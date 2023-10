Innen tudhatod, honnan származnak valójában az ALDI termékei

Noha a legtöbb Magyarországon működő áruházlánc törekszik arra, hogy - részben vagy egészben - minél nagyobb arányban tartson magyar termékeket a szortimentben, akadnak szép számmal külföldről érkező áruk is az élelmiszerboltok polcain. Az ALDI például számos helyi termelővel és regionális húsipari gyártókkal is együttműködik, de sok termék érkezik külföldről, többek között Kínából, az Egyesült Királyságból és Németországból.

Az amerikai ALDI példáján mutatta be nemrég a thedailymeal.com, milyen forrásokból is érkeznek a termékek a diszkontáruházban. Noha a termékek eredete az áruház elhelyezkedése alapján eltérő lehet, az viszont globálisan kijelenthető, hogy mindenhol - így Magyarországon is - vannak nemzetközi, illetve helyi beszállítók is. Az ALDI termékeinek gyártása különböző országokban történik, többek között Kínában, az Egyesült Királyságban és Németországban, de minden piacon erősen támaszkodnak a helyi élelmiszerpiaci szereplőkre is.

Aki kíváncsi arra, hogy az adott termék vajon honnan is származik, annak nincs nehéz dolga. Viszonylag egyszerű megtalálni a csomagoláson, hogy belföldön állították elő vagy külföldről importálták, a származási országot ugyanis - ha importált termékről van szó - kötelezően fel kell tüntetni, ennek részletszabályairól itt találhatsz részletes információkat. Csavar akkor lehet, ha vagy nincs a terméken címke (például a zöldségek gyümölcsök esetében), vagy akkor, ha a termék részben hazai, részben külföldi összetevőkből áll.

A húsok és zöldségek-gyümölcsök esetében az ALDI igyekszik régiós beszerzési forrást találni, ez nem csak "lokálpatriotizmus" a részükről, hanem egyértelmű üzleti érdek. A cikk szerint a helyi termékek jellemzően jóval olcsóbbak, komparatív előnyük egyértelmű. A versenyképességhez, a helyi termékek esetében ráadásul a forgási sebesség is hozzátartozik, a helyi beszerzés révén a szállítási költségek minimálisra csökkennek, így a termékek megfizethetővé válnak a vásárlók számára.

Az ALDI tehát nagy hangsúlyt fektet a helyi termékekre, ami viszont nem zárja ki a nemzetközi importot. Az ALDI-nak több mint 10 ezer áruháza van közel 20 országban, és a becsült bevételük együttesen meghaladja az 50 milliárd eurót, így nem véletlen, hogy igyekeznek kihasználni a szinergiákat.