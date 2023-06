Tovább dübörög a drogériák háborúja: mennyiért melóznak a Rossmannban, DM-ben, Müllerben?

Még mindig a Rossmann fizeti a legtöbbet átlagosan az alkalmazottainak, ez derült ki a drogériák legfrissebb beszámolóiból. A legkevesebben a Müllernél dolgoztak, a DM adózott eredménye pedig még csökkent is.

Bár előtte sem kerülték a magyarok kifejezetten, de a koronavírus kitörésével még többet kezdtünk el járni drogériába, mert a nagy boltláncokon kívül itt is kaphatóak voltak azok a termékek, amelyek segítettek abban, hogy a vírust ne kapjuk el - és a drogériák sokkal inkább elérhetőek akár mondjuk autó nélkül is, nem kell nagybevásárlást eszközölnünk, ha ilyen termékeket akarunk venni.

Ki ne emlékezne, hogy (amikor már fizikailag is nyitva lehettek a boltok) sorok álltak maszkokért vagy kézfertőtlenítőért, esetleg még a legelső hullám elején toalettpapírt sem lehetett kapni? A drogériák 2022-es üzleti évét megnézve pedig kijelenthető, hogy a roham nem múlt el, csak legfeljebb enyhült kissé. Megnéztük a DM, a Rossmann és a Müller nyilvánosan elérhető cégadatait, melyből az is kiderült, mennyit lehet átlagosan keresni, ha valaki itt melózik.

Ki vitte a pálmát?

Nagyon fontos tisztáznunk rögtön az elején, hogy bár a cégek május 31-ig szokták leadni az eredménykimutatást, ez most két drogériánál máshogy történt. Az adatok, amelyeket most bemutatunk, a következő időszakokat ölelik fel az egyes boltoknál:

a Rossmann aktuális beszámolója 2022. január 01. - 2022. december 31.;

a DM aktuális beszámolója 2021. október 1. - 2022. szeptember 30.;

míg a Müller aktuális beszámolója 2021. július 01. - 2022. június 30. közötti időszakról szól.

A legfrissebb adatokból kiderül, hogy az adózott eredmények tekintetében 2022-ben egyértelműen a Rossmann győzött 5,9 milliárdos összeggel. A DM 4,6, a Müller pedig 4,1 milliárdos plusszal zárt 2022-ben. Érdemes talán megfigyelni, hogy a Müller egyre inkább felzárkózik az adózott eredmény tekintetében a DM-re: míg 2021-ben még 900 millió forint volt közöttük a különbség, ez a szám mostanra csaknem a felére, 500 millió forintra olvadt a céges beszámolók tanúsága szerint. Ez pedig annak tükrében is érdekes, hogy a DM dolgozói létszámban és boltszámban is kilométerekkel a Müller előtt jár.

Hányan dolgoznak a hazai boltokban?

De mennyivel is járnak előrébb? A cégbeszámolók szerint a legtöbb embert 2022-ben a legtöbben a DM alkalmazásában álltak a három vizsgált drogéria közül: a létszám 2761 fő volt, ami egyébként majdnem 200-al több, mint a megelőző évben volt. A Rossmann 1921 főt foglalkoztat (pontosan annyit, mint 2021-ben), a Müller pedig még minimális létszámcsökkenésen is átment is: itt 991-ről 930-ra apadt a létszám egy üzleti év alatt.

És mennyit lehet keresni?

A drogéria-láncoknál dolgozók létszáma abból az aspektusból is érdekes, hogy a beszámolókból kiolvasható hogy a cégek mennyit fizetnek adott évben bérköltségre. Ebből pedig az átlagos létszámokat ismerve megtudhatjuk azt is, hogy az egyes láncoknál hogyan alakultak az átlagos havi bruttó bérek (egyéb juttatások nélkül) az adott gazdasági évben.

A lenti táblázatból most megtudhatjuk a kereseteket: ezt úgy számoltuk ki, hogy az adott üzleti év bérköltségét (plusz juttatások nélkül számolva, kizárólag a "Bérköltség" rovatban feltüntetett értéket alapul véve) elosztottuk az adott lánc dolgozói létszámával, majd ezt a kapott számot 12-vel. Így kaptuk meg azokat az eredményeket, amelyeket a lenti táblázatban is láthatunk.

Amint kiderül: 2022-ben a legtöbbet a Rossmann dolgozói vihették haza, átlagosan 440 962 forintot. Jócskán lemaradva követi a DM, ahol egy dolgozó átlagosan havi bruttó 393 ezer forinttal számolhat. A legkevesebbet pedig a Müllerben kapják a dolgozók: itt havonta átlagosan 295 ezer forint bruttó jár.

Fizetésemelés tekintetében szintén a Rossmann nyert: ennél a láncnál 22 százalékos fizetésemelés ment végbe egy év alatt, a DM esetében 18 százalék volt ugyanez az érték. A Müller pedig ebben a tekintetben is messze lemaradt: itt eg üzleti év alatt mindössze öt százalékkal nőtt az átlagos bruttó fizetés.