Még egy lépéssel közelebb a december 24-i boltzár? Fontos dolog derült ki a hazai jogszabályokról

Már idén zárva lehetnek a boltok december 24-én, mint Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu szakszervezet vezetője a Blikknek elmondta, úgy tudja, a nagyobb kereskedelmi láncok nem zárkóznak el, de szeretnének valami garanciát arra, hogy egységesen nem nyitnak majd ki az üzletek.

Kijelentette: december 24-én gyakorlatilag csak presztizsből voltak eddig is nyitva a boltok, mert „üzletpolitikai szempontból nem engedhetik meg, hogy ha a konkurencia kinyit, ők zárva legyenek”. Állította, „ez a nap inkább ráfizetéses, mint nyereséges”, hozzátéve, „akkor meg mi értelme van”.

A szakszervezet Nagy Mártonnak írt levelet az ügyel kapcsolatban, és a gazdaságfejlesztési miniszter azt javasolta, hogy terjesszék be a felvetést a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma elé. A december 24-ei boltzárhoz még törvényt sem kell módosítani, hiszen „az üzletek most is akkor nyitnak ki, amikor akarnak”, így pedig „semmi nem akadályozza őket” abban, aznap pihenőnapot adjanak a dolgozóiknak.