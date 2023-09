Népszerű világsztár bor hódít Magyarországon: nagyon sokan erre a nedűre esküsznek

Egyre népszerűbb itthon a sauvignon blanc, lassan nincs olyan magyar borvidék, ahol ne készítenének ilyen bort – mondja Benesch Antal, a Veszprémi Érseki Pincészet főborásza. Nemcsak Magyarországon hódít a sauvignon blanc, ma már ez a világ egyik legkedveltebb fehérbora. Nem véletlenül: sokféle ételhez passzol, frissessége miatt ideális ital a meleg nyári és a kellemes őszi napokon is, íz- és illatvilága pedig a fogyasztók fiatalabb generációjához is közelebb áll.

„Még soha nem volt annyira népszerű a sauvignon blanc, mint most. Lassan nincs olyan magyar borvidék, ahol ne foglalkoznának ezzel a szőlőfajtával. Ez egy izgalmas fajta, mert készülhet belőle friss, illatos, gyümölcsös, valamint nagyon karakteres, testesebb fehérbor is” – mondja Benesch Antal, a Veszprémi Érseki Pincészet főborásza, hozzátéve: arra számít, hogy a sauvignon blanc a következő években sem veszít majd a népszerűségéből.

A szőlőfajta Franciaországból, a Loire völgyéből származik, ám egész világot meghódító útjára Új-Zélandról indult, ahol az első szőlőültetvényt az 1960-as évek végén telepítették, azóta pedig már több mint 27 ezer hektáron termelnek sauvignon blanc-t. Ma már gyakorlatilag az összes nagy bortermelő országban megtalálható ez a fajta, Franciaország és Új-Zéland mellett többek között Chilében, a Dél-afrikai Köztársaságban és az Egyesült Államokban, például a kaliforniai Napa-völgyben is, sőt Magyarországon is kedvelt fajta, legalább ezer hektáron termesztik.

Az elmúlt években a sauvignon blanc vált a világ egyik legnépszerűbb fehérborává, amelynek saját világnapja is van, rajongói május 6-án ünneplik a „nemzetközi sauvignon blanc-napot”. Árulkodó tény, hogy az Egyesült Államokban ennek a borfajtának 2022-ben is nőttek az eladási számai, miközben a borfogyasztás összességében csökkent.

„Hogyan vált világsztárrá a sauvignon blanc?” – tette fel a kérdést az elmúlt években több borászati szaklap is. A szakértők szerint ebben közrejátszhatott az is, hogy a sauvignon blanc sokféle ételhez passzol, üdesége, frissessége miatt ideális italnak számít a meleg nyári és a kellemes őszi napokon is, ízvilága pedig közelebb áll a fogyasztók fiatalabb generációjához, amelyet világszerte igyekeznek megszólítani a borászatok.

A francia és az új-zélandi stílus

Franciaországban nagyon mély, telt, érlelt, az egres és a csalán illatát idéző sauvignon blanc-okat lehet kóstolni. Új-Zélandon más stílust képviselnek, ott a könnyű, gyümölcsös sauvignon blanc hódít

– mondja a fajtáról Benesch Antal, aki az egyetem elvégzése után hónapokat töltött Új-Zélandon, hogy megismerje az ottani szőlészeti, borkészítési folyamatokat. Hozzáteszi: az „óvilági” és az „újvilági” sauvignon blanc más-más technológiával készül, a Loire-völgyben például jellemzően fahordókban érlelődik a bor, míg Új-Zélandon inkább fémtartályokat használnak.