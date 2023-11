Új népbetegség tarol Magyarországon: sokakat dönthet anyagi csődbe, erre érdemes vigyázni

Vásárlási kényszer és túlfogyasztás, avagy ismét nyakunkon a Black Friday. Ám az akciók hatására, sok esetben feleslegesen vásárolt termékek egy része bizony utólag az online piactereken köt ki. A túlfogyasztást csúcsra pörgető időszakhoz kapcsolódóan a Jófogás idén is készített egy felmérést, amit csaknem 1500 felhasználó töltött ki.

A Jófogás nem reprezentatív online felmérésének eredményei szerint a megkérdezettek közel fele érezte már, hogy szüksége lenne vásárlásmentes időszakra, és épp ennyien gondolják, hogy az év végi akció- és leárazásdömping kifejezetten káros a mentális egészségükre.

Eközben a kitöltők megközelítőleg ötöde állította, hogy érez vásárlási kényszert a Black Friday szezonjában, sőt: továbbra is vannak, akik 1 millió forintnál is többet is költenek. Minden tizedik kitöltő pedig vásárolt már feleslegesen terméket az akciók hatására és ugyanebben az arányban azokat utólag el is adták.

Azonban örömmel látjuk, hogy tavalyhoz képest szinte hasonló, 60% körüli azoknak az aránya, akik a túlfogyasztás helyett a használt cikkek vásárlását részesítik előnyben. Nem meglepő, hogy sokan most is inkább használtan vásárolnak, hiszen az apróhirdetési piacterek folyamatosan fenntartható és megfizethető vásárlási lehetőségeket kínálnak. A kedvezményes ajánlatokat pedig nemcsak a Black Friday időszakában, hanem egész évben keresi a megkérdezett felhasználók több mint fele. Ennek része az is, hogy aggódnak a túlfogyasztás negatív hatásai miatt, és az is, hogy a környezetre is pozitív hatással legyenek

– emelte ki Takács Borbála, a Jófogás marketing- és kommunikációs igazgatója.

A környezeti hatások csökkentése mellett fontos szempont még, hogy a Jófogáson ekkortájt a felhasználók kifejezetten az egyedi, különleges, vagyis bolti forgalomban nem kapható termékeket keresik (38%).

