Ez most komoly, tényleg 40000 forintot ér ez az 1000 forintos bankjegy? Bárki fiókjában lapulhat egy

Ma már a modern, új pénzeknek is igen komoly gyűjtőtábora van Magyarországon. Az azonban a klasszikus numizmatikán belül azért sok szakértőnél vita tárgyát képzi, mennyire lehetnek egyáltalán értékesek, ritkaságok olyan pénzek, amikből rengeteget hoztak forgalomba, ráadásul nem is olyan régen. Sok szakértő szerint ilyen pénzeket igazán csak amatőr gyűjtők gyűjtenek, persze megbántani nem szeretnék őket. Ezúttal egy olyan 1000 forintost mutatunk be, aminek makulátlan darabjáért 35-40 ezer forintot is elkérnek bizonyos oldalakon, a kérdés csak az, ezek tényleg megérik ezt a rendkívül magas árat?

Míg klasszikus értelemben a pénzgyűjtés sokkal inkább a régi korok pénzeire irányult, azért ma már a kifejezetten modern pénzek iránt is van kereslet. Nem egyszerű azonban a zavarosban halászni. Sokszor ugyanis igen nehéz eldönteni, egy érmének vagy egy papírpénznek mekkora is a valós értéke. Természetesen ez igen sok tényezőtől függ, sokak szerint viszont, amiért fizetnek x összeget, az annyit biztosan ér.

Ez igaz, a kérdés csak az, hogy az illető, aki megvásárolt valamit ezen a bizonyos x áron, azt tovább tudja-e valaha is adni, akár profittal, vagy akár csak úgy is, hogy a pénzénél maradjon? És ez a nagy bökkenő, a régebbi, a numizmatikában szakmai/gyűjtői konszenzuson alapuló értékek ugyanis állandók, sőt az évek elteltével a legtöbb esetben véleményezhetően még nőnek is. Ugyanaz viszont egyáltalán nem mondható el egyes, modern pénzeket érintő gyűjtésekről. Úgyhogy ezzel mindenkinek számolnia kell, ha pénzgyűjtésre adja a fejét.

Tényleg minden átverés?

Nem feltétlenül! Az viszont tény, hogy a különböző internetes oldalak, akár „numizmatikus” szájtok is hemzsegnek olyan hirdetésektől, amik tömegével, alig több mint 20 éves, forgalmi (!) papírpénzeket is hirdetnek. Teszik mindezt ráadásul horrorisztikus áron. Ennek egyik eklatáns példája többek között a millenniumi, azaz 2000-es évben kiadott, akkor új 1000 forintos, aminek darabjáért ma akár 40 ezer (!) forintot is elkérnek (találtunk ilyen hirdetést).

A kérdés persze az, hogy ér-e ennyit? Lehet, hogy valakinek igen, de megvásárolni inkább csak olyan ember/gyűjtő vásárolja, akinek valamilyen különleges helyet foglal el a szívében ez a széria, mert korszakos numizmatikai értéke igencsak véleményes a mértékadó szakértők szerint. Egyfelől forgalmi pénzről van szó, tehát temérdek darabot nyomtak belőle, igaz olyan szempontból régi, hogy azóta már bőven új 1000 forintosa van az ország, ám numizmatikai értelemben 20 év semmi, gyakorlatilag annyira rövid idő, mint egy szempillantás.

A szóban forgó 1000 forintosról van fenn egy friss videó is a TikTokon, ott a feltöltő azt mondja, hogy egy tökéletes (hajtatlan és hibátlan) példány érhet akár 35 ezer forintot is. A szóban forgó pénz esetében ráadásul a különböző betűjelek is más-más értéket takarnak, a videóban is látható katalógus szerint legtöbbet a DB betűjelű ér. Ezt a bizonyos 35 ezret.

Ha az ember rákeres erre a bizonyos papírpénzre, rengeteg hirdetéssel találkozik. Ténykérdés, hogy ennyire sokat tényleg csak azokért a darabokért kérnek, amik makulátlan állapotban vészelték át az elmúlt 23 évet, viszont nagyon sokan próbálkoznak 2-3, akár 5 ezer forintot kicsiholni olyan ezresekből, amiken látszik, jócskán használták őket. Ezeknek még ez a nyomott értéke is igencsak megkérdőjelezhető, úgyhogy óvatosan az esetleges vásárlásokkal.

Azzal viszont számolni kell, hogy az embereknél, de akár ilyen pénzek gyűjtésével foglalkozóknál is igencsak sok, akár kivételes állapotú millenniumi 1000 forintos is maradhatott. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint, az eddigi tendenciák alapján igazi numizmatikai értéke ilyen modern pénzeknek 100-120 év múlva lehet. Ráadásul ha akkor még pár száz is lesz belőlük, az is soknak fog számítani. Addig azonban a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint csak „amatőr hűhó”, ahogy azt írtuk nemrégiben egy bizonyos 200 forintos esetében is.

Érdekesség egyébként, hogy az igazán szakavatott numizmatikusok bár nem értenek egyet ezeknek a pénzeknek a gyűjtésével, az ezt körülvevő hűhóval, és irgalmatlan árfelsrófolással, mégsem szívesen szólják le az általuk leginkább „amatőr gyűjtőknek” titulált gyűjtőket. Egy szó mint száz, amiért kifizetnek x összeget, az a vásárló számára pontosan annyit ért, de a szakma ezt nem biztos, hogy elismeri, túladni rajta, lehet nem lesz ilyen könnyű. Ezért nagyon óvatosan az ennyire modern pénzekkel. Az pedig fontos, ezek esetében is csak úgy érdemes egyáltalán valamekkora értékről beszélni, ha azok UNC, azaz teljesen makulátlan darabok. Agyonhasznált, koszos, sérült pénzekért senki ne nagyon fizessen a névértéken felül, mert várhatóan nem lesz élete legjobb befektetése.

Értékes akkor ez az 1000-es?

Kinek? Ha valaki éppen ilyen pénzeket gyűjt, számára értékes lehet, elismert szakértők szerint viszont valós numizmatikai értékről nehezen beszélhetünk ilyen pénzek esetében. Azt ugyanis látni kell, hogy manapság bárki, bármit, bármennyi forintért felrakhat az internetre hirdetés formájában. Az viszont egyáltalán nem biztos, hogy az értéket is képvisel. Éppen ezért megéri jól meggondolni, ki, mire költi a pénzét.

Persze a jövőt nem lehet előre látni, lehet hogy a nagy múltú numizmatikusok tévedni fognak, és sokkal hamarabb, sokkal nagyobb értéket fognak képviselni ezek a pénzek. Ez is egy forgatókönyv, de bizonyosan nem a legvalószínűbb. Időközben bevezethetik az eurót is, ami akár nagyot is dobhat egyes pénzek értékén, ha már nem lesz forintunk. Úgyhogy potenciális forgatókönyvekkel lehet játszadozni, de bárhogy is legyen,

ha valaki mindenképpen nagyon fiatal, milliónyi példányszámban nyomtatott, forgalmi papírpénzeket szeretne vásárolni, az legalább csak makulátlan, használatlan, csúcsminőségű bankókért fizessen, a potenciál ugyanis csak ezekben van.

Kérdés, hogy ez kinek ér meg jelenleg a forgalmi értéknél 35-ször, 40-szer magasabb árat.