Ezek lesznek a 2023-as Black Friday slágertermékei: hamarosan érkezik az akciócunami

Visszafogott, jellemzően 5-15 százalékos kedvezményeket kínáló, a korábbiaknál kisebb kampányokkal megtámogatott Black Friday-ra lehet számítani idén – az egyik hazai ár-összehasonlító portál előzetes becslése szerint. Az idei karácsonyi szezont is bevezető leárazási időszak legnagyobb kihívása az alacsony fogyasztói kereslet, amelyet az online áruházak már az év közben az árrés fokozatos csökkentésével igyekeztek felpörgetni, kisebb mozgásteret hagyva az egyedi akciókra.

„Rendelésszámban az idei Black Friday összességében mintegy 10 százalékkal maradhat el a tavalyi szinttől, amit egy szintén 10 százalék körüli kosárérték-növekedés kompenzálhat – jelzi előre Dévavári Dezső, az Olcsóbbat.hu vezetője. – Nominálisan tehát körülbelül a tavalyi szint ismétlődésére számíthatunk.”

Nagyobb, 30 százalék feletti kedvezményeket várhatóan csak erősen limitált termékszámra hirdetnek majd a webáruházak. A népszerű termékek továbbra is az elektronikai és a napi fogyasztási cikkek (FMCG) lesznek, de ezen belül már inkább a kisebb háztartási gépek és a szépségápolási cikkek lesznek a húzótermékek. A korábbi évek toplistás árucikkei – mobiltelefonok, tévék, laptopok – egyre lejjebb csúsznak az eladási listákon, aminek elsődleges oka a komolyabb technológiai újdonságok hiánya ebben a körben.

A nagyobb online áruházak a Black Friday által keltett érdeklődést bevételeik növelése érdekében igyekeznek több napra is kiterjeszteni. Ennek hazai környezetben alkalmazott módja, hogy már a megelőző néhány pénteken is kitűzik a „Black Friday” cimkét. Idén a Black Friday november 24-ére esik, de sok helyen már 10-én és 17-én is hirdetnek akciókat. Még hatékonyabb eszköz a leértékelési hullám folytatása a Black Fridayt követő hétvégén, sőt, még hétfőn is, amivel az előző évek tapasztalatai szerint egy helyett négy napon is kiugró forgalmat lehet elérni.

Így szűrhetők ki a csaló webáruházak

A felfokozott érdeklődés miatt a Black Friday időszakában aktivizálódnak a csaló webáruházak is, amelyek a valódi webáruházakhoz hasonló felületen igyekeznek a gyanútlan vásárlók pénzét megszerezni. Előfordulhat, hogy ezeket egy korábban működő, így akár többéves pozitív értékelésekkel rendelkező kisebb brand felvásárlásával hozzák létre, így még az ár-összehasonlító portálok találati listáira is felkerülhetnek. A következő szempontok alapján lehet a legbiztosabban kiszűrni őket:

Mindig legyen gyanakvó a vásárló, ha az adott bolt ajánlata sokkal olcsóbb, mint a sorban következő ajánlat

Ha bizonytalanok vagyunk, válasszuk az utánvét lehetőségét - érdemes gyanakodni, ha a bolt nem ajánlja fel az utánvétet, vagy azt csak irreálisan magas (esetenként 10 ezer forintot is elérő) pótdíj ellenében teszi

Ha mégis bankkártyával fizetünk – megadva a kártya adatait –, célszerű erre a célra rendszeresített kártyát vagy virtuális bankkártyát használni, amelyre mindig csak a tranzakciók előtt tesszük fel a szükséges pénzmennyiséget.

Vásárlói profil létrehozásánál ne a máshol is használt jelszavunkat adjuk meg

Nincsen telefonon is elérhető ügyfélszolgálat feltüntetve, illetve az adott oldal nem tartalmaz olyan kötelező elemeket, mint az Általános Szerződési feltételek (ÁSZF), illetve Adatvédelmi nyilatkozat

Érdemes megvizsgálni a vásárlói visszajelzéseket is

A nem kellő magyarsággal szereplő információk is kelthetnek gyanakvást, de a nyelvhelyesség hiánya számos megbízhatóan működő, külföldi székhelyű szolgáltató esetében is előfordul

Valóban szükség van az adott termékre?

Bár a Gazdasági Versenyhivatal már elkezdte üldözni ezt a gyakorlatot, a Black Friday kereskedői közül sokan továbbra is a ’soha vissza nem térő alkalom’ jegyében buzdítják gyors vásárlásra a fogyasztókat

– teszi hozzá a portál vezetője. "Amennyiben a vásárló időközben meggondolja magát, általában a termék átvételét követő 14 napig következmények nélkül elállhat a szerződéstől. Kivételt elsősorban az egyedileg készített, romlandó, esetleg higiéniai okokból nem újra-értékesíthető termékek jelentenek. A legrosszabb stratégia ugyanakkor a csomag átvételének megtagadása: ilyenkor kárt okozunk a webáruháznak, amely a felmerülő költségeket kezdetben fizetési felszólítással, később akár fizetési meghagyással is igyekezhet behajtani. Ezzel az eredetileg 2-3 ezres szállítási költségből gyorsan 30-40 ezer forintos követelés állhat elő.”