetamol. Az acetil-szalicilsav fajlagos fogyasztói ára több mint kétszerese Magyarországon, mint Csehországban, már Svájcban másfélszerese a magyar árszintnek. A diklofenák esetében még nagyobb a különbség: a magyar árszintnek csak harmada a szlovák és kevesebb, mint negyede a cseh átlagár. A svájci csaknem háromszorosa a magyarnak. Az ibuprofén egységára pedig csaknem ötször annyi Svájcban, míg a szlovákoknál, cseheknél feleannyi, mint hazánkban. Egyedül a paracetamol hatóanyag, ami Magyarországon a legolcsóbb a lap gyűjtése szerint. Itthon népszerű hatóanyag még a metamizol-nátrium is, a többi országban azonban ez vényköteles, így azt nem tudták összehasonlítani. Mindenesetre általánosságban azt a következtetést lehet levonni, hogy a szabadáras láz- és fájdalomcsillapítók lényegesen olcsóbbak a cseheknél és a szlovákoknál, ellenben Svájban extrém drágák a magyar árakhoz képest. EZ IS ÉRDEKELHET Fontos változás a magyar patikákban: máris érezteti hatását a májusi rendelet Két hónappal azután, hogy könnyítettek a fiókpatikák működésének szabályain, azt láthatjuk, hogy több megyében is emelkedett az ilyen típusú patikák száma.

Címlapkép: Getty Images

