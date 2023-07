Ez több mint akció: ilyen őrült bolti árvágást régen láthatott bármelyik magyar - mi a fene folyik itt?

Miközben az éves infláció 2022 június és 2023 júniusa között több mint 20 százalékos volt, akadt néhány termék és szolgáltatás, aminek ennél azért kisebb mértékben nőtt az ára. No persze nem sok, ilyenek persze nem nagy meglepetésre az árstopos élelmiszerek, de befért ide némi tömegközlekedési szolgáltatás is. A legmeglepőbb ugyanakkor az, hogy az elmúlt évek egyik legnagyobb árhullámvasútját végrehajtó trappista sajtnak jelenleg brutálisan csökken az ára. Idén év elején 1 kiló belőle még 4650 forintba került átlagosan, 5 hónappal később, júniusban viszont már csak 3270 forintot kértek érte átlagosan. Na persze még ez is elég messze van a 2021 júniusában tapasztalt 2000 forintos ártól.

A KSH legfrissebb jelentése szerint 2023 júniusában átlagosan 20,1 százalékkal voltak magasabbak átlagosan az árak Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ne feledjük, mindezt úgy érdemes értelmezni, hogy 2021 és 2022 júniusa között már 11,7 százalékos átlagos emelkedésről lehetett beszámolni. Tehát a most mért 20 százalék erre rakódott rá.

Természetesen az átlagos drágulásnak a mértéke csupán az inflációs jéghegy csúcsa, általában ennél sokkal több terméknek az ára, sokkal brutálisabb mértékben szokott drágulni. Hogy csak mást ne mondjuk, a júliusi drágulásháború abszolút győztese például a vöröshagyma volt. A magyar konyha alapjául szolgáló zöldség kilós átlagára ugyanis 113 százalékkal emelkedett 2022-2023 júliusa között. Így ami egy éve még 329 forintba, az most 702 forintba kerül.

De ugyanígy az átlag drágulás mértékének több mint a duplájával nőtt az ára többek között a kenyérnek, a burgonyának, a fagyasztott hasábburgonyának, a sertészsírnak, de a zsemlének is. Ezzel szemben azonban akadtak olyan termékek is, amiknek az ára nem vagy csak igazán minimálisan változott 1 éves távlatban. Persze ezek a termékek összességében jóval kevesebben vannak, de ha az évtizedek óta nem látott infláció ellen szeretnénk küzdeni, akkor érdemes ezek vásárlását kiemelt jelentőséggel kezelni.

Mi az, ami olcsóbb lett egy év alatt?

A KSH hivatalos, majd 180 terméket és szolgáltatást monitorozó listáján igazából egyetlen terméket találtunk, ami egy éves távlatban olcsóbb lett. Ez pedig a 76-82 cm-es LCD-LED televízió. Ezek ugyanis átlagosan 83 400 forintba kerültek tavaly, míg idén 82 400-ba.

Érdemes ugyanakkor megállapítani, hogy iparági forrásaink egyértelműen megerősítették korábban, hogy a tévévásárlás a nagy tévék irányába mozdult el erőteljesen, így ezek a kisebb méretek annyira nem keresettek, sok helyen ilyen, mára már kicsinek számító tévével nem is találkozni. Az átlagos árcsökkenés mértéke egyébként 1,1 százalékos volt.

Jól látszik a listánkon, ha olcsóbb nem is lett, de egy éves távlatba egyáltalán nem változott a szemétszállítás, a vízdíj és a csatornadíj költsége, illetve ahogy várható volt, az árstopos termékek átlagára is csak alig emelkedett. Így például a kristálycukor, az étolaj vagy éppen a csirkemellfilé is gyakorlatilag ugyanannyiba került, mint egy éve. Ugyanígy van ezzel az utazási vonaljegy is, aminek a darabára csupán 4,6 százalékkal emelkedett átlagosan: 305 forintról mindössze 319 forintra.

A listánkról az is kiolvasható, hogy a görögdinnye-szezon kezdetén a magyarok nyári kedvencének a kilós átlagára gyakorlatilag megegyezik a tavalyival. Idén 555, míg tavaly 534 forintot kértek érte a boltok. Van azonban a top10-es listánkon egy igen óriási kakukktojás, mégpedig a trappista sajt. Az a trappista sajt, aminek a kilós átlagára idén januárban már 4 650 forintnál is járt, majd onnan félév leforgása alatt hirtelen olcsóbb lett 1300 forinttal.

Mindezt úgy, hogy 2021 nyarának első hónapjában átlagosan még csak 2000 (!) forintba került egy kiló a magyarok kedvenc sajtjából. A sajt drágulásának mértéke két év alatt tehát még így is 64 százalékos. Viszont az idei évi januári csúcshoz képest mostanra már egy erős 30 százalékos áresés ment végbe mindössze 5 hónap alatt.

Van még más is, ami olcsó

Ahogy tovább folytatjuk a legkevésbé dráguló termékek listáját, még további 10-et találunk, amelyeknek az átlagos drágulása fele akkora vagy annál kevesebb volt, mint a 2022-2023 júniusa között tapasztalható átlagos országos infláció mértéke.

Itt van például rögtön a citrom, aminek kilója bár ezer forint, öröm az ürömben, hogy már tavaly is szinte pontosan ugyanennyit kellett fizetni érte. Ugyancsak itt található a többi árstopos élelmiszer is, úgy mint a sertéscomb, a 2,8-as UHT tej és a liszt is. De nem kis meglepetésre itt van az akácméz is, aminek kilója bár már 6710 forintba került átlagosan 2023 júniusában, egy évvel korábban is már 6220 forintot kellett érte kiperkálni, így a drágulás „csak” 7,9 százalékos volt a vizsgált időszakban.

10 százalék alatti áremelkedést produkált a vizsgált időszakban a tisztított dió is. Az éves emelkedés mértéke itt 8 százalékos volt, de már így is 5160 forintról drágult a termékek 5580 forintra. Érdekesség, hogy éppen 2 évvel ezelőtt 2021 júniusában pontosan 1000 forinttal volt átlagosan olcsóbb a dió, akkor ugyanis 4580 forintot kellett érte kifizetni.

Ha további élelmiszer nincs is a listán, az általános havi utazási bérletek ára Budapestet nem számítva csupán 9 százalékot drágultak, de a női analóg kvarcórák átlagos drágulása sem ment 9,5 százalék fölé. Bár betegségekhez kapcsolódnak, de sokan örülhetnek annak, hogy mind a digitális felkaros vérnyomásmérő, mind pedig a digitális lázmérő ára a brutális infláció ellenére közelebb marad a 2022-es átlagárához, előbbi 8,6 utóbbi 9,7 százalékkal lett drágább az elmúlt 1 évben.

Fájdalmas bevásárlások

Ahogy lájuk a 20 legkevésbé dráguló termék listáját egyértelműen szembetűnik, hogy ezen szinte kizárólag csak olyan élelmiszerek vannak, amit hosszú idő óta árstoposak. A stop azonban ezekről is lekerül júliusban, ezzel együtt pedig borítékolható, hogy maximum 1-2 kivételtől eltekintve az egyes élelmiszerek ára hirtelen nagyot fog ugrani.

Ezzel együtt azt megállapítjuk, hogy általánosságban ruhák, öltözködési kiegészítők, bizonyos egészségügyi kellékek, általában a tömegközlekedéshez kapcsolódó jegyek, bérletek vagy éppen a porszívók nem drágultak akkor mértékben, mint mekkora az átlagos országos infláció volt.