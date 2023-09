Méregdrága konyhai eszközök buktak el a termékteszten: erre figyelj, ha neked is van ilyen otthon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ugyan vizet tökéletesen lehet edényben is forralni főzőlapon, a vízforraló mára mégis sokaknak nélkülözhetetlen eszköz a konyhában. Esetében számíthatunk néhány extrára is, mint például a hőfokbeállítás, melegen tartási funkció, vízkőszűrő, melyekre egy konyhai edény nem képes. Amire még sokan esküsznek, hogy sokkal gyorsabban felforr benne a víz, mint a főzőlapon melegítéskor. Amióta léteznek indukciós főzőlapok, erre azért ne vegyünk mérget. Vagy legalábbis kellő odafigyeléssel válasszunk magunknak vízforralót, hogy valóban teljesítse a hozzá fűzött elvárásainkat. A Tudatos Vásárlók Egyesületének vonatkozó tesztjéből most kiderült, melyik mit tud.

A termékteszt során 25 márka (Bosch, Braun, Caso, DeLonghi, Domo, Electrolux, ETA, Eva Solo, Fellow, Gorenje, Hario, Kitchenaid, Kitchenaid Artisan, Lauben, Philco, Philips, Russell Hobbs, Sencor, Smeg, Stelton, Tefal, Tristar, Wilfa, Xiaomi, Zwilling) 30 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható vízforralóját vizsgálták, melyekből 13 termék rendelkezik állítható hőmérséklet funkcióval és 26 típus vízkő szűrővel is fel volt szerelve. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hét legfontosabb szempont, melyek mentén vizsgálták a termékeket: vízforralás,

a használat egyszerűsége,

a termék felépítésének minősége,

zajszint,

energiafogyasztás,

biztonság,

érzékszervi vizsgálat. Ezeken belül is több alszempontot vizsgáltak, így végeredményben összesen 20 szempont 30 technikai paraméter alapján hasonlíthatóak össze a termékek, hogy mindenki ki tudja választani a számára legmegfelelőbbet. A teszteredmények néhány érdekes tanulsága: Egyáltalán nem mindegy, hogy mire használjuk a vízforralónkat leginkább. Mert lehet, hogy csúcseredményt ért el alacsonyabb hőfokra melegítés esetében – pl. zöld teához – viszont, ha nekünk mindig forró vízre van szükségünk, abban nem biztos, hogy remekelni fog. Az 1l víz felforralásához szükséges idő 3 és 8 perc között mozgott. Ez utóbbit a Tristar WK-1325 Waterkoker vízforralója esetében mérték. Nehezen mondhatnánk, hogy gyorsabb lesz vele vizet forralni, mint főzőlapon, edényben. A 30-ból 5 termék több mint 10 másodperccel tovább forralta a vizet. Ez felesleges energiapazarlás. Ugyan apróságnak tűnhet, de ha sokat használjuk a vízforralót – márpedig jó esetben nem dísznek vesszük – akkor összejöhet egy szabad szemmel is jól látható összeg a számlán. Az Electrolux EEWA 7700 és a Wilfa WSDK-2000 vízforralók a negatív csúcstartók az ügyben, 21 másodpercig bugyogtatták még a vizet. Az elektromos biztonsági teszten mindegyik termék megfelelt. A hőbiztonság szempontjából már más volt a helyzet. Volt olyan termék, amely megbukott a teszten, mivel a fedele 98,7 °C-ra melegedett, ezért gyakorlatilag lehetetlen eltávolítani közvetlenül a forralás után. 17 vízforraló esetében elmondhatjuk, hogy az általuk forralt víz semmiféle ízbéli eltérést nem mutatott a sima vízhez képest. A többinél viszont beszámoltak eltérésről a kóstolók. Nem mindig a drágább a jobb. Sőt. A hőmérsékletszabályozós típusok közül a versenyt összesítésben egy 34 000 Ft-os termék nyerte, míg a sor végén egy 51 000 Ft-os termék végzett. A hőmérsékletszabályozó nélküli típusok estében is hasonló az eredmény. 16 000 Ft-os termék lett a legjobb, míg egy 57 000 Ft-ért elérhető pedig az utolsó. Egy márkán belül sem számíthatunk ugyanolyan minőségre. A Stelton EM77 vízforraló 42 000 Ft-os átlagáron volt kapható a tesztelés idején. S minden szempontból jobban teljesített összességében, mint a Stelton Emma vízforraló, amely 69 000 Ft-ért szerezhető be. Persze még a sor elején végzett termékeknek is vannak gyengébb pontjai. Ezért fontos nem a tökéletes darabot keresni, inkább azt, amelyik a saját szempontjaink szerint jól teljesít. További érdekes eredmények és a tesztelt vízforralók részletes értékelése elérhető a Tudatos Vásárlók Egyesületének termékteszt oldalán.

