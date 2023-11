Súlyos dolog derült ki a Black Friday akciókról: erre nagyon figyelj, ha nem akarsz pórul járni

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) új podcast epizóddal segíti a vállalkozásokat megfelelő árazási gyakorlatok alkalmazásában. Az podcast epizód része a nemzeti versenyhatóság tájékoztató kampányának, amelyben többek között minivideókkal és részletes oktatóvideóval támogatja a fogyasztókat és a vállalkozásokat is a jogsértések és átverések elkerülése érdekében a novemberi akciózások időszakában.

A karácsony előtti időszakban elérhető árkedvezmények rengeteg ember számára jelentenek könnyebbséget és megtakarítást. Az akciókkal azonban természetesen csak akkor nyernek a fogyasztók, ha azt a vállalkozások tisztességes keretek között valósítják meg - olvasható a GVH közleményében. A nemzeti versenyhatóság múlt héten közölte, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is tájékoztató kampánnyal támogatja a magyar fogyasztókat abban, hogy ne érje őket csalódás a szezonális akciók során, a vállalkozásokat pedig abban, hogy árazási gyakorlataikat megfelelően alakítsák ebben az időszakban is.

A tájékoztató kampány részeként a GVH most egy új podcast epizódot is közzé tett. Ebben Váczi Nóra, a GVH Versenytanácsának tagjának segítségével ismerhetik meg a hallgatók, hogy milyen árfeltüntetési szabályoknak kell megfelelniük a vállalkozásoknak. A podcastban olyan aggályos gyakorlatok is megvitatásra kerülnek mint:

az akciót megelőző legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár elhallgatása,

vagy a termékek „ingyenes”, „díjtalan”, „térítésmentes” vagy hasonló jelzőkkel való hirdetése.

A legújabb GVH podcast epizódban emellett a fogyasztók számára hasznos tippek és tanácsok is elhangzanak, hogy a vásárlók minél felkészültebbek, illetve tudatosabbak legyenek a Black Friday időszakában. A podcast epizód elérhető a GVH honlapján, YouTube csatornáján, és Spotify csatornáján is.

A Gazdasági Versenyhivatal elhivatott, hogy mind a fogyasztók, mind a jogkövető vállalkozások számára megadjon minden támogatást, a jogsértések és átverések elkerüléséhez. A podcast epizód mellett a nemzeti versenyhatóság a fogyasztókat a közösségi oldalain elérhető minivideókkal, a kereskedőket pedig részletes oktatóvideóval is segíti.

A nemzeti versenyhatóság az elmúlt évekhez hasonlóan idén is folyamatosan figyeli a piaci jelzéseket, hogy közbeavatkozhasson a versenyt torzító jogsértések esetén. A GVH felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a kereskedői gyakorlatokkal kapcsolatban továbbra is bárki élhet jelzéssel a Versenyhivatal felé a hatáskörébe tartozó ügyekben. Arról, hogy ezt mikor és milyen esetekben érdemes megtenniük, a GVH honlapján találnak részletes információkat.