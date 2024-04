Csapdahelyzetben a kisgyermekes magyarok: sokmillió család megélhetése múlhat ezen

A kisgyermekes szülők szövetkezeti foglalkoztatása egy innovatív megoldás, amely új lehetőségeket nyit a munkaerőpiac és a családi élet összehangolásában. A munkáltatók számára ez az atipikus foglalkoztatási forma nemcsak a toborzási és adminisztratív folyamatok egyszerűsítését kínálja, hanem a munkaerő rugalmas és költséghatékony bevonását is lehetővé teszi, míg a tagok számára a munkaerőpiacra való visszatérés lehetőségét biztosítja. A HelloVidék felkereste a Pannon-Work és a WHC szakembereit, akiktől külön-külön feltéve ugyanazokat a kérdéseket megtudtuk, hogy milyen előnyökkel jár a munkáltatók számára a kisgyermekes szülők szövetkezeten keresztüli foglalkoztatása, hogyan támogatja ez a gyakorlat a szülők munkaerőpiacra való visszatérését, továbbá milyen kihívásokkal kell szembenézni a munkáltatói és a munkavállalói oldalon egyaránt.

HelloVidék: Milyen előnyökkel jár a munkáltatók szempontjából a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezeti alkalmazása?

Barti Diána, a Pannon-Work szövetkezeti üzletágvezetője: A munkáltatók számára több előnyt is jelenthet a szülők ily módon való foglalkoztatása. Ezek közé tartozik a toborzás és kiválasztás egyszerűsítése, a beléptetés és a NAV bejelentés folyamatának gördülékeny kezelése, az elszámolások készítése, valamint az utalások átvállalása. Az adminisztrációs terhek csökkentése révén ráadásul időt és erőforrásokat takaríthatnak meg.

A munka minőségének folyamatos ellenőrzése biztosítja a szolgáltatások magas színvonalát, amit nagy tapasztalattal rendelkező projektvezetőink végeznek. A változó létszámigények gyors kezelése és az ad-hoc jellegű megrendelések teljesítése rugalmasságot biztosít a munkáltatók számára. A szövetkezetekben alkalmazott szabályok - néhány kivétellel- nem tartoznak a Munka Törvénykönyve hatálya alá, így a munkaidő-beosztás és közlés szabályozása, valamint a pótlékok, állásidő, felmondási idő és végkielégítés nem alkalmazandók.

Mindezek mellett a munkavállalók gyors és minőségi cseréje jelentős rugalmasságot biztosít. Emellett a szabadság, betegszabadság, táppénz és egyéb inaktív időszakokra nem járó kifizetéseket sem kell alkalmazni, ami további költségcsökkentést tesz lehetővé.

A szolgáltatási díj költségként történő elszámolhatósága pedig további pénzügyi előnyöket biztosít a munkáltatók számára.

Nerhaft Marianna, a WHC Szövetkezeti-szolgáltatás területi vezetője: Nincsenek egyszerű helyzetben a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó kismamák, hiszen Magyarországon kevéssé elterjedtek a részmunkaidős állások. A teljes piacnak jelenleg is hozzávetőleg csak 4%-át teszik ki. Illetve korlátozott számban állnak rendelkezésre a bölcsődei férőhelyek is kismamák, kispapák gyerekei számára. Ezzel szemben évente több tízezer kismama, kispapa szeretne, tudna munkát vállalni.

Az elhelyezkedő kisgyermekeresek éppen ezért nagyon hálásak azért, ha egy adott partnercég megteremti a számukra szükséges feltételeket és lehetőséget kapnak az elhelyezkedésre. Az ilyen lehetőségekkel élnek, igyekeznek minél gyorsabban betanulni és elsajátítani a szükséges ismereteket, hatékonyan, megbízhatóan dolgoznak. A visszajelzések alapján a kisgyermekeseket foglalkoztató cégek elégedettek. Értékes és megbízható munkaerőként jellemzik a kismamáinkat. Ők pedig nagyon hálásak, lojálisak és sok esetben hosszútávú opcióként tekintenek egy-egy ilyen pozícióra.

A munkáltatók számára hatalmas rugalmasságot tud biztosítani a szövetkezeti foglalkoztatás:

a napról napra változó létszámigények is kiszolgálhatók, akár 1-2 napon belül

járulékmentes foglalkoztatás

kizárólag a ténylegesen ledolgozott órák kerülnek elszámolásra

a teljes toborzást, munkaügyi és adminisztratív teendőt és kötelezettséget a szövetkezet végez

a kismama nem kerül a cég állományába és nem terheli a cég létszámkeretét.

a díjazás nem bérköltségként jelenik meg, hanem igénybevett szolgáltatásként.

Milyen munkakörökben foglalkoztatják leginkább a tagokat?

Pannon-Work: A szövetkezeti tagok többnyire 4-8 órás beosztásban dolgoznak, ahol az adminisztratív feladatok és a könnyű fizikai munkák mellett gyakran végeznek pénztárosi, árufeltöltési és bolti kisegítői munkákat is.

WHC: Számos munkakörben helyezkedhetnek el: pénzügyi szektorban, könyvelőként, HR-es pozíción át a könnyű fizikai munkáig számos iparágban látnak el nap mint nap feladatot a kismamáink. Inkább azt igyekszünk szem előtt tartani, hogy a partneri és jelentkezői igényeket összeegyeztessük, ez a legcélravezetőbb. Többnyire olyan lehetőségek nyílnak fizikai területen, ami nem igényel hosszas betanulást (pl.: összeszerelő, operátor, mosodai kisegítő, varrónő). Szellemi területen nincs ez a kötöttség sem, hiszen itt már tudunk korábbi tapasztalatra is szűrni a toborzás során (pl.: toborzó, Könyvelő, Vevőszolgálati kapcsolattartó). A kisgyermekesek minden pozícióban helyt tudnak állni, akár onsite, akár home office munkavégzésben is.

Mennyire támogatja a szövetkezeten keresztüli foglalkoztatás a tagok munkaerőpiacra való visszatérését?

Pannon-Work: A szövetkezeten keresztüli foglalkoztatás különösen előnyös lehet a kisgyermekkel otthon lévők számára, akik a GYED vagy a GYES időszakában szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra. A szövetkezetek rugalmas munkarendet, támogató közösséget és a tagok igényeire szabott munkakörülményeket biztosíthatnak, amelyek elősegíthetik a kismamák zökkenőmentes visszailleszkedését a munkaerőpiacra. A szövetkezetek különös gondot fordítanak arra, hogy minden tagjuk személyes szükségleteit tiszteletben tartsák, különösen hangsúlyozva a kisgyermeket nevelő tagok számára kiemelt fontosságú rugalmasságot.

WHC: A kismamák/kispapák egy speciális élethelyzetű csoport, hiszen ők nem tudnak heti 40 órában, teljes állásban elköteleződni, főállást vállalni. Ezzel szemben évente több tízezer kismama/kispapa szeretne, tudna munkát vállalni, így ezt a réteget hivatott a munkaerőpiacra bevonzani a szövetkezeti foglalkoztatás. A kismamák GYED, GYES ellátás alatti munkaerőpiacra történő visszatérése mögött a kereset kiegészítés mellett nem mellékes motiváció, hogy a kisgyerekes munkavállaló tudatosan szeretné a karrierjét tovább vezetni, vagyis nem szeretne kiesni a kisgyerekes időszak alatt sem a szakmai körforgásból, fejlődésből, így számos kismama és kispapa ezért is vállal munkát a gyermekszületés után.

A munkavállalók oldalán pedig az alábbi előnyök jelennek meg:

kedvező adózási feltételekkel dolgozhatnak, csupán 15 % SZJA-t kell fizetniük

időbeosztásukhoz igazítva tudnak részmunkaidős munkákat vállalni, és így össze tudják egyeztetni a gyermeknevelést és a munkába állást

plusz jövedelemre tegyenek szert, illetve kevésbé essenek ki a munka világából

ez a foglalkoztatás nem érinti a jelenlegi munkaviszonyukat, akár a korábbi munkahelyükre is visszatérhetnek, de akár más területeken is kipróbálhatják magukat.

Milyen kihívásokkal kell szembenézniük a szövetkezeteknek a munkáltatói oldalról és a tagok szempontjából?

Pannon-Work: A tartósabb kihagyást követő munkahelyre való visszatérés egyik kihívása lehet, hogy a szakmai ismeretek elavulhatnak, a munkáltatók oldaláról viszont az igény merülhet fel, hogy lépést kell tartani a munkaerőpiac folyamatosan változó követelményeivel. Ezért a szövetkezetek aktívan támogatják tagjaink szakmai fejlődését is, lehetőséget biztosítva számukra arra, hogy tovább képezzék magukat, új készségeket sajátítsanak el, és így folyamatosan építhessék karrierjüket.

További kihívást jelenthet a munka és magánélet egyensúlyának megtalálása az anyukák szempontjából. Éppen ezért a munkáltatóknak érdemes különös figyelmet fordítani arra, hogy megkönnyítsék ezt az átmenetet a lehető legnagyobb rugalmasság biztosításával; Legyen szó akár távmunkáról, részmunkaidőről vagy a munkaidő személyre szabásáról.

WHC: Maga a szövetkezeti foglalkoztatás még kevéssé ismert a cégek között, és így, mint minden újdonságtól, tapasztalat hiányában ettől is tartanak is a szervezetek. Gyakran merül fel partneri oldalról, hogy a kismamák rugalmassága ellen szólhat például az a helyzet, amikor a gyermek váratlanul megbetegszik és nekik otthon kell maradniuk. Ilyenkor érkezik felénk a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt kiküszöbölni, megoldani? Mindenképpen tudatosulnia kell annak, hogy a gyermekvállalás és az ezzel járó hasonló élethelyzetek nem különleges „problémák” a munkavállalók és a vállalkozások életében. Sokkal inkább univerzális helyzetek ezek. Minden cégnél van több-kevesebb női kolléga, akik átmenetileg elhagyják a munkahelyüket gyermekszülés miatt. A kisgyermekes munkavállalók irányába is rugalmasságot kell kialakítania a cégeknek, az ő foglalkoztatásuk akár szövetkezeteken keresztüli visszafoglalkoztatása óriási tartalékokat, versenyelőnyt rejthet magában. Alapvetően szükség van egyfajta nyitottságra, ami hosszútávon viszont halmozottan megtérül, mind szaktudás, mind lojalitás szempontból is.