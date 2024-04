Óriási kihívót kaphat a méregdrága Prime üdítőital: ez lehet a magyar fiatalok új kedvence?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A közösségi média influenszerek által létrehozott márkák egyre inkább meghódítják a szupermarketek polcait, az FMCG-szektorban új termékekkel jelentkezve, amelyek változatosságot és innovációt hoznak a fogyasztók számára - jelentette a Grocery Gazette. Így történt ez a Prime üdítő esetében is, mely most már Magyarországon is kapható, főként a gyerekek, kamaszok körében népszerű. A divatok azonban gyorsan változnak: mutatjuk, mi jöhet még a Prime után.

A közösségi média influencerek körében egyre inkább terjed a trend, hogy új márkákat alapítva, valamint meglévő termékeiket bővítve már a szupermarketek polcain is megjelennek. Logan Paul és KSI Prime üdítőitalukkal rövid idő alatt a világ negyedik legkelendőbb sportital márkájává váltak. Az ital eladásai 2023-ban több mint 308 millió fontot tettek ki. De nincsenek egyedül. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ott van például a The Sidemen csoport gabonapehely márkája, a Best, mely a Tesco áruházakban debütált, Choco Crunch és Caramel Gold ízekben kapható. A Morrisons és a Tesco már korábban is forgalmazta a csoport XIX Vodka termékét az Egyesült Királyságban. Ella Mills, a Deliciously Ella növényi alapú élelmiszer márkájának alapítója, az Asda és Co-op áruházláncokban is megjelent, ezzel minden nagyobb brit szupermarketláncot lefedve. A márka 2016 óta kínál vegán termékeket, többek között müzlit és müzliszeleteket. EZ IS ÉRDEKELHET Nagyot robbant Logan Paul a Prime üdítőkkel Magyarországon: ezzel tarolják le a boltok polcait mmáron Magyarországon a Müllerben, de nemsokára a Spar és Interspar üzletekben is elérhető lesz a Prime, Logan Paul és KSI első üdítőitala. Thomas Straker séf All Things Butter bio brit tejtermékmárkája az Asda és Sainsbury's áruházakban jelent meg. A márka Salted, Garlic & Herb és Chili ízesítésű vajait kínálja. Jamie Laing Candy Kittens vegán édességmárkája az E4 Made in Chelsea valóságshow-ban debütált, és ma már szinte minden nagy brit szupermarketben megtalálható. A márka 2022-ben teljesen vegán lett. Ezt a márkát akár hazánkban is megtalálhatjuk importáruboltokban, illetve neten rendelve. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) MrBeast YouTube sztár Feastables csokoládécsokiját az Asda és Spar élelmiszerüzletekben lehet megvásárolni az Egyesült Királyságban. Az új márka gyorsan népszerűvé vált a fogyasztók körében. Grace Beverley Shreddy fitneszkiegészítő márkája probiotikus étrend-kiegészítő porokat és fehérjeszeleteket kínál. A termékek a Sainsbury's és Superdrug áruházakban érhetők el. Spencer Matthews CleanCo alkoholmentes szeszesitalmárkát alapított, amely alternatívát kínál az alkoholfogyasztásra. A márka sikeresen biztosított befektetéseket és jelentős forgalomnövekedést ért el - derült ki a lap gyűjtéséből. Ezek az influencerek sikeresen hozták létre saját márkáikat, amelyek ma már jelentős részét képezik az FMCG-szektor kínálatának a brit szupermarketekben.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK