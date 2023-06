Döbbenetes, de igaz: ezt rendelik most zsákszámra a magyarok az online drogériákból

Látványosan emelkedik a drogériák online rendeléseinek száma a legfrissebb adatok szerint. Ez a trend leginkább a nagyobb rendelésekre és a már jól ismert termékekre vonatkozik, a kisebb volumenű beszerzésekre továbbra is a személyes vásárlás jellemző. Ebből adódóan a netes vásárlások kosárértéke jellemzően nagyobb, mint a bolti eladásoké. A legtöbben általában a babaterméket, azon belül a nagy kiszerelésű pelenkát, törlőkendőket, tápszereket rendelik meg online. A hasonló méretben kapható háztartási cikkek – például öblítő- és mosószerek vagy WC-papír – házhoz szállítását is előszeretettel igénylik a vásárlók.

Az elmúlt három év tendenciája jól mutatja, hogy megnőtt a kereslet az élelmiszereken túl, az egyéb, háztartásban használt termékek online beszerzése iránt. A leggyakoribb választások közé tartoznak az olyan nagyobb kiszerelésű, nehezen szállítható árucikkek, mint például némely babatermék, például a havi pelenkacsomagok vagy a tápszerek. Emellett általános az olyan, már jól ismert és jól bevált háztartási cikkek vásárlása, amelyekhez nem feltétlenül szükséges, hogy a döntés előtt a vevő személyesen is kézbe vegye, megvizsgálja a terméket.

Az emelkedő rendelésszám mellett külön logisztikai feladatot jelent a különböző méretű, vegyes összetételű csomagok gyors és hatékony kiszállítása is. A kiszállítási kapacitás további növelése és a minél pontosabb kézbesítés érdekében a Rossmann és a Dodo okoslogisztikai szolgáltató az elmúlt évben kezdett együttműködésbe. Partnerségüknek köszönhetően az online drogériában vásárolt termékek akár öt órán belül, egy órás időablakkal kerülnek kiszállításra fővárosi és agglomerációs lokáció esetén.

Az online vásárlásban is ugyanúgy megvannak a szezonális termékek, ahogy az offline boltokban. Ilyenek például nyáron a fényvédők, a karácsonyi időszakban pedig az ajándékcsomagok. Ennél is látványosabb hatást gyakorolnak a háztartási cikkeket kínáló online webshop forgalmára a különböző kuponnapok, amikor rendkívüli akciók keretében, kedvezményes áron lehet a termékekhez jutni. A drogérialánc, érzékelve a vásárlók árérzékenységének élesedését, további kedvezményeket kínál, nagy hangsúlyt fektetnek például a 2019-ben létrehozott hűségprogramra, amellyel egyedi kedvezményekhez juthatnak a vásárlók. Ezzel párhuzamosan a mobilapplikációt is frissítik hasonló, ügyfélcentrikus bővítményekkel. Nemrég vezettek be egy, a felhasználói körben kifejezetten népszerű, kiadás követő funkciót, melynek segítségével a vásárló nyomon tudja követni a kedvezményekkel megspórolt összeget.

Az online fogyasztói szokások további növekedése arra sarkall, hogy adatvezérelt logisztikai platformunkat folyamatosan fejlesszük a vásárlók még gyorsabb kiszolgálása érdekében, a korábbinál is szűkebb időablakokkal. Tudjuk, hogy a Rossmann-nál mindig is kiemelt figyelmet kapott a webes rendelések minél gördülékenyebb kiszállítása, az eddigi közös munka eredményei pedig azt mutatták, hogy a vásárlók egyre nagyobb számban kedvelik és használják ezt a lehetőséget. Hiszünk abban, hogy a legújabb technológiák alkalmazásának köszönhetően továbbra is innovatív megoldásokkal segíthetjük a csomagkézbesítést, amely elsősorban ügyfeleink elégedettségének folyamatos fejlesztését szolgálja

– mondta Peter Menky, a DODO Group kereskedelmi igazgatója.

A fogyasztók egyre tudatosabban keresik a pénztárcabarát, ugyanakkor kényelmes vásárlási lehetőségeket, erre jó példa a kuponnapok idején tapasztalt, kiugró kereslet a háztartási cikkek online megrendelése iránt. Kimondottan fontos számunkra, hogy ezekben a kiemelt időszakokban is biztosítva legyen a vásárlói elégedettség fenntartása és további javítása. A DODO okoslogisztikai megoldásainak köszönhetően a gyors és pontos házhoz szállítással összefüggő minden kihívást eredményesen tudunk kezelni, legyen szó akár a közúti forgalom alakulásából fakadó, nem várt nehézségekről vagy a rendelések számának hirtelen megnövekedéséről a promóciós időszakokban

- tette hozzá Fürjes Ádám, a Rossmann Magyarország Kft. webshop vezetője.