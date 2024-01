Lottószelvényt kapott egy nő karácsonyra: 700 millió forintot nyert vele

Kétmillió dollárt, azaz átszámítva nagyjából hétszázmillió forintot nyert egy amerikai nő egy karácsonyi ajándékba kapott lottószelvénnyel – közölte a washingtoni lottótársaság.

Egy washingtoni nő, aki karácsonyi ajándékba kapott egy Powerball-szelvényt a férjétől, megnyerte a 2 millió dolláros jackpotot. A D.C. Lottery szerint a játékos, akit Pamela V.-ként azonosítottak, karácsonyi ajándékként kapott egy Powerball szelvényt a férjétől, aki a Capitol Hill Safeway-ben vásárolt.

A házaspár karácsony napján fedezte fel, hogy a szelvény a december 2-i sorsoláson 2 millió dolláros jackpotot nyert.

El vagyunk ragadtatva, hogy megtudtuk, hogy nyertünk, ez megváltoztatta az életünket

- mondta Pamela. Majd hozzátette azt is, hogy "gyermekeink főiskolára járnak, így ez mindenképpen segít a főiskolai tandíjban." Elmondta azt is, hogy a pénzzel kapcsolatos további tervei között szerepel egy esetleges karibi nyaralás és természeseten a megtakarítás is.