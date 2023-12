A Black Friday után itt a Green Friday: mutatjuk, milyen akciók várnak

A pazarlás legtöbbször nem tudatosan történik. Megszokások, figyelmetlenség és időhiány áll a hátterében. Pedig a tudatos vásárlással mindenki nyer - néhány szimpla, gyors változtatással egyszerre spórolhatunk és védhetjük a környezetünket. A Green Friday kezdeményezés pont ezt szeretné elősegíteni, és praktikus tanácsokkal, mindennapi egyszerű praktikákkal tud utat mutatni a tudatosabb, élhetőbb mindennapokhoz.

De mi az a Green Friday?

A Green Friday kampány a Black Friday során gyakran előforduló túlfogyasztásra szeretne megoldást találni, elsődleges célja a megfontoltabb vásárlási szokások ösztönzése. Az elgondolás lényege, hogy a fenntarthatósággal és a környezettel kapcsolatos tudatosság nem kell, hogy nyomasztó legyen, hiszen egyszerű, a mindennapi életbe könnyen beilleszthető lépésekkel is elérhető.

A Green Friday kezdeményezés gyakorlati tanácsokkal, mindennapi egyszerű praktikákkal mutat utat a tudatosabb, élhetőbb mindennapokhoz.

A Mastercard a Pénzcentrumot arról tájékoztatta, hogy a közelgő ünnepi vásárlási szezon előtt azért indítja el a Green Friday kampányt, hogy partnereivel együttműködve felhívja a figyelmet a környezettudatos vásárlásra. A kezdeményezéshez csatlakozott például a BKK és a Kifli.hu is.

Raiffeisen: a pénzügyi edukációt is erősítik

A program egyik banki partnere a Raiffeisen Bank is. Yalcinkaya Veronika, a pénzintézet marketing-igazgatója lapunknak elmondta, hogy azért is csatlakoztak a kezdeményezéshez, mert hisznek abban, hogy apró lépésekkel is sokat lehet tenni azért, hogy hosszú távon is fenntarthatóan működjön a gazdaság. Ilyen lépés lehet akár a digitális fizetési megoldások használata, vagy éppen az újrahasznosítható csomagolóanyagok igénybevétele egy-egy vásárlásnál.

Yalcinkaya Veronika Fotó: Mastercard

„Számunkra fontos, hogy erősítsük azokat a kezdeményezéseket, amelyek a folyamatos pénzügyi edukációt, a tudatos vásárlást népszerűsítik, hiszen ezek lehetnek egy hosszabb távú, tudatos életprogram alapjai” - mondta Yalcinkaya Veronika.

A Mastercardtól megtudtuk azt is, hogy a kezdeményezéssel a Fény utcai piacon, a Czakó Piaczon valamint néhány résztvevő banknál is lehet találkozni. Ezeken a kitelepüléseken egy szakértő és egy influenszer is részt vesz, így hasznos tanácsokat kaphatnak a vásárlók a témában. Szakértői oldalon a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége és a GreenSense vesz részt az akcióban.