Komoly változás közeleg a magyar pénztáraknál: erről minden vásárlónak tudnia kell

Egyetlen QR-kóddal nemcsak nyugtát kaphatunk, de kérhetünk számlát, bemutathatjuk a hűségkártyánkat és beválthatjuk kuponjainkat is. A mai, papíralapú nyugta továbbra is elkérhető lesz a pénztárnál, de a dokumentum alapvetően digitális formában létezik majd, így kell tárolni okoskészülékünkön, illetve egy erre kialakított rendszerben.

Alapvetően változtatja meg a vásárlási gyakorlatot a kormányzat tervezete, amely teljesen digitális alapokra helyezi a nyugtaadás kötelezettségét – derült ki a Laurel Kft. június 14-én tartott, X. Retail Konferenciáján. Mizsányi Attila, a NAV Kockázatelemzési és Adattudományi Főosztályának vezetője az eseményen tartott előadásában mutatta be a közelgő rendszert.

A mai, papíralapú nyugta továbbra is elkérhető lesz a pénztárnál, de a dokumentum alapvetően digitális formában létezik majd, így kell tárolni okoskészülékünkön, illetve egy erre kialakított rendszerben. A vevő a vásárlásnál egy QR-kóddal azonosítja majd magát, de ezzel nem ad át személyes információkat, tehát a vásárlás névtelensége továbbra is biztosított lesz bárki számára – hívta fel a figyelmet a szakember. A QR-kódot egy applikáció tárolja, illetve állítja elő, de ezen kívül számos adat tárolására alkalmas lehet. A QR-kódba beilleszthetőek a törzsvásárlói adatok, a számlainformációk, garanciális feltételek, kedvezmények, a fizetés preferált módja is, így a kasszáknál töltött idő drasztikusan rövidülhet majd. Mivel a rendszer hitelesített, egy garancia érvényesítéséhez semmi másra nem lesz szükség.

Az erről szóló rendelet 2023 őszére várható, míg a rendszer éles indulását 2024 júliusára tervezik. Az így készült és tárolt nyugták az online rendszerben évekig, villámgyorsan elérhetők maradnak majd. Az új típusú nyugták előállításához új pénztárakra is szükség lesz, amelyek a jelenlegi funkciók mellett képesek lesznek kezelni az eNyugtákkal járó kötelező adatforgalmat is. A közelgő jogszabály kiemelten védi majd a vásárlói adatokat, és korlátozza az ezek felhasználására épülő kereskedelmi gyakorlatokat is.

A tervezett változtatás egybecseng Dr. Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkárának a konferencián elhangzott előadásával. A politikus többször hangsúlyozta, meghatározó kormányzati célként említette a digitalizáció és a csúcstechnológia terjedésének fontosságát, mely lényegében a gyártók, kereskedők és vásárlók, végfelhasználók közös érdeke. Az államtitkár beszélt emellett az árstop kivezetésének közelgő lehetőségéről is, melynek feltételeként az infláció érdemi csökkenését nevezte meg, melynek jelei már most is láthatók.

Az eseményt Bessenyei Attila, a névadó Laurel Kft. ügyvezetője nyitotta meg, aki rámutatott, hogy az önkiszolgáló kasszák penetrációja rohamosan nő, és nemzetközi kimutatások alapján a kereskedelmi feladatok csaknem 50 százaléka automatizálható lesz, az arány az alacsony hozzáadott értékű munkák esetén ennél is magasabb. Ezt a trendet pedig a szűkülő munkaerőkínálat csak gyorsítja, erősíti.