Szörnyű dolog derült ki a hipermarketek vevőiről: az egészségükre is veszélyes lehet, ha így vásárolnak

Állandó kritika a boltláncok terjeszkédésével szemben, hogy a hiperek kinyírják a kisboltokat, rontják a béreket, kevesebb lesz a munkalehetőség és rosszabbak a munkakörülmények, akadályozzák a szakszervezet-alapítást, lenyomják az ingatlanárakat, növelik az autóforgalmat és elvonzzák az embereket a belvárosból. Ezeket a vádakat azonban a statisztikák nem támasztják alá, sőt inkább az ellenkezőjét igazolják - írja a G7. Van azonban negatív hatása is a hipermarketek terjedésének, méghozzá egészségügyi.

Hogy Magyarországon pontosan milyen hatással van a lokális helyzetre a hipermarketek terjedése, arról nem készült még kutatás, viszont az Egyesült Államokban a Walmart terjeszkedésének hatását sokat és sok szempontból próbálták felmérni - írja a lap. A különböző kutatások eredményei azt mutatják, hogy a boltláncokkal szembeni előítéletek alaptalanok. A Walmart terjeszkedése kimutathatóan csökkentette az élelmiszer-árakat; nem nyomta el a kisvállalkozókat, hanem elsősorban a szupermarketek forgalmát vonzotta el; és a jelek szerint a helyi foglalkoztatást sem csökkentette, sőt a kutatások többsége szerint kis mértékben még növelte is. Ugyanakkor a hipermarketek az amerikaiak egészségére és a bűnözési rátára negatívan hatnak, és környezeti hatásuk is vitatott.

A Walmart messze az Egyesült Államok legnagyobb kiskereskedelmi bolthálózata, az üzletek döntő része, úgynevezett “Walmart supercenter”, amelyek kb. 18 ezer négyzetméteren egyesítik az Auchan, a Praktiker, a Media Markt, a Decathlon és az IKEA termékkínálatát, néhány helyi sajátossággal (pl. fegyverbolt) kiegészülve. Az amerikai lakosság 90 százaléka egy Walmart 16 kilométeres körzetében él.

A lánc szlogenje mindig is a cég alacsony árait hangoztatta, ezt különböző elemzések alátámasztják: az évek során 3 és 25 százalék közötti átlagos árelőnyt mértek azonos vagy hasonló termékek esetében a Walmart javára. Ez a konkurenciát is versenyre kényszeríti, a supercenterek megjelenése átlagosan 1-8 százalék közötti árcsökkenéssel járt a többi környékbeli boltban. Ugyanakkor 2010 óta egyre kisebb hatásuk van a helyi árakra, az árcsökkentés helyett már a minőséggel és a kínálat sokszínűségével próbálnak versenyezni a Walmarttal a helyi szereplők. Kivétel az Aldi, mely elemzések szerint még a Walmartnál is olcsóbb.

A legtöbb vonatkozó kutatás nem talált összefüggést a hipermarketek megjelenése és a kisboltok eltűnése között sem, sőt olyan elemzés is van, amely szerint a Walmart megjelenésével inkább nőtt a kisboltok forgalma, miután azok jellemzően nem a hipermarketek direkt versenytársai. A hiperek megjelenésének vesztesei inkább a helyi vagy országos nagyvállalkozások voltak. Egy másik visszatérő bírálat, hogy a nagy üzletek csökkentik a foglalkoztatást: egy nagyobb, hatékonyabb és jobban gépesített bolt fajlagosan kevesebb munkás kezet kíván, mint egy kisbolt. A kutatások eredményei ebben eltérnek, találnak növekedést, csökkenést is, több elemzés szerint pedig nincs kimutatható hatás. Ugyanakkor a cég megjelenése három tanulmány szerint is enyhe negatív hatással van a helyi bérszínvonalra.

Ez még mindig nem a teljes kép a Walmart mint üzleti modell teljes társadalmi hasznáról. Bár egyfelől az alacsonyabb árak javítják az élelmiszerhez való hozzáférést, különösen az alacsony jövedelmű családok számára, a táplálkozás változatosságát és egészségességét inkább negatívan befolyásolják. A hipermarketekben vásárlók kosara általában egészségtelenebb, azaz például több feldolgozott élelmiszert, hozzáadott cukrot és sót tartalmaz, mint a kisebb szupermarketekben vásárlóké; a Walmart supercenterek megjelenése növeli a környéken élők átlagos testsúlyát és az elhízott emberek arányát.