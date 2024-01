Itt a bírságidőszak, fájó csekket kaphat bármelyik ingatlantulaj: egy kis figyelemtlenség is elég

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Már a mai napon is láthattunk kitett fenyőfákat, amelyeket az ünnepek után leszedtek, majd kitettek, ezzel is félreérthetetlenül jelezve, hogy az ünnepi időszaknak vége van. Azt azonban kevesen tudják - még a rendszeres felvilágosító kampányok ellenére is -, hogy pontosan hová kell vinni a fát, hogy az semmit és senkit ne akadályozzon. Ha ugyanis így tesszük ki, még magunknak is költséget okozhatunk egy vaskos bírság képében.

Ma, január hatodikán ülik a keresztények Vízkereszt napját. Ez a nap a keresztény liturgiában az Úr megjelenését ünnepli, különös hangsúlyt fektetve Jézus keresztelkedésére a Jordán folyóban. A vízkereszt alkalmával sok helyen vízszentelésre kerül sor, ahol a hívők vízzel áldják meg egymást, a házukat vagy akár az állataikat, mint a keresztény hagyomány egyik jellegzetes részlete. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Tartozik hozzá egy másik régi szokás: a legtöbben ezen a napon "bontják le" a karácsonyfát, ezzel véglegesen elbúcsúztatva az óévet, és megkezdve az újat. Ezen a napon véget ér a karácsonyi időszak a keresztény naptárban, és megkezdődik a farsangi. Azonban arra most is alaposan oda kell figyelni, hogy az elmúlt karácsonyi ünnep egyik főszereplőjével, az immár csupaszt fenyőfával pontosan mi legyen - mert csak úgy kitenni az utcára kimondottan környezetszennyező. Megkértük a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) munkatársait, hogy segítsenek tisztán látni a kérdésben. Több, mint félmillió fa kerül utcára Mint a Pénzcentrum megtudta, a karácsonyi ünnepek után több mint félmillió levitézlett fenyőfát tesznek ki az utcára - ami, ha abból indulunk ki, hogy az országban nagyjából négymillió háztartás van, azt jelenti, hogy a magyarok jó része egyáltalán nem is vásárol karácsonyfát. Becsléseink szerint évente mintegy 500-600 000 tűlevelű kerül ki a fővárosi utcákra, ezt a mennyiséget kell begyűjteni, illetve hasznosításukat megoldani - írta a Pénzcentrumnak küldött válaszában a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. sajtóosztálya. Az is kiderült, hogy egy külön osztály törődik a levitézlett fenyőfák begyűjtésével, amelynek természetesen szezonja van, hogy mikor kezdik el kitenni az emberek. Brutális bírságot kaphatunk a nyakunkba Azt azonban kevesen tudják, hogy szabálysértést követünk el abban az esetben, ha nem a kijelölt helyre tesszük a fenyőfát. Ennek összegét a helyileg illetékes jegyző állapítja meg, de az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva a bírság akár több tízezer forintos is lehet, ha így szennyezzük a környezetet. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A közterületekre nem megfelelő módon történő kihelyezéssel a lakos közterület-szennyezési szabálysértést követ el, amelyet a hatóság, az önkormányzat jegyzője, vagy a közterület-felügyelet szankcionálhat. A Budapesti Közművek keretein belül önállóan működő FKF Hulladékgazdálkodási Divízió tapasztalatai szerint Vízkeresztet, január 6-át követően kezdődik az igazi kihelyezési dömping, amely általában egy-másfél hónapig tart. A lakos bármikor helyezi is ki a fenyőfát, akár közvetlenül az ünnepeket, akár a „fenyőfa-dömpinget” követően - a kommunális hulladékgyűjtő tartályok mellé az ürítés napján, vagy a 250 kijelölt gyűjtőhely bármelyikére téve - annak elszállítását elvégezzük - tették hozzá az FKF részéről. De természetesen azt is megtudtuk, hogy mire kell odafigyelnünk még azelőtt is, hogy a karácsonyfát kihelyezzük: főszabályként érdemes tudni, hogy tényleg csak lecsupaszított fát tegyünk ki a kijelölt helyre. A fák kihelyezésekor figyelni kell arra, hogy azok ne akadályozzák a gyalogos-, a kerékpár-, illetve a gépjárműforgalmat. Kérjük, hogy munkatársainak védelme, a nagy értékű célgépek biztonságos működése, továbbá a környezetbarát hasznosítás érdekében a kiszolgált tűlevelűekről a kihelyezést megelőzően a díszeket, a csillagszórókat, a szaloncukor-kampókat, és elsősorban a talpakat távolítsák el. Továbbá kérjük a budapestieket, hogy a fenti két kihelyezési megoldás egyikét válasszák, és semmiképpen se dobják el fájukat a közterületeken, parkokban, játszótereken, ezzel mások biztonságát és a főváros közterületi rendjét és tisztaságát veszélyeztetve - írta az FKF sajtóosztálya.

Címlapkép: Getty Images

