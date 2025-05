Már ebben is mi látjuk el az osztrákokat? Nem elég a munkaerő, innen kapják a bútort is

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A JYSK ecseri elosztóközpontja 2025 áprilisától hetedik országként immár Ausztria 91 üzletét is ellátja áruval, júniustól pedig a szomszédos ország online rendeléseit is itt készítik majd össze. Az ecseri központban több mint 11 ezer terméket tárolnak, a komplexum kihasználtsága az osztrák piac kiszolgálásával 17 százalékkal nőtt, jelenleg mintegy 80 százalékot tesz ki. A bővülés foglalkoztatás szempontjából is jelentős mérföldkő: az új piac becsatolásával több mint 20 új raktári és irodai munkahely is létrejött.

2025 tavaszától Magyarországon, Horvátországon, Szlovákián, Szlovénián, Bosznia-Hercegovinán és Szerbián túl már Ausztria JYSK-üzletei is Ecserről kapják az árut, emellett június elejétől az osztrák piac online rendelései is innen indulnak majd útnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az immár 7 országot és összesen 415 üzletet ellátó központ 3 éve kezdte meg működését, és mára nem csupán Európa egyik legnagyobb és legmodernebb elosztóközpontja, de a skandináv gyökerű áruházlánc regionális logisztikájának is meghatározó alapeleme. Az ecseri bázison 388 JYSK- alkalmazott dolgozik a logisztikai központban, és hetente legalább 500 teherautónyi árut szállítanak el innen, valamint több mint 270 ezer köbméternyi további terméket tárolnak itt, azaz jelenleg 80 százalékos kihasználtsággal működik. „Az ecseri elosztóközpont mára a JYSK európai logisztikájának meghatározó regionális bázisává vált, és Ausztria kiszolgálásával ez a szerepünk tovább erősödik. Továbbra is azon dolgozunk, hogy termékeink időben eljussanak mind a fizikai mind az online vásárlókhoz – immár 7 országot lefedve. A kapacitások nagyságát jól mutatja, hogy hetente 500 kamion indul útnak az elosztóközpontból, mintegy 271 ezer köbméternyi áru található a 143 ezer négyzetméteres bázison, ahol több mint 160 ezer tárolóhelyet használunk – és ezzel még mindig csak 80%-os a kihasználtság – mondta Jaroslaw Sobczyk, a JYSK ecseri logisztikai központjának vezetője. Az ecseri régiós központban, amely az ország legnagyobb egyterű elosztóközpontja és már 2022-es átadásakor is ultramodernnek számított két, több mint 40 méteres, teljesen automatizált magasraktárának köszönhetően, azóta is folyamatosan dolgoznak a működés további korszerűsítésén és a fenntarthatóság növelésén. Az indulás óta nagy hangsúlyt fektettek a zöld megoldások alkalmazására, kezdve a napelemek és napkollektorok elhelyezésétől egészen az elektromos targoncák használatáig, a közelmúltban pedig tovább bővítették fenntartható gyakorlataik és technológiai újításaik sorát egyedülálló robot takarítógépek munkába állításával.

