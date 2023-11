Te jó ég! Mi folyik már megint az önkiszolgáló kasszáknál? Itt aztán egyetlen magyar se trükközhet

A magyarországi boltok mind elég egyedien viszonyulnak a robotkasszákhoz. Egy friss TikTok videó tanúsága szerint például az egyik nagy drogéria-láncnál a vásárló helyett inkább a biztonsági őr kasszázik. Azt mondja, így elkerülhetők a jövőbeli kellemetlenségek.

Múlt héten beszámoltunk arról, hogy csalás miatt nyomoznak egy férfival szemben, aki a megvásárolni kívánt termékekre jóval olcsóbb áruk vonalkódjait ragasztotta fel, így az önkiszolgáló pénztárnál jóval kevesebbet fizetett. Ezt ötször is el tudta játszani, hatodszorra bukott le. A férfi közel százötvenezer forint kárt okozott.

Nem tudjuk, hogy az eset okán-e, de egy friss TikTok videó szerint biztosan van olyan Rossmann, ahol egészen egyedileg értelmezik az önkiszolgáló kassza jelentését. A videó tanúsága szerint ugyanis a vásárláskor nem a vásárló, hanem a biztonsági őr húzza le inkább a megvásárolni kívánt terméket. Azzal érvel, azért csinálja így, mert így biztosan nem kell ellenőriznie a vásárlót, így neki is és magának is kisebb kellemetlenséget okoz. A biztonsági őr a vásárlási és fizetési procedúra egy pontján meg is jegyezi „én be is keményíthetnék”, de aztán végül nem teszi.

Az önkiszolgáló kasszák réme

Korábban a Pénzcentrumon több ízben beszámoltunk arról, hogy a magyar vásárlóközönséget jócskán megosztják ezek a szerkezetek. A vásárlók fele szereti, mert gyorsnak véli, nem kell feltétlenül boltosokkal kapcsolatba kerülniük, a maguk tempójában fizethetnek. A vásárlók másik fele viszont úgy véli, ezzel gyakorlatilag dolgoztatják őket a boltokban, és ellenzik az ilyen kasszák vásárlókra tukmálást. A témában átfogó cikket ITT olvashatsz, és ha érdekel, a legnagyobb hazai tulajdonú önkiszolgáló-kasszarendszer üzemeltetőjével készült interjúnk, azt a lenti kiajánlóra kattintva olvashatod el