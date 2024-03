Óriási változás élesedett a magyarországi ATM-eknél: így érinti a pénzfelvételt és a befizetést

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Február végén jelent meg az a jegybanki rendelet, melynek értelmében a bankautomaták úgynevezett rendelkezésre állási idejének definíciója megváltozott – már nem csak az az időszak értendő ide, amely alatt az ügyfelek pénzt vehetnek fel az ATM-eknél, hanem már az is, amikor befizetést is végezhetnek azoknál. A szabályozásban eszközölt változtatás alighanem azt a folyamatot hivatott lekövetni, mely szerint évről évre egyre többször és egyre több készpénzt fizetnek be a magyarok a hazai automatákon keresztül. Az alábbiakban megnézzük, hogyan lett az évek alatt egyre népszerűbb az ATM-en keresztüli készpénzbefizetés, illetve néhány hazai bankot is megkérdeztünk azzal kapcsolatban, hogy náluk mennyire népszerű ez a szolgáltatás, illetve hogyan érinti őket az automatákkal kapcsolatos szabályozás változása.

Néhány évvel ezelőtt Magyarországon még egészen ritkaságnak számítottak a készpénzbefizetésre is alkalmas ATM-ek, ezzel szemben mostanra már évi több millió ilyen tranzakciót hajtanak végre a magyarok. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vonatkozó adatai szerint 2010 első félévében még csak 84 624 ilyen tranzakciót hajtottak végre az országban, míg készpénzfelvételre 55 905 324 alkalommal került sor ugyanezen időszakban. Ez azt jelenti, hogy a ki- és befizetéses bankautomatás tranzakcióknak mindössze a 0,15 százalékát tették ki a készpénzbefizetések, míg a pénzfelvételek adták ezen tranzakciók 99,85 százalékát. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Öt évvel később, 2015. I-II. negyedévében már 294 946 készpénzbefizetésre került sor, míg a készpénzfelvételek száma 49 810 556-ra csökkent, így előbbiek részaránya már 0,58 százalékra emelkedett a bankautomatás tranzakciókon belül. A határozott emelkedés ellenére tehát még a 2010-es évtized közepén is a magyarok szinte kizárólag befizetésre használták a hazai bankautomatákat. 2018. II. negyedévében fordult először elő, hogy az ATM-eknél eszközölt készpénzbefizetések száma megközelítette az 1 milliót (997 076), majd a rákövetkező negyedévben már meg is haladta azt (1 139 339). A befizetéses tranzakciószám 2021. II. negyedévében haladta meg első ízben a 2 milliót (2 106 973), 2022. IV. negyedévében pedig már a 3 milliós határt is sikerült átlépni (3 001 447). Ehhez képest a 2023. IV. negyedévében végrehajtott 3 558 546 készpénzbefizetés további 18,56 százalékos növekedést jelentett. Miközben a befizetések száma emelkedett, a kifizetéseké tovább csökkent – 2023. III-IV. negyedévében összesen 44 136 864 ilyen tranzakcióra került sor, míg ugyanezen időszakban 7 048 165 befizetésre. A növekedés tehát igen látványos, elvégre ez az ATM-es ki- és befizetések összmennyiségének már a 13,76 százalékát tette ki. A fentiekkel párhuzamosan természetesen hatalmas változás ment végbe a befizetett összegek mennyisége szempontjából is. 2010. I. félévében még több mint 2 107 milliárd forint készpénzt vettünk fel a hazai ATM-ekből, miközben a befizetett összeg ekkor még csak 5,3 milliárd forint volt, ami a teljes ki- és befizetett összeg 0,25 százaléka volt. A fentiekkel szemben 2023. III-IV. negyedévében összesen 4 413 milliárd forintot vettek fel, illetve 1 537 milliárd forintot fizettek be az ügyfelek – utóbbi már az összes ilyen tranzakció 25,83 százalékával volt egyenlő. A befizetések részaránya tehát mind tranzakciószám, mind a befizetett összeg tekintetében 90-100-szorosára nőtt a 2010-es szinthez képest. Változó szabályozás Jól látható tehát, hogy az előző évtized végétől kezdve erőteljesen növekedni kezdett az ATM-es készpénzbefizetések részaránya is. Alighanem az erre adott reakcióként értékelhető az a lépés is, mely szerint a jegybank február végén módosította a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 1/2023. (I. 17.) MNB-rendeletet (bankjegyrendelet). A többek között a készpénzes automaták rendelkezésre állását is szabályozó rendelet módosításával magának a rendelkezésre állásnak a definíciója változott meg – míg korábban ez alatt azt az időszakot értették, amikor az ATM képes legalább részlegesen teljesíteni az ügyfelek készpénzfelvételi igényeit, addig február vége óta már a készpénzbefizetési igények teljesítése is elvárt az automaták rendelkezésre állása alatt. Mindezt úgy is értelmezhetjük, hogy míg korábban a készpénzes befizetés egyfajta extra szolgáltatásként volt értelmezhető, addig az mostanra bekerült az alapvető szolgáltatások közé. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Az MNB ugyanis azt is előírja a hitelintézetek és egyéb gazdasági szereplők számára, hogy az általuk üzemeltetett készpénzesautomata-hálózat tekintetében éves átlagban legalább 98 százalékos rendelkezésre állást kötelesek biztosítani. Mit szólnak ehhez a bankok? A változás apropóján megkerestünk néhány hazai bankot, hogy látják, hogyan hat rájuk mindez, illetve jelenleg mekkora bankautomata-hálózattal rendelkeznek. Az Erste jelenleg közel 400 bankautomatát üzemeltet, ezek több mint harmada készpénz befizetésre is alkalmas. Az ATM-es műveletek 86 százalékát teszik ki a készpénzes tranzakciók. (A többi az egyéb, nem készpénzes művelet: egyenleg lekérdezés, mobil top up, PIN-kód csere.) A készpénzes tranzakciókon belül a ki- illetve befizetések aránya 80-20 százalék. Az MNB rendelet módosítása, a 98 százalékos rendelkezésre állás teljesítése nem jelent gondot köszönhetően annak, hogy az Erste folyamatosan fejleszti ATM flottáját, és egyre több gépét cseréli le a legújabb generációs, nagyméretű érintőképernyővel ellátott bankautomatára. A vonatkozó MNB ajánlásnak megfelelően az Erste minden új gép kihelyezése kapcsán együttműködik az érintett ingatlan tulajdonosával és az építési hatóságokkal, és ahol csak lehetséges, ott mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített helyszíneket alakít ki – válaszolta megkeresésünkre az Erste Bank. Az MBH Bank Magyarországon a második legnagyobb ATM-hálózattal, jelenleg közel 900 helyszínen rendelkezik bankautomatával. Hitelintézetünk új ATM-hálózati stratégiájának megfelelően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) előírásain túlmutató, jelentős fejlesztésbe kezdett, melynek keretében bankautomatáink számát több mint 1 600-ra növeljük. Az ATM-hálózatunk modernizációjának célja az ügyfeleink magasabb szintű kiszolgálása mellett az MNB előírások teljesítése. Az ATM expanziós projektünk alatt napi szinten nő a hálózatban telepített ATM-ek és az azokon végzett tranzakciók darabszáma. Felismerve azt az ügyféligényt, hogy az ATM-en keresztüli készpénzbefizetés biztonságos és rugalmas megoldást jelent főként vidéken a kis- és középvállalkozásoknak a napi készpénzes bevétel bankszámlára való elhelyezésében, a tervek szerint megtriplázzuk a készpénzbefizetésre alkalmas automatáink számát. Az új eszközök telepítésével párhuzamosan a meglévő automaták korszerűbbre cserélésére is figyelmet fordítunk – tudtuk meg az MBH Banktól. A Raiffeisen Bank annyit árult el számunkra, hogy jelenleg 122 bankautomatával rendelkeznek, melyből 60 képes a készpénzbefizetéses tranzakciók elvégzésére is. Azt is elárulták, hogy bár a ki- és befizetések számára, részarányára vonatkozó pontos adataik nem publikusak, ám a befizetések részarányának folyamatos emelkedését ők is tapasztalják. Végezetül a 98 százalékos rendelkezésre állás teljesítésével kapcsolatban a Raiffeisen is úgy nyilatkozott, hogy az nem okoz számukra problémát.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK