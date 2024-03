A Westend után újabb plázákban is fizetős lehet a vécé? Itt a lista, itt még ingyenesek a mosdók

Nincs egységes álláspont arról az üzemeltetők körében, hogy fizetősek legyenek-e a mosdók a hazai plázákban, a Westend is egyéni döntést hozott a rendszer bevezetésével - mondta kérdésünkre Gyalay-Korpos Gyula, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének elnöke. Hozzátette, a plázáknak egyre több pénzbe kerül az igényes környezet fenntartása, a takarítás és a fogyóeszközök is megdrágultak, ezek költségei pedig csak részben fedezik a bevezetett díjak. Cikkünkben összeszedtük, a nagyobb budapesti plázák közül melyikben fizetős és melyikben ingyenes a vécézés.

Nincs egységes álláspont a szövetségben arról, fizetősek legyenek-e a mosdók a hazai bevásárlóközpontokban, minden üzemeltető maga dönt erről – mondta a Pénzcentrum kérdésére Gyalay-Korpos Gyula, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének elnöke miután a Westend bejelentette, áprilistól 200 forintos díj ellenében lehet majd használni a pláza mosdóit.

Mint a szakember kifejtette, a kérdés régóta téma a szakmai berkekben, de a díjszedés bevezetése kapcsán a helyi tényezőket is figyelembe kell venni, például a pályaudvar közelsége miatt a Westendben rengeteg ember megfordul, köztük olyanok is, akik nem tudják kulturáltan használni, tisztán tartani a vizesblokkokat.

A másik oldalról pedig a vásárlók körében és úgy egyébként az egész társadalomban is megjelent a jogos igény a kulturált, tiszta vizesblokkokra. Ennek viszont komoly költségei vannak, hiszen a mosdókat sűrűn, jellemzően óránként takarítani kell, és nem elég szimplán felmosni. Gondoljunk bele, ha egy plázában van 6 vizesblokk szétszórva az épületben akkor 2-3 fő takarító csak ezek folyamatos tisztításával van elfoglalva – a fizetések és a tisztítószerek, egyéb fogyóeszközök költségei is jócskán megemelkedtek az utóbbi évben. Talán a plázalátogatók is észrevették, hogy az utóbbi hónapokban számos bevásárlóközpontban felújították a mosdókat, már-már szállodai körülmények várják az embereket, a színvonalat fenn kell tartani, ez viszont pénzbe kerül. Az már az üzemeltető döntése, hogy ezt a költséget ő állja, vagy fizetőssé teszi a szolgáltatást

- fogalmazott az elnök, aki szerint a beszedett, jellemzően 200 forint nem fedezi teljes egészében a takarítás, üzemeltetés költségeit, viszont a beléptetőrendszerekkel nagyobb eséllyel óvható meg az igényes környezet.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, április elsejétől fizetős lesz a WC-használat a Westendben, az üzemeltetők szerint a vécézés, a kézmosás, a pelenkázás és a sminkigazítás 200 forintba fog kerülni - a beengedőkapuknál ezt ki lehet majd fizetni készpénzzel és bankkártyával is.

Fontos megjegyezni, hogy az intézkedés csak azokat az illemhelyeket érinti, amelyek a pláza üzemeltetésében állnak, azaz például a mozi belső területén lévő és az egyes üzlethelyiségekhez tartozó mellékhelyiségeket nem.

Így áprilistól tovább bővül a fizetős plázamosdók listája Budapesten, hogy a Westend által elkért 200 forint sok vagy kevés, azt mindenki döntse el maga, de vannak ennél drágább plázamosdók, amelyek azért kinézetre szegényesebbek, mint a Westend mosdói.

Ilyen az óbudai Flórián üzletközponté is, amelynek használata 250 forintba kerül:

Az óbudai Flórián üzletközpontban 250 forintba kerül a mosdóhasználat. Fotó: Pénzcentrum.

A Westend ügye a magyar internetet is felkavarta, a Redditen már gyűjtőposzt is indult, ahol a kommentelők összeszedték, melyik pesti plázában mennyit kell fizetni a vécéhasználatért. Az összegyűlt hozzászólások szerint a nagyobb plázák közül még mindig ingyenes a mosdóhasználat:

az Alleeban,

az Arena Mallban,

a Camponában,

a Duna Plázában,

az Etele Plázában,

a Mammutban,

a Pólus Centerben.

Ellenben használati díjat (jellemzően 200 forintot) kell fizetni

az Árkádban,

a Corvin Plázában,

a Csepel Plázában (itt 100 forint a díj),

a Kökiben (itt 100 forint a díj),

a Sugárban,

illetve áprilistól a Westendben is.

