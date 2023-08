Új őrület hódít a hazai strandokon: erre nem sajnálják a pénzt a nyaraló magyarok

Idén nyáron a különböző típusú SUP-ok a legkelendőbb vízi sportszerek az online térben. Sokan nem tudják, hogy a SUP ideális online árucikk, hiszen felfújható változatait akár egy easybox csomagautomatába is egyszerűen kézbesíteni lehet.

Az állva evezés, vagyis a Stand-Up Paddle (vagyis a SUP) nem csupán modern kori sportág, már évezredekkel ezelőtt is jelen volt az ókori kultúrákban – olvasható az eMAG webáruház sajtóközleményében. Az afrikai és dél-amerikai őseink készítettek maguknak kenukat és vízi járműveket, amelyeket állva evezve lándzsákkal hajtottak meg. Az ilyen eszközök akkoriban más célt szolgáltak, például a vadászathoz vagy a harcokhoz használták őket.

Az ókori ősöktől egészen 1940-es évek Hawaii-áig kell ugranunk, hogy a modern SUP történetét és atyját, John Zapotockyt is megismerjük. Ezekben az években Zapotocky szörfözés közben leste el a helyi oktatóktól az állva evezés technikáját, majd ő volt az, aki elkezdte továbbfejleszteni, népszerűsíteni azt. Évekig azonban csak a polinéz szigeteken élvezték a SUP előnyeit, mígnem Rick Thomas 2004-ben vissza nem vitt egyet Kaliforniába, ahonnan már csak egy lépésre volt a világhírnév felé vezető út.

Mindenki találhat ideális SUP-ot magának

Azok számára, akik eddig csak hallottak a SUP-okról, de még soha nem próbálták ki, a lekerekített orrú és farú, széles és hosszú allround deszkák bizonyulhatnak a legjobb választásnak. A webáruház vásárlói körében is ezek a legnépszerűbbek idén nyáron - a legnépszerűbb komplett készleteket bruttó átlagárai 95 ezer forint körül mozognak.

Az ilyen deszkák nagy felületüknek köszönhetően a legstabilabbak a SUP deszkák között, így egyszerűbb rajtuk egyensúlyozni, s nagyobb eséllyel töltünk rajtuk több időt, mint a vízben. A webáruház kínálatában megtalálhatók olyan allround deszkaformák is, amelyeket kifejezetten vízi jógázásra fejlesztettek ki, így kiváló választások lehetnek azok számára is, akik ezt a mozgásformát szeretnék kipróbálni.

A kezdő SUP-októl csak egy lépcsőfok a keskenyebb, ún. síkvizi SUP, amellyel nagyságrendekkel gyorsabban lehet siklani a vízen, és akár hosszabb túrák során is hű társaink lesznek. Ha pedig igazán profivá váltunk, akkor érdemes a versenyzésre kifejlesztett, még vékonyabb, de annál gyorsabb SUP deszkákat választani, amelyek ugyan kevésbé stabilak, de a tapasztalt SUP-osok számára ideálisak. Mindezen szempontok mellett külön nőknek, férfiaknak és gyermekeknek ajánlott SUP deszkákat is találhatunk a webáruházban, hiszen a tökéletes SUP deszkát testsúlyunkhoz mérten tudjuk megtalálni.

Felfújható SUP: kezdőknek tökéletes

A webáruházban elérhető felfújható SUP-ok, amelyekből a legnagyobb választék áll rendelkezésre, kifejezetten a kezdőknek szólnak. Ezekkel könnyebben meg tudunk állni, és nem lehet velük olyan magas sebességre felgyorsulni, így ideálisak azok számára, akik most ismerkednek az állva evezéssel.

Emellett felfújható WindSUP-ok között is válogathatunk, amelyek egy vitorlával kiegészítve, akár enyhe szélben is kiválóak lehetnek kezdő szörfösöknek. Plusz érvként szólhat még a SUP-ok e változata mellett, hogy kis lakásban, kisebb autóban, easyboxban is elférnek, könnyebben hordozhatóak, alapvetően is könnyebbek, általánosságban olcsóbbak, valamint strapabíróbbak a vadvizeken. Ezzel szemben a szilárd SUP-ok mellett szól, hogy közöttük találjuk meg a legszebb darabokat, stabilabbak, illetve nagyon jó teljesítményt nyújtanak, ha gyorsan és/vagy hosszú távon tervezünk evezni.

A SUP-ozás jótékony hatásai

2005-ben alapították meg az első SUP deszkákat gyártó céget, két évre rá pedig már valódi sportnak számított a SUP-ozás. Ez a mozgásforma kiváló a fizikai állapot javítására, a karizmok mellett a hát, mell, törzs, farizmokat, illetve a lábak hajlító és feszítő izmait is megmozgatja, szálkásítja és formálja. Ezenfelül növeli a tüdőkapacitást, javítja a szív- és érrendszer működését.

Fizikai előnyei mellett a mentális egészségünkre is különösen jó hatással lehet a SUP-ozás, hiszen a ciklikus mozgásnak, a természet közelségének köszönhetően oldódik bennünk felgyülemlett stressz. Hazánkban egy-egy hosszabb túrára is elindulhatunk, sőt a Balaton mellett a Dunakanyar, Tisza-tó vadregényes tájait is élvezhetjük akár vezetett túrák során is.