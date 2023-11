Két fontos kategóriában is tartósan csökkentette az árakat a Lidl

Két termékkategóriában is jelentős árcsökkentést hajtott végre a Lidl: az áruházlánc tájékoztatása szerint a pékáruknál és a baromfihúsnál is hosszú távon maradnak a kedvezményes árak.

A Lidl egész éves árcsökkentési programjának újabb lépéseként több tucat pékáru árát csökkentette, miközben a magyar friss baromfihúsok nagy részének ára is tartósan csökkent. Az árcsökkentési program keretében összesen már több, mint 600 termék ára lett kedvezőbb január óta.

Az áruházlánc a Pénzcentrumot arról tájékoztatta, hogy a kormányzati törekvésekkel összhangban folyamatosan az élelmiszer-infláció letörésén dolgozik. Ezek közül az egyik legjelentősebb az év eleje óta tartó árcsökkentési programja, melynek keretében már több száz termék árát mérsékelte. Az árcsökkentett termékek között alapvető élelmiszerek és számos, a vásárlók körében közkedvelt, keresett árucikk is megtalálható. A vállalat a kedvezőbb beszerzési lehetőségekből fakadó árelőnyét most is továbbadja vásárlói felé.

De mi a helyzet az inflációval? A szeptemberi 12,2 százalékról tovább zsugorodott az infláció Magyarországon, októberben 9,9 százalék volt, ami tavaly május óta a legalacsonyabb érték. Az infláció csökkenése mögött az utóbbi hónapokhoz hasonlóan továbbra is elsősorban a bázishatás állt, hiszen egy éve még az energia- és élelmiszerársokk hajtotta fel az árakat.



Az egyes termékköröket vizsgálva az látszik, hogy éves alapon az egyéb cikkek és üzemanyagok 16,5 százalékos áremelkedése volt a legnagyobb, a szolgáltatások ára 13,2 százalékkal emelkedett, míg a szeszes italok és dohányáruk 11,6 százalékkal kerültek többe. Hosszú idő után először fordult elő, hogy az élelmiszerek 10,4 százalékos inflációja nem került fel a képzeletbeli dobogóra.

Alapélelmiszerek ára csökken

Az áruházlánc tartósan csökkentette a magyar friss baromfihúsok nagy részének árát, ami egyes termékek estében akár a 10 százalékot is felülmúlhatja. Így olyan húsokért kell kevesebbet fizetni, mint a pulykamell, a pulykacombfilé, a pulykaszárny, a pulykanyak, a pulykazúza, a pulykamáj, a pulyka darálthús, a csirkemáj, a csirkenyak, a csirkezúza, a csirke levescsomag, a csirke alsó- és felsőcomb, a csirkecombfilé, a kacsacomb és a kacsamellfilé, de a GMO-mentes baromfitermékek is olcsóbbak lesznek.

30 magyar baromfitermék fogyasztói árát csökkentettük tartósan, amelyek a magyar konyha egyik alapját jelentik, és szinte minden vásárló kosarába bekerülnek

– mondta Tőzsér Judit vállalati kommunikációs vezető.

Az áruházlánc széles pékáru-kínálattal rendelkezik, melyek közül több tucat az eddigieknél is kedvezőbb árat kapott.

Tőzsér Judit elmondta, hogy az aktuális pékáru kínálat negyedét érinti a legújabb intézkedés. Több pékáruhoz akár 15 százalékkal olcsóbban is hozzá lehet jutni: a mérsékelt árú termékek között megtalálható a valódi kovásszal készülő nosztalgia vekni, burgonyás rozsos és tökmagos kenyér is, csak úgy, mint a rendkívül nagy népszerűségnek örvendő túrós táska és a vajas fonott kalács. A speciális étrendet követők is megtalálhatják számukra a legmegfelelőbbet, többek között a szénhidrátcsökkentett vekni és a szénhidrátcsökkentett baguett is olcsóbb lesz.

Megtudtuk azt is, hogy a hétről-hétre megújuló akcióin felül az áruházlánc további kedvezményeket is biztosít vásárlói számára. A „Többet adunk” akciók keretében a kötelezően előírt 15% helyett 20-50%-os kedvezménnyel vásárolhatók termékek. A diszkontlánc digitális hűségprogramjának felhasználói hetente további 10-12 kedvezményre jogosító kuponnal és egyéb kedvezményekkel csökkenthetik bevásárlásaikat. Emlékeztetnek arra is, hogy a Lidlnél volt a legolcsóbb az Árfigyelő kosara októberben átlagosan, a termékek egységára alapján.*