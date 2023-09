Eldőlni látszik a magyar plázák sorsa: tényleg meg sem kottyan nekik a válság?

A bevásárlóközpontokat is jócskán megrángatta az utóbbi három év válsága: az energiakrízis, az infláció, de köszönik szépen, jól vannak. Igaz a vásárlóerő csökkenését ők is érzik saját bőrükön, de a jövővel kapcsolatban bizakodóak: úgy tűnik az online kereskedelem nem viszi el a plázák forgalmát, a szolgáltatások, az éttermek és a személyes találkozások miatt a jövőben is látogatni fogják őket a magyarok - hangzott el a Portfolio Property Investment Forum 2023 konferencia egyik délelőtti panelbeszélgetésében.

Hogy a retail piac túl van-e az covidon és az energiaválságon, arról Kuli János, a Marketing Resolution Kft. ügyvezető igazgatója, az MBSZ tagja kérdezte a Portfolio Property Investment Forum 2023 konferencia egyik délelőtti panelbeszélgetésében a résztvevőket.

Számokkal indult a beszélgetés: év végére van egy konszenzusos 18%-os infláció van megállapítva, persze ez szektoronként eltér, emellett azt már tudjuk, hogy közel 10 százalékkal csökkent az év első hónapjaiban a kiskereskedelmi forgalom. És ugyan 24%-kal nő a vásárlóerő a GKF elemzése szerint, de a vásárlók jelentős része visszavett a költéseiből. Ezeknek mind van hatása a mindennapi életre, az üzletre, a piacra, főleg a retail, azaz a kiskereskedelem esetében.

Gábosy Balázs, Nhood Services Hungary Kft. üzletfejlesztési, kereskedelmi és operatív igazgatója azt tapasztalta, hogy egy évvel ezelőtt sokkal sötétebb képet festettünk 2023-ról, ennek ellenére a helyzet jobb, mint vártuk, igaz, sok bérlőnél tapasztaltak nehézséget. Jó hír, hogy van 1-2 szegmens, ami válságálló, például a drogéria és az étterem is – ez részben a kiszállítás hatása is, valamint azé, hogy szívesebben költenek étteremre azok, akik a covid alatt nem tudtak. De az alulteljesítésnek az is az oka, hogy néhány háztartási szegmens, mint a bútor, a magas bázisról esett vissza a jelenlegi szintre, így idő lesz, míg oda visszakapaszkodni:

Összességében a helyzet jobb, mint amit a makroadatok mutatnak, de nagy kérdés, mi lesz a következő 6 hónapban.

Dr. Szilágyi Melinda Multi Hungary Management Kft. Head of Operations Hungary and Slovakia az Alléban azt látja, van egyfajta összefejlődés, mely azonban infláció alatti, és komoly átrendeződésben van, hogy mire is költünk:

Elsősorban a luxusköltéseket fogták vissza azon a környéken, ahol az Allé is van, vidéken ez másképp alakult, ott kevésbé voltak tudatosak az emberek

Simon Tamás az Indotek Group ingatlan bérbeadásért felelős igazgatója a regionális különbségekkel kapcsolatban elmondta, nem meglepő módon a fejlettebb részeken inkább költenek bátrabban az emberek.

A divat a nagy vesztese az elmúlt 2-3 évnek.

Gábosy Balázs az Auchannal kapcsolatban elmondta, hogy nekik a covid tulajdonképpen jót tett, 2020-22-ben magasabb bázist értek el, bár az inflációt nem tudták elérni. Tapasztalataik szerint a non-food nagyon visszaszorult, a sajátmárkás termékek viszont jönnek fel folyamatosan.

Keményen át van pozícionálva, hogy mit vásárolnak az emberek.

Garbutt-Pál Erika, CBRE kiskereskedelmi üzletági igazgatója úgy látja, hogy a mostani inflációs környezetben nehéz versenyezni.

Jelenleg a külföldi befektetők nem tudják beárazni az országot – ez nagy nehézséget okoz az országnak

Bérbeadás területén rengeteg különböző konstrukcióval találkoztak az elmúlt 12-18 hónapban, ennek egyik oka, hogy sok esetben az üzemeltetési költségek már magasabbak, mint a bérleti költségek. Ettől függetlenül ő személy szerint nagyon bizakodó 2024-es évvel kapcsolatban.

A panelbeszélgetés vezetője, Kuli János, a Marketing Resolution Kft. ügyvezető igazgatója, ezután a bérlő-bérbeadó kérdéskörére tért át, az ő kapcsolatukról, együttműködésükről kérdezte a kerekasztal résztvevőit. Simon Tamás szerint éppen átrendeződik a bérlői állomány, a multik erőteljes expanzióban vannak, illetve van egy hazai kereskedői réteg, amelyik egyre nehezebben boldogul.

A jelenlegi helyzet nagy vesztesei a magyar kisvállalkozások, akik egy, legfeljebb három üzlettel rendelkeznek. Mi igyekszünk nekik segítséget nyújtani, rugalmasan dolgozunk velük, hogy tudjanak továbbra is működni. Nem ritka, hogy feláldozzuk a cashflowt az érték oltárán.

Ezek után a zöldítésre terelte a szót Kuli János, az MBSZ tagja, és ezzel kapcsolatban Dr. Szilágyi Melinda elmondta, számukra ez kiemelten fontos, a tulajdonos erre áldoz folyamatos. Simon Tamáséknak a legfiatalabb beváráslóközpontjuk is 2010-es, azaz 13 éves, így az ő karbonlábnyomuk újépítés szempontjából nem jelentős. De az energiahatékonyság terén is élen járnak, folyamatosan újítják meg a központokat, korszerűsítik őket a fővárosban, Csepelen és Miskolcon is. Nem csak a látványos részt, de a szerkezetet is, és egyes beruházásokkal akár 30 százalékos megtakarítást is el tudnak érni.

Garbutt-Pál Erika szerint ma már a bérlőknek is fontos az energiahatékonyság, már csak azért is, mert ezzel le lehet szorítani az üzemeltetési költségeket. De a tudatosság jegyében van, ahol például termálvizet használnak fűtésre.

Gábosy Balázs elmondta, összesen 11 Auchan áruház tetején van már napelem, és igyekeznek növelni az áruház környéki a zöldterületeket is, elősegíteni ott a biodiverzitást.

Ez nem feltétlenül megtérülő tevékenység, de fontos a bolygó és persze a vásárlók szempontjából is. Ahol nincs megtérülés, ott persze nehezebb a megvalósítás, és kevésbé látványos, hiszen majd csak 10-20 év múlva lesz hatása.

Simon Tamás szerint erős az elhatározás, de a kényszer is – erre az energiaválság erőteljesen felhívta a figyelmet. Szerinte a bérlőknek is van felelősségük, például hogy miképp fűtenek, milyen világítótesteket használnak.

Kuli János szerint a zöldítést a vásárlók felé is kommunikálni kell, amire a piaci szereplőknek figyelmet kell fordítani – ebben a panel résztvevői egyet is értettek. Dr. Szilágyi Melinda úgy látja, tudatosak a vásárlók, a zöldítés kapcsán azt tapasztalják, sokszor magasabb szinten követelik meg.

De nem lehet állandóan erről beszélni, akkor a vevő egyszerűen nem hallja meg. El kell kapni azt a pillanatot, amikor betudják fogadni.

A jövő kilátásai

Gábosy Balázs szerint arról, hogy növekszik a szórakozás, az éttermek aránya, már 15 éve szó van, érkeznek fel, de nem olyan tempóban, mint gondolnánk. A szolgáltatások is emelkedő pályán vannak:

van jövője a bevásárlóközpontoknak

Garbutt-Pál Erika is hisz a bevásárlóközpontokban, a kereskedők oldaláról kifejezetten érdekesen alakulnak a dolgok, a covid utáni világra visszaáll az online-offline kereskedések aránya.