Elszálltak a sztárok milliókat fizetnek ki a hobbijaikért: van, aki 200 ezret is elkölt a kutyájára

Az emberek rengeteget képesek áldozni a hobbijukra, azonban egyes sztárok már-már arcpirító összegeket költenek el. Bádoki Bettine például imád vásárolni, de rezzenéstelen arccal kiad 100 ezer forintot egy parfümre is. Abebe Dániel, azaz Bebe pedig a 25 éves autójára költ el óriási összegeket, illetve a kutyáira is havonta több mint 200 ezer forintot áldoz.

Az emberek szeretnek sokat áldozni a hobbijaikra, azonban most, a válság közepén érdemes háromszor is átgondolni, hogy mire, mennyit költünk. Egyesek pedig képesek akár százezreket is elkölteni a kattanásukra.

Bádoki Bettina például óriási összegeket képes elkölteni ruhákra, azon belül is a turkálók szerelmese. Ami sokkal drágább, mint azt elsőre gondolnánk, hiszen sok üzletben már olyan árak vannak, mint egy fastfashion ruhaboltban, ráadásul a drága parfümöknek is nehezen áll ellen. Akár 100 ezer forintot is képes otthagyni egy-egy üvegért. A vásárlás mániája pedig már odáig fajult, hogy vőlegényével, Zdroba Patrikkal is rendszeresen összevesznek rajta.

Mint zenész és énekes a stúdióban lévő dolgokra költök, de nekem a kocsi a mániám. Van egy 25 éves autóm, aminek az a különlegessége, hogy nem sokat gyártottak belőle a világon. Imádom ezt a kocsit, ráadásul kettő van belőle. Egyet vettem ugyanis donornak, miután már nem lehet alkatrészeket találni hozzá

– mondta Bebe az RTL Reggeliben, aki eddig ebbe az autóba 3,5 millió forintot fektetett, és 1,1 millióba került maga az autó. Az énekes viszont a kutyáira is rengeteget költ: egy céggel főzeti a kutyáinak a kajáját, így havonta körülbelül 200 ezer forintot költ a nagytestű kutyákra.