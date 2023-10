Így készülnek a magyarok a télre: rommá keresik ezeket a fűtőberendezéseket, tudnak valamit?

A legtöbben hősugárzóval és elektromos radiátorral készülnek a hidegre, míg a modernebb megoldásokon alapuló fűtőberendezéseket kevesebben keresik. Ezek előnyeit és a vásárlók preferenciáit gyűjtötte össze az eMAG sajtóközleményéban.

Az idei ősz különösen enyhe volt, ezért a szokásostól eltérően nem szeptember közepe tájékán, hanem néhány hét késéssel indult be a fűtőberendezések szezonja. Míg tavaly a rezsipánik nyomán rengetegen már nyár végén elkezdték megrendelni a fűtőeszközöket, idén a normál szezonális forgalmat tapasztalja az eMAG.

Tízből hat vásárló (58%) idén ősszel hűsugárzót rendelt: a ventilátorral szerelt fűtőberendezésből sokan választanak kifejezetten fürdőszobai használatra tervezett kivitelűt, mivel ez hamar meleget csinál a helyiségben, használaton kívül pedig le lehet kapcsolni, ezért konyhában, garázsban, műhelyben érdemes használni. A legegyszerűbb, kedvező ára nyomán a legnépszerűbb ventilátoros hősugárzók hátránya, hogy zajjal jár a használatuk.

Ebben azonban jobban teljesítenek a kerámiabetétes hősugárzók, mert belsejükben a meleget egy nagy kerámiafelület szolgáltatja, a ventilátoruk jellemzően kisebb fordulatszámon forog a fűtőszállal dolgozó hagyományos hősugárzónál. Egyelőre idén aránylag kevesen választanak halogén vagy kvarc hősugárzót (2%), pedig ez utóbbiak előnye a hangtalan működés, fénykibocsátásuk miatt egyedül a hálószobai alkalmazásuk kevésbé javallott.

Az vásárlói igények változását jól jelzi, hogy idén többen vásároltak infrapanelt (6%), mint szilárdtest (például fa vagy brikett) tüzelésű kályhát és kandallót (4%). Egy ilyen panel nem a körülötte lévő levegőt fűtő, hanem infravörös sugarakat bocsát ki: ezek a sugarak a tárgyakat vagy az előttük lévő testeket melegítik fel, a napsugárhoz hasonló hőérzetet biztosítva. Előnye a kis hőveszteségből eredő energiatakarékos használat, alkalmazását viszont korlátozza, hogy csak a panellel szemben lévő területen érzékelhető a melegítő hatás, ezért olyan helyre kell felszerelni azt, hogy a sugarai elérjék a használóját.

Az idén ősszel a második legnépszerűbb (16%) fűtőberendezés az elektromos radiátor, a harmadik pedig az elektromos konvektor (10%): ezek abban térnek el egymástól, hogy míg a konvektorok a rajtuk átáramló levegőt melegítik fel, az elektromos radiátorok pedig a bennük lévő anyagot (például olajat) melegítik fel. A konvektorok kikapcsolása után megszűnik a melegítő hatás, míg a radiátorok még kikapcsolásuk követően is tudják egy bizonyos ideig tárolni (és maguk körül sugározni) a meleget. Mindkét berendezésből termosztáttal szerelt modellt érdemes venni, amely a kívánt szobahőmérséklet elérésekor magától lekapcsol, hogy így takarítson meg energiát. Ezek szobai, hálószobai használatra optimális fűtőeszközök, és léteznek belőlük wifis modellek is, amelyek előnye, hogy a működésüket okostelefonról előzetesen be lehet programozni, szükségtelenné téve a manuális ki- és bekapcsolást.