Továbbra is spájzolnak a magyarok ezekből a termékekből: mégis, mitől tarthatnak?

Sok éves folyamatos növekedést követően, amelynek a koronavírus világjárvány még nagyobb lendületet adott, a múlt évben csökkent az instant tésztalevesek fogyasztása világviszonylatban. Igaz, nem sokkal, 120 milliárd adag leves fogyott, ebből 42 milliárd Kínában. Magyarország is nagy tésztaleves-fogyasztónak számít világviszonylatban, a magunk 40 millió adag levesével évek óta benne vagyunk a TOP50-ben. Mutatjuk a friss világranglistát.

Az instant leveseket - a közhiedelemmel ellentétben nem honfoglaló őseink, hanem - a japánok találták fel 1958-ban. Az első ilyen termékeket éppen a japán ramen leves inspirálta, az arra jellemző hullámos tojásos levestészta szárított formában még ma is az instant levesek sajátja. A feltalálása után nem sokkal az instant tésztaleves nagyon népszerű lett és robbanásszerűen kezdett terjedni a világban. A kereslet az ilyen típusú zacskós tésztalevesek iránt azóta is nőttön nőtt, 2017-ben pedig elérte a 100 milliárd adagot az instantleves-fogyasztás mennyisége a világon. A világjárvány 2020-as kitörése pedig még nagyobb fellendülést hozott, 9,5 százalékkal több mint 116 milliárd adagra nőtt a világ éves fogyasztása. A legfrissebb adatok alapján azonban megtört a tendencia: 2023-ban - ha minimálisan is, de - csökkent a kereslet.

Nagyon úgy tűnik, 2022-ben érte el a csúcsát a világ instant tésztaleves fogyasztása a World Instant Noodles Association (WINA, Instant Tésztaleves Világszövetség) friss adatai szerint. Ekkor már több mint 121 milliárd adag leves fogyott egy év alatt. Ez azt jelenti, hogy minden földlakóra fejenként 15 adag tésztaleves jutott átlagosan. 2023-ban viszont némiképp visszaesett a fogyasztás, sok olyan nagyfogyasztónak számító országban is, mint Kína, Vietnám, Japán, az Egyesült Államok, Brazília, vagy Nepál, jelentős visszaesés történt. Lehetséges, hogy a pandémia hatásainak fokozatos enyhülése 2023-ban ért arra a pontra, hogy a kereslet visszaesett.

A TOP15-be kerüléshez legalább 1,5 milliárd adagnyi tésztaleves fogyasztást kellett felmutatni, ettől természetesen Magyarország, de gyakorlatilag Európa is nagyon messze van. Ahogy mindig, a 2023-as adatok szerint is toronymagasan vezek Kína / Hong Kong. Kínában a 2022-es 45,07 milliárd adagos fogyasztás esett vissza 2023-ra 6,4 százalékkal. A második helyet Indonézia szerezte meg, ahol egy év alatt 2 százalékkal nőtt a fogyasztás 14,54 milliárd adagra. A harmadik helyre viszont váratlanul feljött India, visszaelőzve ezzel Vietnámot, mely 2020-ban váltotta le Indiát a dobogón és három éven át stabilan tartotta is a helyét. Vietnámban viszont 4,1 százalékkal visszaesett a fogyasztás, miközben az eddig is nagyfogyasztónak számító Indiában 14,5 százalékkal nőtt.

Nem ez az egyetlen változás a TOP15-ben, Nigéria is megelőzte Brazíliát 2023-ban instant tésztaleves fogyasztásban és így feljött a 10. helyre. Amíg Nigériában 6,8 százalékkal nőtt, Brazíliában 9,9 százalékkal csökkent a fogyasztás, így nem meglepő a helycsere. Az utolsó a listán Mexikó, azt viszont hozzá kell tenni, hogy Egyiptom iszonyatosan kapaszkodik fel: 2022-ben 460 millió adag volt a fogyasztása, 2023-ban már 1080 adag - ez 134,8 százalékos növekedést jelent. Ha így folytatják, pár év alatt megelőzhetik Mexikót, Nepált vagy Malajziát is.

Magyarország a 49. helyen áll világviszonylatban - bár vannak olyan országok, ahonnan az adatgyűjtés korlátokba ütközik, mint például a háború sújtotta Ukrajna, de korábbi adatok alapján megelőznék fogyasztásban hazánkat. A magyarok évi 40 millió adag tésztalevest fogyasztanak, ami fejenként több mint 4 adagot jelent - ezt a keresletet stabilan tartjuk 2019 óta. 2022-ben még holtversenyben voltunk az olaszokkal a 48. helyen, de már megelőztek minket azóta. Bár az biztos, hogy változott azóta a a magyarok fogyasztása is, de a WINA tízmillióra kerekített adataiból ezt nem lehet kiolvasni.

Az európai országok sorában Magyarország nagy tésztaleves-fogyasztónak számít. Törökország (430 millió), az Egyesült Királyság (410 millió), Németország (390 millió), Lengyelország (380 millió), Franciaország (110 millió), Spanyolország, Svédország, Hollandia (80-80 millió), Csehország (70 millió), Szerbia és Olaszország (50 millió) vannak előttünk. Mögöttünk pedig a belgák (30 millió), finnek és svájciak (20-20 millió), a többi európai ország fel sem fért a TOP50+ listára. Szerbián kívül egy hazánkkal szomszédos ország sem került be - ahogy említettük, Ukrajnának lenne rá esélye, de ott az adatgyűjtés korlátozott -, de hiányzik több nyugati ország, a balti államok, a Balkán is.

Megvizsgáltuk azt is a WINA adatsora alapján, hogy a legnagyobb fogyasztók körében hogy változott a fogyasztás 2022-ről 2023-ra. A már említett Egyiptom jár ebben az élen a 135 százalékos növekedésével, de ott van a nyomában Svájc, ahol 10 millióról 20 millióra nőtt a fogyasztás. Dániában és Belgiumban egyaránt 20 millióról 30 millióra nőtt a kereslet - de továbbra is hangsúlyozzuk, hogy ezek kerekített számok. Svédországban és Hollandiában 60-ról 80 millióra, Olaszországban 40-ről 50 millióra nőtt a fogyasztás. Legalább 10 százalékos növekedés látható Guatemalában, Kenyában, a Dél-afrikai Köztársaságban, Ausztráliában és Új-Zélandon.

Még folytathatnánk a sort, de így is kirajzolódik már az a kép, hogy önmaguk fogyasztásához mérve az európai, afrikai országokban, Ausztráliában és Óceániában nő a fogyasztás. Ugyanakkor Ázsiát és Amerikát inkább a csökkenés és stagnálás jellemzi. Akadnak természetesen kivételek, mint India a maga 14,5 százalékos növekedésével, vagy említhetnénk Tajvant, Dél-Koreát, Thaiföldet. Mindenesetre érdekes trend, hogy amíg sok ázsiai ország "ráunt" a tésztalevesekre, a világ más pontjain hirtelen mutatkozik rá nagyobb kereslet.

Egészségtelen az instant tésztaleves?

Valószínűleg sok magyar háztartásban van a spájzban tartalékban instant tésztaleves, hogyha hirtelen szükség van valami meleg és ehető ételre, elő lehessen kapni. Sokan azonban ódzkodnak a fogyasztásától, mert az egészségre károsnak tartják. A Healthline cikke szerint, ha alkalmanként fogyasztuk, az instant tésztaleves nem káros az egészségre, rendszeres fogyasztása viszont már káros lehet. Egy Koreában végzett vizsgálat eredménye szerint a rendszeresen tésztalevest fogyasztók kevesebb fehérjét, foszfort, kalciumot, vasat, káliumot, niacint, valamint A- és C-vitamint vittek be a szervezetükbe, mint azok, akik nem ettek rendszeresen instantot. Aki viszont gyakran fogyaszt, annak az étrendje eleve kevesebb zöldséget, gyümölcsöt, magvakat, húst és halat tartalmaz.

A túlzott fogyasztást különböző kórképekkel is összefüggésbe hozták, mint metabolikus szindróma, vagyis anyagcserezavarok együttes jelenléte, elhízás, magas vérnyomás, vércukorszint vagy koleszterinszint. Ezért az egészségünk érdekében rendszeresen ne használjuk az instant tésztalevest arra, hogy kiváltsunk egy étkezést - javasolják a szakemberek.

Ugyanakkor az instant tésztaleves könnyen egészségesebbé tehető, ha nem önmagában esszük. Ázsiában elterjedt, hazánkban kevésbé, hogy az instant rament eleve felturbózva eszik friss hozzávalókkal, nem "üresen". Érdemes, amikor ilyen tésztalevest fogyaszt valaki, hozzáadni friss vagy főtt zöldségeket, gombát. Mivel a tésztaleves kevés fehérjét tartalmaz, tojással, hússal vagy tofuval is ajánlott kiegészíteni. Amikor tésztalevest vásárolunk a szakértők szerint érdemes alacsony só (nátrium) tartalmút választani! Azt is javasolják, hogy a tészta mellé csomagolt fűszerek helyett tegyünk a levesbe inkább friss fűszert és ne sózzuk agyon.

Az instant tésztalevesek másik vonzó tulajdonsága, hogy gyakorlatilag csak forró vízre van szükség az elkészítéséhez. Ahol korlázott a főzési lehetőség, ott gyakran az ilyen leves tűnik az egyetlen megoldásnak. Viszont ne felejtsük el, hogy már mennyi kisebb konyhai berendezés segíthet ilyen helyzetben: ahol egy vízforraló elfér, ott elfér egy air fryer is, melyekből már kifejezetten kis méretűeket is gyártanak. Ezeket a készülékeket már egyáltalán nemcsak a fiatalok használják, egyre népszerűbbek a 60 évnél idősebbek körében is. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy számos főzés nélküli, vagy szintén forrázással elkészíthető étel van, amely mégis több tápanyagot tartalmaz, mint egy instant leves.