Szinte hihetetlen: féláron adják a magyarok egyik kedvenc csemegéjét

A júliusban tapasztalt heves esőzéseknek köszönhetően szinte megfeleződött a magyarok egyik kedvenc élelmiszerének az ára. A nyár elején ugyanis akár 7 ezer forintot is elkértek egy kiló vargányáért, mostanra azonban 3-4 ezer forintért is hozzájuthatunk a gomba kilójához.

A júliusi esőzések következtében rengeteg gomba nőtt a zalai és a vasi erdőkben – derül ki a HelloVidék interjújából. A nyár elején még alig volt gomba a helyi erdőkben, ezért a vargánya kilónkénti ára igen magas, 6-7 ezer forintos volt. Mostanra azonban – hála az említett bő csapadéknak – már tömegesen bújnak elő a földből, így a nagyobb kínálat következtében az áruk is jelentősen lecsökkent: a piacokon 3-4 ezer forintért is megvásárolható már egy kiló vadon termő gomba.

A lap által megkérdezett szombathelyi gombász ugyanakkor felhívta rá az olvasók figyelmét, hogy vigyázni kell, milyen minőségben és mit vásárolunk: a túl öreg gomba például már kevésbé jó, illetve az is előfordul, hogy valójában nem vargányát adnak el ilyen címszó alatt. Viszont ha tényleg vargányát kapunk és még most, a nyári kánikulában leszárítjuk, akkor tényleg jól járhatunk a szakember szerint, ugyanis a szárított vargánya ára 40-50 ezer forint is lehet.