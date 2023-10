Erre vigyázz, ha eladnád felesleges cuccaid: hihetetlen, kik kezdtek felvásárlásba Magyarországon

A Jófogás online felmérésén kiderült, hogy egy eladott használt tárgy akár meg is változtathatja egy vevő életét, sőt olyan is volt, aki filmben, illetve színdarabban látta viszont egykori alkalmatosságát. Vagy épp ismert emberrel futott össze egy adásvétel során.

A felmérésen kiderült, hogy egy eladott használt tárgy akár meg is változtathatja egy vevő életét, sőt olyan is volt, aki filmben, illetve színdarabban látta viszont egykori alkalmatosságát. Vagy épp ismert emberrel futott össze egy adásvétel során. A Jófogás nem reprezentatív online felmérését október első hetében több mint 1100 felhasználó töltötte ki. Az eredmények szerint minden negyedik felhasználó „utánköveti” az eladott tárgyai sorsát, vagyis érdeklődött már állapotáról, felhasználásáról, a felmérést kitöltők több mint egyharmada pedig a későbbiekben, rendszeresen is tartotta a kapcsolatot egy-egy eladóval vagy vevővel.

Eközben a válaszadók kétharmada érezte már, hogy tökéletes helyre, tökéletes tulajdonoshoz került az eladott tárgyuk, míg minden tizediknél az is előfordult, hogy különleges szituációban, például egy filmben vagy színdarabban látta azt viszont. 20%-uk továbbá találkozott olyan vevővel vagy eladóval, aki nagyon hasonlított rá, sőt: minden hetedik ismert emberrel is, többek között színművésszel, humoristával, képzőművésszel, sportolóval, zenésszel, de még politikussal is összefutott egy adásvétel során.

A kitöltők háromnegyede szerint megérte a hirdetésfeladásra fordított idő a Jófogáson, 25%-uk szerint pedig biztos abban, hogy egy eladott használt tárgyuk megváltoztatta valakinek az életét. Úgy látjuk, hogy a használtcikkek adásvétele sokaknál életmóddá vált, és legalább annyira szól az egyéni motivációkról és személyes élethelyzetekről, valamint a rátaláláshoz és a továbbadáshoz kapcsolódó sikerélményéről, mint a bevételszerzésről és a fenntarthatóságot támogató körkörös gazdaságban való részvételről. A Momentán Társulat által megvalósított színházi előadásainkkal ezeket a pillanatokat, a használtcikkekben rejlő, szinte végtelen potenciált fogjuk bemutatni

– mondta Takács Borbála, az Adevinta Hungary marketingigazgatója.

A 20. születésnapját ünneplő Momentán Társulat országos szinten is jól ismert impróelőadásai tökéletes alkalmat adnak arra, hogy a színészek rendelkezésére bocsátott, Jófogásról beszerzett – vagy épp a közönség tagjaitól elkért – használt tárgyak egyre váratlanabb irányokba terelhessék majd a jeleneteket.