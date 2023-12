Átalakul a most ismert bíróság: ezek a változások élesednek jövőre, szigorú szabályok várnak ránk

A bírósági ítéletekkel egyező erejű döntéseket is hozhatnak a békéltető testületek 2024. január 1-jétől – számolt be az MTI.

Január 1-jétől a bírósági ítéletekkel egyező erejű döntéseket is meghozhatnak majd a békéltető testületek – adta hírül a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ). A közlemény szerint a fogyasztóvédelmi törvény 2024. január 1-jén hatályba lépő módosításai jelentősen átalakítják az alternatív vitarendezési fórumok szervezeti és működési kereteit.

A továbbra is ingyenes békéltető testületeket érintő legfontosabb változás az, hogy akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hoz a testület, ha a fogyasztó kérelme megalapozott, és az ügytárgy értéke 200 ezer forint alatti. Ez azét fontos, mert korábban csak akkor kerülhetett sor a bírósági úton is végrehajtható határozat meghozatalára, ha a felek egyezséget kötöttek, a vállalkozás alávetési nyilatkozatot tett, vagy magára nézve a döntést kötelezőnek ismerte el. Utóbbi két eset meglehetősen ritka volt, így, ha nem született egyezség, csak bírósági úton ki nem kényszeríthető ajánlást tehettek a békéltető testületek.

A módosítás értelmében azonban abban az esetben, ha a vállalkozás nem tesz eleget a kötelezésének bírósági úton a döntés kikényszeríthető, végrehajtható, azaz a bírósági ítéletekkel egyező erejű döntésről van szó. Fontos, hogy ezek a békéltető testületi döntések is megtámadhatóak bírósági úton, például ha a határozat tartalma nem felel meg a jogszabályoknak.