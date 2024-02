Milyen válság?! Szárnyal a szupergazdagok egyik kedvenc ruhamárkája, kilőttek a bevételek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Hermès ikonikus termékei, mint a Birkin táska és a selyemsálak, évtizedek óta áhított darabok, most pedig a cég részvényei is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a luxuspiac többi szereplőjével szemben, köszönhetően az exkluzivitásra és minőségre helyezett hangsúlyuknak - számolt be a Business Insider.

A Hermès egy több mint 200 éves családi vállalkozás, amely ikonikus termékeivel (például a Birkin táska, a négyzet alakú selyemsál és a kasmír takaró H betűvel feliratozva) régóta a luxuscikkek piacának meghatározó szereplője. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A vállalat részvényei az elmúlt időszakban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, több mint 30%-os növekedést elérve, ami jelentős mértékben meghaladja a nagyobb luxusmárkák, például az LVMH és a Kering teljesítményét. Ez annak köszönhető, hogy a Hermès nem törekedett arra, hogy megfeleljen a tömegek igényeinek, hanem elfogadta a szűkösséget és megőrizte termékei minőségét. Axel Dumas, a Hermès vezérigazgatója szerint az iparág egyre inkább szétszakadni látszik: vannak nagyon sikeres márkák és kevésbé sikeresek. A Hermès sikere abban rejlik, hogy kézműves termékeire összpontosított és nem alkalmazott agresszív marketingstratégiákat. A cég alaptermékei évtizedek óta változatlanok maradtak: nincs jelen TikTokon és nem osztogat ingyen termékeket hírességeknek. A Birkin táska különösen keresett darab az ultragazdagok körében. Ennek ellenére nem könnyű hozzájutni: várólistákra kell feliratkozni és kapcsolatot kell kialakítani a márkával. Egyes esetekben éveken át kell vásárolniuk a Hermès-nél az ügyfeleknek mielőtt lehetőségük nyílik egy Birkin táska megvételére. A Hermès bővítése sokakban aggodalmat vet fel arról, hogy ez a folyamat befolyásolhatja-e a márka exkluzivitását. Az elmúlt évben új gyárak nyitása mellett terjeszkedtek olcsóbb termék-kategóriákba is, megjelentek például a sminktermékek piacán. Azonban Axel Dumas és Pierre-Alexis Dumas vezetése alatt a cég továbbra is kiáll minőség iránti elkötelezettség mellett. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A Hermès kézműves hagyományainak fenntartása kulcsfontosságú eleme marad eddigi stratégiájának. A vállalat továbbra is beruház a képzésbe és új munkahelyek teremtésébe is annak érdekében, hogy fenntartsa magas minőségű termékpalettáját. Bár bizonyos bővítéseket végeznek, ezek nem veszélyeztetik azt az elvet, hogy minden termék kézzel készüljön. Így bár néhányan aggódnak amiatt, hogy a gyors terjeszkedés befolyásolhatja a Hermès exkluzivitását, úgy tűnik, hogy a cég vezetése továbbra is elkötelezett amellett, hogy megőrizze márkája integritását és minőségét.

NEKED AJÁNLJUK