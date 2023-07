Nagy változás a GLS-es csomagoknál: sok magyar vásárlót érint, erre már szükség volt

Módosítja szabályzatát a GLS: 2023. július 3-tól a az automatákban 5 munkanap helyett 7 naptári napban határozza meg a tárolási időt - jelentette be a cég. Így a kéréseknek megfelelően a címzettek már hétvégén és ünnepnapokon is kapnak emlékeztető értesítést a csomagautomatában található küldeményről. A szolgáltató kiemelt figyelmet fordít a visszajelzésekre, hiszen ez már nem az első eset, hogy eleget tesz a felmerülő igényeknek.

Míg korábban 5 munkanapban határozta meg a csomagok GLS Automatában történő tárolását a csomaglogisztikai szolgáltató, most arra az elhatározásra jutott, hogy a lakosság igényeihez igazodva megváltoztatja szabályzatát és ezentúl 7 naptári napban fogja számolni a tárolási időt - közölte a vállalat.

Ez a lépés az átvételi határidőben nem eredményez lényegi változást, azonban ennek köszönhetően már hétvégén is kaphatnak emlékeztető értesítést a címzettek.

Egyre több ügyfelünknél merült fel az igény a hétvégi csomagátvételre, éppen ezért az ő elégedettségüket szem előtt tartva úgy optimalizáltuk a rendszerünk működését, hogy az a címzetteket hétvégén is emlékeztesse az átvételre váró csomagra

– mondta Várszegi Péter, a cég CsomagPont osztályának vezetője. A vállalat felmérése alapján az emberek közel 50%-a már az értesítés napján elmegy a csomagautomatához és átveszi a csomagját, ugyanakkor az is biztos, hogy a hétvégi emlékeztető értesítésnek is sokan örülnek majd, hiszen az automaták döntő többsége kültéren található és 0-24 órában elérhető, akár hétvégén is.