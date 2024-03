Ezek most a magyarok kedvenc használt ruhadarabjai: ölre mennek értük a vásárlók

Az új és a second-hand ruházati cikkek évek óta stabil forgalmat generálnak a Vaterán: négyből három sikeres eladás felnőtt ruhákra vonatkozik, ezek eladásainak háromnegyedét pedig a női ruhák adják, míg női lábbelikből duplaannyit rendelnek a piactérről, mint férfi cipőkből. A másodpiaci ruhák piacának bővülését segítik a legfrissebb divatirányzatok, így a quiet luxury vagy az old money, amelyek minőségi, visszafogott példányait piacterekről lehet jutányos áron beszerezni.

Az európai online divat- és szépségszektor jelentős, 18 százalékos, évi 144 milliárd euróra való bővülését várja tanulmánya szerint a Cross-Border Commerce Europe iparági szervezet 2026-ig - írja közleményében a Vatera. A kutatás szerint a bővülés jelentős hányadát a Vaterához hasonló, second-hand és új ruhák, divatcikkek felhasználók közti adásvételét lehetővé tevő C2C (fogyasztó-fogyasztó közötti) piacterek fogják generálni, mivel egyre több ember számára vonzó beszerzési források költséghatékonyságuk és fenntartható jellegük nyomán.

Az amerikai thredUP használtruha-piactér működtetője ennél is optimistább: 2027-ig a globális secondhand-ruhapiac megduplázódását várja, becslései szerint idén év végére a teljes ruházati piac 10 százalékát teszi majd ki a másodkézből származó ruhák, cipők és más divatcikkek. E kutatás szerint a second-hand ruhapiac háromszor olyan gyorsan növekszik, mint az újruha-piac, és 2027-re több mint 350 milliárd dollárt tesz majd ki globálisan.

A kedvező piaci várakozások nyomán 2023-as forgalmi adatainak elemzésével a Vatera is áttekintette a piactér saját ruhaeladási trendjeit.

Egyelőre felnőtt nők felségterülete

A Vaterán tavaly gazdára talált ruhák, cipők, kiegészítők több mint háromnegyede felnőtt méretű volt, a gyerekruházati cikkek eladásainak száma a maradék közel negyedét tette ki a tranzakcióknak, míg a babaruházat aránya jóval alacsonyabb - utóbbi kategóriában inkább a babakocsik, bababútorok népszerűek a felhasználók körében.

Egyelőre a piactéren új gazdára találó ruhák háromnegyede női, cipőkből és egyéb lábbeliből pedig duplaannyi női kivitelűt adnak el, mint férfi modellt. Az eladások által generált forgalomban azonban már eltér a megoszlás: a tranzakciók háromnegyedét kitevő női ruhák a forgalom felét, a tranzakciók negyedét kitevő férfiruházat viszont a forgalom harmadát, a gyermekruházat pedig kicsivel több mint ötödét generálja.

A quiet luxury és az old money is a másodpiacot segíti

Egy sor nem gazdasági tényező is segítheti a ruhák másodpiaci, C2C platformokon való kereskedelmét a közeljövőben: az egyre népszerűbb vintage ruhák, kiegészítők autentikus példányait ezeken a platformokon a legegyszerűbb beszerezni, különösképp igaz ez a quiet luxury irányzat minőségi alapanyagokból gyártott, logómentes, semleges színekből álló klasszikus darabjaira, amelyeket az újnál jóval olcsóbban lehet másodkézből beszerezni. Az Utódlás tévésorozat nyomán előtérbe kerülő old money stílus arisztokratikus ruhadarabjait, például a galléros, teniszes stílusú pólók, csíkos felsők, tweedöltönyök és dizájner táskák árán is sokat spórolhatnak a másodpiacot választók

- kommentálta az aktuális trendeket Szabó Tünde, a Vatera marketingmenedzsere.

E stílusok hazai előretörését az is jól szemlélteti, hogy a vaterás top keresések közt például megjelent az egyébként nem túl ismert brit Barbour prémium márka.

Meglepő kifejezések a ruházati keresések között

A ruházati, sport- és divatmárkák közül a legtöbben a Nike és Adidas termékekre kerestek rá a Vaterán március első felében, a harmadik legnépszerűbb keresőkifejezés pedig a moletti volt a témában. Ezen a néven működik divatgyártó, de a vaterázók általánosságban szokták ezzel a jelzővel illetni a molett emberek vonalaira szabott ruhaneműket.

A divathoz kapcsolódó leggyakoribb márciusi keresések közt megtalálható még a Skechers cipőgyártó, a Ralph Lauren, Desigual és Tommy Hilfiger prémium divatmárkák, illetve a Louis Vuitton, Chanel és Gucci luxusmárkák is.

A női ruházaton belül a felsőruházatból (39%), fehérneműből, hálóruhából (14%), egész ruhákból (11%), nadrágokból (10%) vásárolták a legtöbbet, míg a férfi termékek körében a felsőruházat (51%), a nadrágok (17%), kabátok és mellények (13%) a legnépszerűbbek.