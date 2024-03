Újabb ünnep, újabb súlyos kiadások: ezek a toptermékek hódítanak a magyar piacon húsvétkor

A húsvéti nyulas és a virágos LEGO-készletek mellett az eMAG 2024-es húsvét előtti forgalmát olyan mindennapi kategóriák vezetik, mint a mosó- és tisztítószerek, a szépségápolási és higiéniai termékek, valamint az üdítőitalok.

Ezeket a játékokat keresik a legtöbben- Az értékesített játékok között a közelgő ünnep előtti időszakban a húsvéthoz valamilyen módon kapcsolódó LEGO építőszettek dominálnak: a legnépszerűbb a húsvéti nyulas LEGO-készlet, de sokan rendeltek virágokká és növényekké összerakható szetteket is (ezek néhány héttel korábban a nőnap kapcsán szintén ideális ajándéknak számítottak a felnőtteknek). Más tematikus LEGO-k (például a Star Wars vagy a Harry Potter) eladása a közelgő ünnep előtt kicsit visszaesett, de továbbra is a negyven legnépszerűbb termék között vannak ezek is.

Ezzel szemben a Marketplace partnerkereskedőktől a vásárlók elsősorban olyan játékokat rendelnek, amelyek nem kifejezetten a húsvéthoz kapcsolódnak, mint például az okosgyurma, a játékautó, a játék orvosi eszközök vagy a Brawl Stars meglepetésfigurák.

Az emberek formába hozzák magukat és otthonaikat is

Úgy tűnik, hogy sok vásárló készül arra, hogy formába hozza otthonát és önmagát is tavaszra: a húsvét előtti hetekben jelentősen nőtt mind a szépségápolással, mind a tisztítással kapcsolatos termékek értékesítése. A vásárlók körülbelül háromszor annyi tisztítószert rendeltek online, mint testápolási termékeket. Emellett elég sokan rendeltek húsvét előtt konyhai eszközöket is, nyilván az ünnepi sütésre és főzésre készülve.

Emellett a tíz legtöbb tranzakciót lebonyolító kategória között a baba-mama kategória termékei, az állateledel és az italok is szerepelnek, hiszen az ilyen jellegű termékek könnyen átvehetők a legközelebbi easyboxból a 700 magyarországi helyszín valamelyikéről. Fontos fejlemény, hogy idén 2024 márciusa óta a Sameday futárszolgálat szombatonként is kézbesíti a rendeléseket a csomagautomatákba.

A legtöbb vásárló üdítőkkel készül az ünnepekre

A megrendelt mennyiség alapján a legtöbb vásárló valamilyen szénsavmentes üdítőt, szörpöt vagy palackozott ásványvizet rendelt húsvét előtt, kisebb arányban szénsavas üdítőt. Tíz eladottból nyolc alkoholmentes ital volt, és csupán kettő szeszesital - utóbbiak közül pedig röviditalok és a borok a legnépszerűbbek.

Húsvét előtt a magyar vásárlók leginkább mosó- és tisztítószereket, kávét, tartós élelmiszereket és állateledelt/állateledeleket rendeltek a Marketplace kiskereskedésekben, de a sütemények alapanyagai és az édességek is népszerűek voltak a vásárlók körében. Mindeközben természetesen más szezonális termékkategóriák értékesítése is élénkülnek, például az elmúlt hetekben a kerti bútorok és felszerelések, a kerékpárok és az autós kiegészítők eladásai is élénkülni kezdtek.