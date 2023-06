Megindult a roham a magyar boltokba: ezekért állnak most sorba rengetegen

A nyárral együtt indul a hűtőszekrényszezon is. A magyarok ilyenkor vásárolják a legtöbb készüléket, június-júliusban jellemzően közel 70 százalékkal több fogy belőlük, mint a megelőző két hónapban. Egy hűtő megvásárlása nem kis feladat. Az egyik leggyakrabban használt háztartási gépnek rengeteg típusa, fajtája, kivitelezése, extra funkciója van, ezért körültekintően kell döntenünk. Most összegyűjtöttük a legfontosabb szempontokat, amikre a magyar vásárlók a hűtő kiválasztásánál a legnagyobb figyelmet fordítják az eszköz árának szubjektív szempontja mellett.

Sokak számára érthető módon elsődleges szempont a hűtő mérete. A rakodóterünk alapvetően soha nem lehet elég, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy meggyőződjünk róla, hogy az eszköz valóban el is fér a lakásunkban, az ajtó nem ütközik a konyhaszigetnek, falnak, vagy más bútornak, és hogy hagyjunk elég, legalább 10 centi helyet a szellőzésnek is. Nem csak az eszköz majdani helyét, de a bejutását is célszerű jó előre végig gondolni. Egy ajtóbontást nem biztos, hogy megér, hogy néhány literrel nagyobb eszközünk legyen. A nyári időszakban a kisebb, pult alá tehető modellekre is megnő az igény. Kiegészítő, szezonálisan beállított hűtőnek, italhűtőnek ideálisak, jóval olcsóbbak a komolyabb társaiknál otthonra vagy akár a nyaralóba is.

A hűtőtér nagysága

Ökölszabályként a konyhánk mérete és a család étkezési szokásai határozzák meg, hogy hány liternyi hűtött és fagyasztott tárolóhelyre van szükségünk. Miközben a külső dimenziók (szélesség, mélység, magasság) a konyha kialakítása miatt korlátozottak lehetnek, vannak olyan hűtők, amelyek jobban kihasználják a rendelkezésre álló helyet. Az ajtóba helyezett jégadagolók például kényelmesek lehetnek, de adott esetben olyan helyet is elfoglalhatnak, ahová mi más élelmiszert tennénk. Ma már vannak olyan hűtők, amelyek polcai és fiókjai rugalmasan alakíthatók, így a napi igények szerint variálhatjuk azok méretét. A jobb hozzáférhetőség érdekében hasznos funkció a kihúzható polc is. Emellett vannak olyan hűtők is, amiknek vékonyabb a fala, és ugyanakkora mérettel nagyobb tárolókapacitást kínálnak.

A készülék kivitelezése

A leggyakrabban vásárolt kombinált hűtők, azaz amik fagyasztórészt is tartalmaznak, többnyire négy kategóriába sorolhatók: alulfagyasztós, felülfagyasztós, side-by-side (a fagyasztó- és a hűtőrekeszek egymás mellett vannak) és a franciaajtós (alul fagyasztófiók, felül pedig két irányban nyitható hűtő). „A két alapmodell közül az alulfagyasztós hűtő alapvetően praktikusabb, hiszen a fagyasztót kevesebbet használjuk, így kevesebbet kell hajolgatnunk is a mindennapi használat során. Igaz, a felülfagyasztós gépek fagyasztórekesze általában jóval kisebb. A két második modernebb, dizájnos változat. Előnyük, hogy általában jobb belső elosztást tesznek lehetővé, legtöbbször nagyobb méretűek, de az áruk is borsosabb, és több energiát is használnak” – mondja el Flugyik Zsolt az Euronics termékkategória menedzsere.

A hűtő színe

A gyártók dizájn szempontjából is igen változatos kínálatot vonultatnak fel, nem véletlenül: a hűtőszekrény tulajdonképpen a konyha egyik legnagyobb bútordarabja. A gépek leggyakrabban inox vagy antracit rozsdamentes acél, illetve egyszerű fehér, esetleg fekete kivitelben készülnek, de találni a piacon zöld, bordó és bézs színű, vagy akár egészen extravagáns színösszeállításokat is. Sőt van olyan cég is, aki külön panelek árusításával teszi lehetővé, hogy akár cserélgessük is a készülékünk színét. Az egyéni ízlés és a konyhánk kialakítása mellett érdemes figyelni a tisztíthatóságra is. Egyes gyártók például ujjlenyomatmentes bevonattal látják el a készülékeiket.

Speciális funkciók

Nem csak a kialakítás, de a funkciók terén is rengeteg a lehetőségünk. Az egyik legkeresettebb ilyen a nofrost technológia, ami a belső légáramlás szabályozásával megakadályozza, hogy a hűtő lefagyjon, így elkerülhető a leolvasztás, a felesleges energiapazarlás, és a hűtő élettartama is hosszabb lesz. Hasznosak a különböző freshbox rekeszek is, amelyek az egyes élelmiszerek elkülönített tárolását teszik lehetővé, amit egyes gépeknél akár több hűtési zóna kialakításával még hatékonyabban meg lehet oldani. Az antibakteriális megoldások az egyes romlást okozó vagy akár egészségre veszélyes mikroorganizmusok elszaporodását gátolják. Keresett extra az hidegvíz- és jégadagoló, a külső kijelző, a vakációfunkció is. Az egyik gyártó innovációja érintésre láthatóvá teszi a hűtő belterét, így az ajtó kinyitása, és energia pocsékolás nélkül ellenőrizhetjük, hogy mi van, vagy éppen nincs otthon. Egyre gyakoribbak az okosfunkciókkal ellátott modellek is, ezek között is érdemes lehet elmélyednünk, melyik lehet hasznos a mindennapjainkban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az energiafogyasztás

A környezetvédelmi megfontolások és az energiaárak növekedése miatt az energiatakarékosság a hűtők esetében is egyre fontosabb. A hűtőket is egy új A-tól G-ig terjedő skálán osztályozzák ebből a szempontból, mely a korábbi „+” jellel ellátott energiahatékonysági osztályokat váltotta. Jelenleg a D és a C osztályú hűtők a legnépszerűbbek. Ennél magasabb kategóriájú hűtők (A és B) a magas áruk miatt, nem igazán terjedtek még el. Ráadásul ezek jellemzően jelenleg még kisebb méretűek, hiszen a nagy hűtőtér nagy energiafogyasztást jelent, technológiailag egyelőre nem igazán megoldható, hogy a nagyobb készülékek is teljesítsék a magasabb osztályok követelményeit. Végül pedig az olcsóbb hűtők jellemzően E vagy F energiaosztályúak.