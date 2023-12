Ezek idén a legkeresettebb fenyőfák Magyarországon: mindenki sorban áll értük

2023-ban a karácsonyi trendek közül a karcsúsított műfenyők, az okos kültéri fények, a konyhai stílusok közül pedig a mézeskalács-díszítés a leginkább népszerűek – derül ki a Praktiker friss elemzéséből. Az idei karácsonyi trendek összefoglalása mellett a szakértő arra is ad tippeket, hogy mit nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az ünnepi készülődés során.

Minden év karácsonyának megvannak a slágertermékei, ahogyan az is meghatározható, hogy melyik színeket, stílusokat keresi a legtöbb vásárló – árulja el sokéves tapasztalatok alapján Boncz Péter, a Praktiker szakértője. Az idei trendek már jól látszódnak az első adventi napok alapján: az ünnepi hangulat megteremtéséhez a konyha és étkező díszítéséhez sokan választanak mézeskalács figurával ellátott termékeket és kiegészítőket, például tányérokat, bögréket.

A színek és stílusok tekintetében kedvelt a téli tündérmese hangulatvilága, amelyben a földszínek és a letisztultság köszön vissza. Ehhez kapcsolódóan megjelennek a fahatású termékek, valamint a bronz, smaragdzöld, fekete színek, melyek korábban itthon kevésbé voltak népszerűek.

A karácsonyi illatok területén a szakértők szerint nincs lényeges változás, idén is az alábbiakat keresik a legtöbben: narancs, alma-fahéj, vanília, „nagymama konyhája”, csoki-meggy, narancs-fahéj. A karácsonyfadíszek közül a hagyományos gömb forma a legnagyobb sláger, ugyanakkor sokan keresik az angyalka, mézeskalács, hópehely, harang és az elengedhetetlen diótörőfigurás motívummal ellátott ornamentumokat is.

Fenyőfa: hódít a műfenyő, idén a karcsúsított változat a trendi

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a barkácsáruház vásárlói körében a 180 centiméter magas műfenyők a legkeresettebbek. Az idei év legkülönlegesebb terméke a karcsúsított kialakítású műfenyő, amely kevésbé széles, így kisebb helyeken is elfér.

Csomagolás: előtérben a környezetvédelem

Egyre többen figyelnek arra, hogy kevesebb csomagolóanyagot használjanak. Ennek főként környezetvédelmi okait említik, de az egységes, nagyobb táskák használatának természetesen kényelmi funkciója is van. Az extra csomagolótáskákban nagyobb ajándékok is elférnek, és a különböző típusok lehetőséget adnak arra, hogy a családtagoknak és társaságoknak különböző hangulatú csomagolással, valamint üzenettel adjuk át az ajándékainkat.

Világítás: letisztultabbak a megoldások, fókuszban az okos irányítással ellátott fények

Évről évre nő azoknak a száma, akik szívesen díszítik kreatív kültéri világítással otthonukat az ünnepi időszakban. Idén először komoly áttörés tapasztalható az okos megoldások terén, mellyel a világítás telefonról is irányítható, sok esetben időzíthető is. A kültéri világításkompozíció kezd egységesebbé és visszafogottabbá válni, a figurás díszek egyre inkább visszaszorulnak, az állítható színű fényekkel pedig letisztultabb a díszítés.

Ne hagyjuk az utolsó pillanatra: fenyőfatalp, favilágítás

A fenyőfaállítás „faragásos” módszere sokak karácsonyát tette feszültté az utolsó pillanatokban, de szerencsére ennek mára vége: a felhasználóbarát rászorítós talppal egy pedál segítségével könnyedén szoríthatjuk a fát a helyére. Azoknak, akik szeretik a kihívást, természetesen elérhető a hagyományos megoldás fix, valamint a könnyű mozgatás érdekében kerekes verzióban is.

A szakértő szerint fontos, hogy a talp beszerzését ne hagyjuk az utolsó pillanatra, mert készlethiány miatt akár kellemetlen meglepetések is érhetnek bennünket, holott ez a termék mégiscsak a családi ünnep egy nélkülözhetetlen háttérszereplője. A favilágítást is érdemes előre beszerezni és tesztelni, illetve a meglévőt kipróbálni, hiszen sokan csak az utolsó pillanatban ellenőrzik az égősort, amikor a korrekció már késő.

Az újonnan kapható izzók jellemzően LED technológiájúak, energiatakarékosak, és vannak programozható, időkapcsolós termékek is – már csak emiatt is érdemes frissíteni a már jól bevált megoldásokat is.